ЦСКА проиграл «Дьеру» в матче за третье место Лиги чемпионов

ЦСКА в матче за третье место Лиги чемпионов проиграл венгерскому «Дьеру» со счетом 32:21.
Самым результативным игроком встречи стала правый полусредний венгерского клуба Стине Офтедал, забившая семь голов. У российской команды больше всего мячей в ворота соперника забросила Елена Михайличенко, на ее счету четыре гола.
Напомним, что накануне российский клуб в полуфинале главного европейского клубного турнира уступил норвежскому «Вайперсу Кристиансанду» (30:33).
«Финал четырех» гандбольной Лиги чемпионов проходит в венгерском Будапеште.
источник: «Советский спорт»