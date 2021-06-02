Стал известен состав женской сборной России для подготовки к Олимпиаде в Токио

Тренерский штаб женской сборной России объявил состав для подготовки к летним Олимпийских играм в Япония. Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР).
В список вошли 15 игроков:
Вратари: Виктория Калинина («Ростов-Дон»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина (ЦСКА).
Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова («Ростов-Дон»), Дарья Самохина («Астраханочка).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»). Линейные: Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»).