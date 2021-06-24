Главный тренер мужской сборной России Петкович покинул ЦСКА

Велимир Петкович ушел с поста главного тренера ЦСКА, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России, сообщает пресс-служба клуба.

Петкович занимает пост главного тренера национальной команды с марта 2020 года.

В апреле того же года он возглавил ЦСКА, который привел ко второму месту в Суперлиге, бронзовым медалям Кубка России, а также к 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы благодарим Велимира Петковича за проделанную работу, большой опыт, который он передал клубу, вклад в профессиональный рост игроков и достижения у руля красно-синих!», - говорится в сообщении пресс-службы гандбольного ЦСКА.