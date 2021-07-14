Женская сборная России по гандболу вышла в полуфинал молодежного Евро

Женская сборная России по гандболу со счетом 28:25 обыграла команду Германии в матче третьего тура группового этапа молодежного чемпионата Европы. Турнир проходит в Словении.
Соперник россиянок по полуфиналу определится позже.
Ранее российские спортсменки обыграли датчанок (27:24) и уступили представителям Швеции (28:30). На данный момент россиянки находятся на второй строчке, набрав 4 очка. Матч между Швецией и Данией завершится позже в среду.
Молодежный чемпионат Европы проходит с 8 по 18 июля. Полуфинал турнира состоится 16 июля.
источник: «Советский спорт»