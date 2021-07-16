Женская сборная России по гандболу вышла в финал молодежного Евро

Женская сборная России по гандболу в полуфинальном матче молодежного чемпионата Европы по гандболу обыграла команду Франции со счетом 25:24. Турнир проходит в Словении.

Соперник россиянок в решающем матче определится во втором полуфинальном матче между сборными Венгрии и Швеции, который состоится позже в пятницу.

В групповом этапе российские спортсменки обыграли датчан (27:24), уступили представительницам Швеции (28:30) и обыграли немок (28:25). Финал турнира состоится 18 июля.

Женская сборная России по гандболу среди игроков до 19 лет - трехкратный чемпион Европы (2002, 2004, 2013).