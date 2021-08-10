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Гандболистка Дмитриева намерена приостановить спортивную карьеру
10 августа 16:06
автор: Максим Скороходов
автор фото: Инстаграм Дарьи Дмитриевой

Гандболистка Дмитриева намерена приостановить спортивную карьеру

26-летняя спортсменка выступает за ЦСКА.

Чемпион Олимпийских игр-2016, гандболистка Дарья Дмитриева сообщила о приостановлении спортивной карьеры.

«Пока хочется паузы. Надеюсь, меня поймут. Пока всё условно. Я потом обговорю еще это с клубом. Это связано с эмоциональной усталостью. И травмы мучали, тяжелый сезон был. Задний крест был порван, и я его дорвала. Спасибо Игорю Степанову, который постоянно был на связи. Нашей Елене Ефимовой в ЦСКА. Ставим карьеру на паузу? Да», - приводит слова Дмитриевой «Матч ТВ».

Добавим, что вместе со сборной России Дмитриева стала серебряным призором Олимпиады в Токио.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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