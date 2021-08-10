Гандболистка Дмитриева намерена приостановить спортивную карьеру

Чемпион Олимпийских игр-2016, гандболистка Дарья Дмитриева сообщила о приостановлении спортивной карьеры.

«Пока хочется паузы. Надеюсь, меня поймут. Пока всё условно. Я потом обговорю еще это с клубом. Это связано с эмоциональной усталостью. И травмы мучали, тяжелый сезон был. Задний крест был порван, и я его дорвала. Спасибо Игорю Степанову, который постоянно был на связи. Нашей Елене Ефимовой в ЦСКА. Ставим карьеру на паузу? Да», - приводит слова Дмитриевой «Матч ТВ».

Добавим, что вместе со сборной России Дмитриева стала серебряным призором Олимпиады в Токио.