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12 августа 16:23
автор: Максим Скороходов

Евгений Трефилов: В российском гандболе проблемы с конкуренцией

Несколько членов женской сборной России после Олимпиады в Токио объявили о приостановке своей спортивной карьеры.

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов рассказал о кадровых проблемах женской национальной команды.

«Вот Ксюша Макеева к нам пришла в 2009 году. Человека надо подготовить, протащить. Эту молодежь надо еще привести. Говорят, неправильно сделали, что восемь человек после Рио оставили. А у нас с конкуренцией проблемы, к сожалению! После вас, Ксюша, кто придет в сборную? Назовите мне фамилии линейных игроков. Я их тоже не назову», - приводит слова Трефилова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в финале Олимпиады в Токио женская сборная России проиграла Франции (25:30), пять лет назад в матче за золотые медали Игр в Рио-де-Жанейро между этими же национальными командами сильнее были россиянки (22:19).

источник: «Спорт-Экспресс»
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