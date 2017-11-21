Шипачев впервые после возвращения выйдет к родным болельщикам в Ледовом, поэтому раскатка перед «Югрой» для него наверняка была особенной.

Вадим Шипачев теперь точно вернулся домой: СКА приехал с Дальнего Востока и перед «Югрой» тренировался в Ледовом. С этим дворцом у Шипачева связано гораздо больше приятных воспоминаний, чем с «Ти-Мобайл Ареной»: два Кубка Гагарина, народная любовь.

На тренировку перед первой игрой в Петербурге Вадим вышел с Ильей Ковальчуком и Сергеем Калининым: тройка впечатлила в заключительном матче выезда против «Адмирала»: Шипачев отдал две голевые передачи на Кови.

В родных стенах Шипачев выглядел довольным, а учитывая серьезность форварда, улыбка – это уже хороший знак. В начале занятия они прямо отдельно отрабатывали свою связку с Ковальчуком на финском вратаре СКА Микко Коскинене, который однажды не устоял перед мастерством 17-го номера и растянулся на льду.

– В команду Шипачев вписался, но он ведь всех знает, далеко никуда не уходил, – рассмеялся тренер СКА Харийс Витолиньш. – Первые игры на эмоциях были. Увидим, как дальше пойдет. Однозначно выпал какой-то этап командной подготовки на льду. Будем подтягивать. Посмотрим, как они с Ковальчуком сыграют сейчас. В Китае получилось результативно, нет повода менять.

Кстати, знакомы с Шипачевым не все: в команде за время его отсутствия появились и другие центрфорварды. Например, 19-летний Михаил Мальцев, который уже провел 16 матчей за СКА и отдал пять передач.

– Я с Шипачевым только познакомился сегодня. – рассказал Мальцев. – Чем больше центральных нападающих, тем лучше – конкуренция помогает расти. Шипачев – классный игрок. В НХЛ тоже поиграл, съездил… – форвард замялся от улыбок журналистов. – Это я без шуток, если что! Он за сборную играл, на чемпионатах мира!

Сам Мальцев тоже играл за сборную, но не за основную: он только вернулся из молодежки с Суперсерии. Второй матч серии удалось вытащить во многом благодаря его дублю.

– Ребята понимали, что второй матч нельзя проигрывать. Знали, что зрители смотрят, родители, родные. Брагин нашел слова, капитан поддерживал. Обидно серию было проигрывать по буллитам, это всегда лотерея. Но в команде хорошие игроки, с характером, посмотрим в деле на молодежном чемпионате мира.

– Уже собираете чемодан в Баффало, где пройдет МЧМ?

– Да нет. Все может случиться, может даже и не вызовут никуда! – заскромничал Мальцев.

Не забыли тренеры поздравить и Владислава Гаврикова – у него сегодня день рождения. А затем – сразу за работу. После игроков основы на льду появились хоккеисты в задорных салатовых формах. К сожалению, большинство из них надели эти веселые свитера из-за весьма грустных травм. Сергей Широков, Антон Белов, Артем Зуб – все восстанавливаются. Хорошо, Ярно Коскиранта в этой компании просто, чтобы отдохнуть. А вот Павла Дацюка и вовсе на льду нет: он пока катается индивидуально.

– Не уверен на счет Белова, но Широков к следующим играм уже может быть готов, – обнадежил Витолиньш. – Коскиранте дали отдохнуть: поставим Мальцева и Алтыбармакяна. Посмотрим, как эти ребята на эмоциях себя проявят. Возвращение Дацюка не форсируем, врачи следят, он сам смотрит. Операция была не серьезная, но нужно время, ведь колени не целые, много раз оперированные. Он подойдет к играм, когда нам будет нужно.