Обозреватель «Советского спорта» связался с форвардом Данисом Зариповым, который выиграл Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Грандиозная новость: Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынес постановление по Данису Зарипову, который с 23 мая 2017 года получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенных средств в соответствии со статьями 2.1 и 10.2.2 кодекса ВАДА.

Дело Зарипова было возвращено на урегулирование в ИИХФ, а дисциплинарный совет Международной федерации заключил:

а) игрок принял запрещенное вещество непреднамеренно;

б) источник вещества, которое принял игрок – загрязненный продукт. То есть в какую-то биодобавку попала примесь запрещенного препарата, и это не было указано на маркировке;

в) двухлетний срок дисквалификации по решению ИИХФ сокращается до шести месяцев – с 23 мая по 23 ноября 2017 года.

Соответственно, согласно постановлению Зарипов с 23 ноября 2017 года допускается до участия во всех соревнованиях под эгидой ИИХФ.

Обозреватель «Советского спорта» позвонил Зарипову, но игрок сейчас находится в восторженном состоянии, поэтому от интервью отказался: «Я готов говорить завтра».

– Хотя бы два слова, Данис! Что вы сейчас чувствуете?

– Я очень счастлив!

– В какой вы форме?

– Я тренировался каждый день. Но давайте продолжим общение в среду. Спасибо всем за поддержку и теплые слова!