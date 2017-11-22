«ЭТО ВАЖНАЯ ПОБЕДА В ЖИЗНИ»

– До вас не дозвониться, Данис! С вечера до утра наглухо занят телефон.

– Последний раз мне так много людей позвонило, когда мы завоевали Кубок Гагарина. Но сейчас я одержал одну из самых важных побед в карьере.

– Если вспомнить, что творится в мире вокруг России и темы допинга, что произошло с вами – чудо. Почти все были уверены, что у Зарипова нет шансов победить в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

– Я хотел бы поблагодарить Международную федерацию ИИХФ за то, что дали мне возможность собрать все документы и доказательства своей невиновности. Меня выслушали, снова начав разбираться в произошедшей нелепице. В эти месяцы мы проделали огромную работу. И смогли победить. Спасибо нашей команде юристов, президенту «Ак Барса» Наилю Маганову… Мне помогали с первого же дня.

Какие факторы сыграли в мою пользу? Во-первых, летом сложилась неправильная цепочка уведомлений поэтому меня пригласили на слушание по моему делу уже после того, как суд состоялся. Не хватило фактов и объяснений.

Во-вторых, в допинг-пробе от февраля 2017 года у меня нашли два вещества. Псевдоэфедрин, но его доза была допустимой. А еще мочегонное – гидрохлортеозид. Но оказалось, его доза ничтожно мала, поэтому не может маскировать какой-то другой препарат. Мы сделали специальную экспертизу, и она это показала.

– Сейчас вы можете сказать, на какой грязной биодобавке погорели? Что нельзя принимать другим хоккеистам?

– Давайте оставим это без комментариев. Спортсмены употребляют разные препараты и добавки. Если начну перечислять их названия, многие вычеркнут половину из ежедневного рациона. Хотя тот препарат, который нашли у меня, может присутствовать даже в обычных морепродуктах.

– Какой совет вы дадите лыжнику Легкову и другим спортсменам, которые в эти дни получили дисквалификации от WADA? Реально ли выиграть международный суд?

– Это самая неприятная ситуация, какая может быть в карьере спортсмена. Потому что оставляет атлета без его профессиональной работы, которой посвящена вся жизнь. Но если ребята на самом деле уверены, что осознанно не принимали запрещенный препарат, то ни в коем случае нельзя опускать руки. Вы должны бороться за свое доброе имя. Хотя это долго и тяжело.

«БЫЛ УВЕРЕН, ЧТО ПОПАДУ В «РЕЙНДЖЕРС»

– В какой физической форме вы сейчас находитесь? Сложно тренироваться без команды.

– Тут вы правы. Но все это время я работал и старался сохранять форму по максимуму. Уверен, что моя физика окажется на уровне. Очень переживаю за командные взаимодействия. Но дай бог с кем-то подписать контракт – верю, что адаптация займет недолгое время.

– Вы имеете договоренность с «Ак Барсом», что когда Зарипов будет чист перед законом, переговоры в первую очередь поведете с ними.

– Да, «Ак Барс» в приоритете. А там уже все зависит от них. Но сейчас я – свободный агент.

– Почему у вас не сложилось с НХЛ? Все ждали, что вы будете там играть.

– Я сразу сказал, что не поеду на просмотровый контракт. Но в первые же дни после произошедшего мне предложили условия «Рейнджерс». На протяжении месяца мы вели переговоры. Я был уверен, что поеду в нью-йоркскую команду.

– Давали контракт?

– Да. Ждали меня. Помешало то, что руководство лиги разослало в клубы письмо за подписью Гари Беттмэна о том, что НХЛ разбирается во всех обстоятельствах. И до этого подписывать контракт с Зариповым нельзя.

Мой вопрос пришлось урегулировать с лигой и профсоюзом. А когда мне дали официальное разрешение, и НХЛ выпустила пресс-релиз, уже засомневался тренер «Рейнджерс» Ален Виньо. Он решил, что мой возраст не позволит быстро адаптироваться в его команде. Его слово имеет большой вес, и в Нью-Йорке отказались меня подписывать.

– Вы уже квартиру в Большом Яблоке сняли?

– Еще нет. Но был уверен на 90 процентов, что сыграю в «Рейнджерс». И больше ни с кем переговоры вести не нужно.

– Недавно вами интересовался «Сент-Луис». Там давали контракт?

– Мне предложили приехать в команду, поработать две недели вместе. Потом было бы принято решение. Но мое дело близилось к завершению. Я это понимал, потому сразу не дал ответ «Блюз». Подождал до конца. Да и посмотрите, в НХЛ уже прошла треть регулярного чемпионата. Куда ехать?

«ВЫБОР – ЗА ЗНАРКОМ»

– Вадим Шипачев долго был без дела в «Вегасе». Но вернулся в СКА и сразу же начал играть, набирать очки. Вы готовы сыграть уже в конце этой недели?

– Сперва надо подписать контракт, а там уже пусть решает тренер. Занятия на льду покажут, когда меня лучше выпускать.

– И еще. Мой коллега Владислав Домрачев написал в заметке, что клюшками, которые производит ваш завод, играет даже Владимир Путин. Это правда?

– Да. Владимир Владимирович играл ими в мае – в гала-матче Ночной лиги. И забил немалое количество голов.

– Желаю и вам того же. Играйте, забивайте. И в Пхенчхане хотелось бы вас увидеть.

– Олимпиада – это хорошо. Это было моей главной целью. Но на сегодняшний день надо закрепиться в основном составе клуба КХЛ и набрать форму, в которой я заканчивал прошлый сезон, когда мы выступали в финале Кубка Гагарина. А там уже выбор – за Олегом Знарком.