Как уже сообщал «Советский спорт», ИИХФ сократила дисквалификацию Даниса Зарипова с двух лет до полугода. Ее срок истекает 23 ноября. И, соответственно, уже сегодня опытный форвард может подписать контракт с любым клубом КХЛ. Но стоит ли сборной России на него рассчитывать в этом сезоне?

- На этот вопрос может ответить только сам Данис – своей игрой, - считает Борис Майоров. - Но надо понимать, что большая часть чемпионата уже позади, а его на льду никто не видел с апреля. Мы с тревогой следим за потенциальными игроками сборной, которые много пропустили, но сейчас вернулись в строй – за Вячеславом Войновым, к примеру. Что касается Зарипова, можно рассуждать только о его прошлом мастерстве. Что он из себя представляет в настоящем – совершенно непонятно.

Данис говорит, что тренировался. Но если он делал это в одиночку, то не сможет быстро влиться в состав. Лучше командных занятий в хоккее ничего пока не придумали.

Зарипову надо пожелать поскорее подписать контракт с клубом. Судя по его интервью, он ориентирован на «Ак Барс». Но за него наверняка будет вести борьбу и «Магнитка». Так что о появлении Зарипова в сборной можно будет рассуждать детально месяца через полтора, не раньше.

- Почему ИИХФ в четыре раза сократила Зарипову срок дисквалификации?

- Думаю, на то были веские причины. Я считаю, что в игровых видах спорта допинг – бессмысленная вещь. Там на первом плане – мастерство, техника, умение мыслить на площадке… Химическими препаратами их не улучшишь. Поэтому я не верю, что Зарипов в 36 лет начал намеренно принимать допинг. Это просто глупо. В игровых видах спорта вообще не должно быть столь длительных дисквалификаций. Поскольку в них допинг не оказывает прямого влияния на результат. Но WADA не разбирает кто ты – хоккеист или лыжник. Кошмар, что творится… Все идет к тому, что нас не допустят до Олимпиады.