Болельщики ломают голову, что происходит с «Салаватом Юлаевым». Вроде бы интересный тренерский штаб во главе со знаменитым финном Эрккой Вестерлундом, сильный генменеджер Леонид Вайсфельд, приличный подбор игроков.

Но какие счета?

0:5 от «Ак Барса», 2:3 ОТ с «Локомотивом», 0:3 от ЦСКА, 2:3 от «Слована», 1:3 от «Амура». И это только в ноябре! Итог – седьмое место в Восточной конференции и риск вылететь из зоны плей-офф.

И вот разгадка. В редакцию «Советского спорта» поступило видео, снятое болельщиками после матча с «Ак Барсом». Душу перед фанатами открыл защитник «СЮ» Захар Арзамасцев.

https://t.me/lysenkovtv/1097 (видео по ссылке)

О тактике: «Когда еще Уфа в защите играла? Что от нас требуют, то мы и делаем. Просто игры нет. Голова забита одной обороной. Об атаке не думаем, как что-то сделать. И получается, что мы ни в атаке, ни в обороне не создаем. Раньше выступали так, что могли проиграть или победить со счетом 6:5 или 5:4. А сейчас горим 0:3, 0:5, 0:2…»

О тренере: «Что происходит? Надо больше требовать от нас. Вестерлунд – какой-то сильно мягкий… А что мы можем ему сказать? Его сюда пригласили, деньги платят. Он сам не может понять, что мы не можем так играть? Тренер должен что-то говорить. А он нам только об обороне втолковывает.

Иностранные тренеры всегда хотят что-то подстроить под себя. Как было с Захаркиным? Он каждому игроку сказал: ты можешь это делать лучше всего, так и играй. А финский штаб хочет, чтобы все хоккеисты играли одинаково, по общей схеме. Он не требует, если у тебя сильная сторона – обыгрыш, заниматься этим. Всех стрижет под одну гребенку: вошел – забросил шайбу в зону.

Ну что это? Когда Вестерлунд пришел в начале сезона, он совсем другое говорил»

О генменеджере: «У нас есть генменеджер Вайсфельд. Спросите у него, кого он наменял. А что вы хотите? Он – хитрый человек. Сидит там… Ему давали шанс – он привез тренеров. Все было в его руках. Сейчас будет до последнего их отстаивать. Может, если уберут финнов – его тоже уберут».

О легионерах: «А они что, показали результат? Вы же видите, у нас ноль голов».

Об игре: «Надо смотреть общую картину. А у нас ее нет. Нам очень обидно. Может, был бы какой-то шанс, забили бы. Одно-два удаления что-нибудь бы изменили. Но игры «5 на 5» у нас как таковой нет».

О плей-офф: «С такой-то игрой? Вряд ли. Вот прошлый год – у нас столько сломанных было! Мы с Казанью бились на зубах. В один гол им уступали. Будь нормальный состав, мы бы хорошо выступили против «Ак Барса». Все-таки Захаркин был поинтереснее как тренер. Технологии, понимание игры… Так что не знаю, ребята, как дальше будет. Тяжело выходить к вам после таких матчей. А вам, болельщикам, приятно это терпеть?»