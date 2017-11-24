- Вячеслав Александрович, всегда рад быть гостем вашего ток-шоу «Фетисов». На этот раз мы обсуждали, чего ждать от исполкома МОК, который 5-7 декабря будет принимать важнейшее решение по делегации России. Допускать ли наших спортсменов в Пхенчхан, или они будут отстранены. Чего вы ожидаете?

- Ситуация очень напряженная. Но я много раз заявлял о том, что для МОК это будет судьбоносное решение, если они запретят нашим невиновным спортсменам участвовать в Олимпийских Играх. Я полагаю, чтобы это решение принять, нужно иметь очень солидный пакет конкретных доказательств. Если такого пакета нет, то я думаю, это будет первый шаг к тому, что доверие к олимпийскому движению может быть подорвано. Это нужно понимать очень четко.

Эта история длится слишком долго, и все от нее устали. Нужна итоговая точка, чтобы все нормализовать. И я не знаю, поможет ли найти это решение все то, что мы сегодня делаем. Вы же видите, шумихи много, ажиотаж колоссальный. Надеюсь, будут сделаны взвешенные выводы в пользу главного достояния человечества в спорте – олимпийского движения, которое предполагает равные возможности, честность и все, что с этим связано.

- Я вспоминаю коррупционный скандал в итальянском футболе в 2006 году. Там все было проведено очень четко. Телефонные прослушки попали в СМИ. Полиция провела обыски, упекла за решетку гендиректора Лучано Моджи, который подкупал судей. Многие были пожизненно отстранены от футбола. «Ювентус» был низвергнут в серию В. Но тогда доказательная база была настолько сильной, что ни у кого вопросов не возникло. А сейчас МОК строит обвинение только на показаниях Родченкова и царапинах на пробирках, пожизненно наказывая спортсменов, которых на допинге не поймали. А как же презумпция невиновности?

- Для меня это совершенно понятно. Все эти интервью, телевизионные программы, чьи-то там домыслы при принятии решения МОК учитываться не должны. Это однозначно. Потому что последствия могут быть слишком серьезными.

Но осталось не так много времени. Скоро мы услышим вердикт. Надеюсь, что все структуры, которые задействованы в процессе – Министерство спорта, наш Олимпийский комитет, созданная комиссия – хорошо поработали для того, чтобы не свершился худший сценарий.

- В вашей передаче мы обсуждали, стоит ли российским спортсменам ехать в Пхенчхан под белым флагом, если МОК сделает именно такое заявление. Мнения разделились. А что думаете вы?

- Тяжелая для меня тема – как для спортсмена, тренера, руководителя. Любое решение, в ту или иную сторону, будет болезненным. Тут надо поступить очень мудро, если мы говорим о нейтральном флаге, который дает возможность спортсменам выступить на Олимпиаде. Нужно учесть человеческий фактор. Оценить то, что сегодня происходит в стране. И глубоко понимать всю тему.

Как раз в моей программе принял участие легкоатлет Андрей Шляпников. Он пострадал из-за того, что было принято политическое решение – не участвовать в Олимпийских Играх 1984 года в Лос-Анджелесе. Прошло уже 33 года, но эту боль в душе он несет всю жизнь. Потому что реально тогда мог завоевать олимпийскую медаль. Андрей даже говорить не хотел, не делился своими ощущениями, эту тему мы из него вытаскивали.

И я думаю о всех тех, кто имел шанс выступить на Олимпиаде в 1984 году, но его не использовал. Люди сильно обижены, их судьба исковеркана. Подумайте об этом.

- Когда вы возглавляли российский спорт, у нашей страны было влияние во многих международных федерациях. Вы сами могли при определенном стечении обстоятельств стать президентом ВАДА. Сейчас это утрачено? Россияне так подорвали свою репутацию, что их уже не хотят видеть среди международных чиновников?

- Чиновников – да, не хотят. Но есть люди, которые имеют хорошие контакты, по-прежнему общаются с президентами федераций, могут влиять на эти отношения.

На самом деле, это кропотливая работа. Спортивная система потому и называется международной, потому что в ней есть большая дипломатия. Это один из главных факторов.

Мы уже накопили опыт в плане продвижения Олимпийских Игр в Сочи, победили на выборах в 2007 году в Гватемале. Я в этом процессе участвовал, и скажу, что мы тогда сумели найти правильные слова и обосновали, для чего все это нужно.

Вспомните, ситуация в начале нулевых была очень сложной. И тогда президент страны дал поручение сделать все необходимо, чтобы интегрироваться в международные организации, позиционировать Россию как часть этого великого движения. А это ведь так просто не бывает. Надо очень много работать…