«КОШМАР С АГЕНТОМ»

- Как ни позвоню, Ярослав – у вас по две тренировки в день. Неужели так много работают в АХЛ?

- Нет, все нормально. Просто основную арену в Бингемтоне начали готовить под концерт, а мы ездили на соседний каток – в колледж, где есть лед. Своим ходом туда добирались, на машинах.

- Нет чувства, что вы засиделись в фарм-клубе «Нью-Джерси»?

- А вы как думаете? Конечно, хочу играть в НХЛ. Я не приезжал в Америку, чтобы выступать в АХЛ. У меня была конкретная цель.

- Вас не выбирали на драфте. Могли попасть в любой клуб НХЛ, но решили ехать в «Девилз». Почему?

- Я ничего не выбирал. Команду нашел мой бывший агент. У меня с ним очень запутанная история. Не знаю, может, и другие клубы проявляли ко мне интерес. Но остановились на «Нью-Джерси». Как мне рассказывал агент, там все отлично, и меня ждут в основе НХЛ. Я ему доверял. А с руководством «Девилз» не общался.

- Что говорят сейчас?

- «Пробивайся наверх, и все будет нормально». Со мной никто не разговаривает, потому что я не общаюсь идеально по-английски. Был агент, который передавал мне информацию. Теперь я его сменил, слава богу. Новый мне всю правду рассказал, что да как. А то, что было раньше – кошмар.

«НЕ ДУМАЮ О ДЕНЬГАХ»

- Вадим Шипачев вернулся в Россию. Вы не можете уехать в КХЛ, потому что нет пункта в двухлетнем контракте?

- Был бы такой пункт – я бы все равно не уехал.

- Почему?

- А какой смысл приезжать на пару месяцев? Ну не получилось с первого раза попасть в НХЛ. И что, опускать руки и улетать в Россию? Что за бред?

Я не хочу как Шипачев. У него другая история, свой взгляд. А у меня – свой. Мы все разные, со своим мнением. Я буду играть в Америке. Пока все идет нормально, привыкаю. Да, мне хочется поскорее в НХЛ, потому что тема уже напрягает. И я знаю, что могу играть в «Нью-Джерси». Это еще больше злит в хорошем смысле. Я считаю, что могу выдержать конкуренцию.

- Слушайте, вы играете в АХЛ за 70 тысяч долларов в год. А вот 875 тысяч долларов получали бы в НХЛ, в России имели бы 40-50 миллионов рублей в год. Вы сейчас теряете колоссальные деньги.

- Стараюсь не думать об этом. Я не бедствую, не умираю. Надо пробиться наверх. Я же не просто так приехал, чтобы рукой махнуть и вернуться. Дело-то не в деньгах. Я бы больше заработал в России, даже если сравнивать с контрактом НХЛ.

Я ехал из-за самой игры, уровня лиги. США – очень приятная страна, которая нам нравится. Не скажу, что буду еще 10 лет сидеть в АХЛ. И кто меня держать будет? Подрастают молодые ребята. Если не тянешь – тебя выгонят по обоюдному. Но верю, что у меня все получится.

- Легенда «Нью-Джерси» Сергей Брылин работает в фарм-клубе. Он вам помогает?

- Да, очень сильно. Объясняет всю тактику, много переводит. Заполняет какие-то клубные бумаги на меня и на жену, хотя это вообще не его работа. Сергей относится ко мне серьезно. Показывает видео, обсуждаем каждый матч, как играть правильно.

Меня пока удивляет эта привычка, когда ребята после встречи подходят к тренеру, задают вопросы. Им нужно, чтобы ты не молчал, а общался. Тут ты кажешься странным, если не подходишь.

«В АМЕРИКЕ ПЛАТИ ЗА ВСЕ»

- Что самое сложное в быту? Оформление карточек, страховок?

- Этим тоже должен заниматься агент. Повторю, нам никто никак не помог. Машину с женой купили сами. Она у меня по-английски хорошо разговаривает. Поехали в салон на Манхэттене. Хорошо, что там русские оказались. Вот это везение!

Со страховкой была загвоздка. Старый агент говорил, что на жену и на меня – одна карта. Но там же мои имя и фамилия. Начали копаться и на днях узнали, что на жену не открыли страховку. А если вы приболеете, то прием у врача тут стоит 500 долларов. Чтобы выписали таблетки, даже йод и зеленку – еще 50 долларов. Капельницу поставят с обычным раствором витаминов, каким алкоголиков приводят в чувство – еще три тысячи. Вот и плати.

Кстати, до покупки машины мы 4000 долларов в месяц отдавали за аренду автомобиля. Это было ужасно.

Америка – страна, где за все берут деньги. Вопросов нет, жить можно. Но надо освоиться, ко всему привыкнуть. Вот мы ездим в один большой магазин Нью-Джерси – там нет налогов на одежду, еду в ресторанах. А в Нью-Йорке – налоги везде, и ты должен платить сверх цены. И зачем переплачивать? То есть надо знать места, все искать. Это приходит со временем.

«ИГРАТЬ В НХЛ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ В АХЛ»

- Я однажды был на матче АХЛ. Приехал в Херши, увидел три драки – и уехал.

- Честно скажу, хоккей в АХЛ хороший. Вы знаете, как люди стараются в НХЛ. А в фарм-клубе – в два раза сильнее. Хотят себя показать, чтобы их наверх подняли. Бьются, отрывают пятки друг другу. Да, тут бывают по две-три драки за матч. Вот в нашей команде есть человек, который машется со всеми подряд.

- Не хватает в России такой же системы, как НХЛ – АХЛ?

- Да, очень. Тут в Америке люди убиваются за эту шайбу. Все снесут с пути, чтобы не получать копейки, не ездить на автобусах. Некоторые готовы даже без денег играть, но в НХЛ. Чтобы только числились там, жили с командой. И люди в АХЛ по-хоккейному голодные, и конкуренция безумная.

А играть в НХЛ легче. Там все правильнее, каждый знает, куда и зачем ему ехать. Вышло четвертое звено – оно понимает, что от них требуют. Выброси шайбу, ложись под нее – не делай ничего лишнего, просто держись в системе НХЛ. У первой тройки – своя работа. А в АХЛ стараются показать себя, все четыре звена. Иногда возникает неразбериха.

Все зависит от шанса. Думаете, игроки в АХЛ хуже? Есть те, кто и лучше энхаэловцев. Но это бизнес. И ты должен многое выдержать, чтобы этот шанс получить. Пробиться наверх.

- АХЛ сделала вас сильнее?

- Конечно! Я расту, а не деградирую в этой лиге. И физически, и в плане хоккея. Тут молодые ребята как мужики. Позавидовать можно, как они развиты. Как играют, катаются. Это сильная лига. А я ведь АХЛ раньше недооценивал.

Вот в КХЛ есть сильные команды. Но про всю лигу этого сказать нельзя, так? Большой разрыв между СКА и «Югрой». А в АХЛ все команды более-менее равны. Конечно, тут прибавишь и в технике, и в тактике. Я вижу много моментов, которые нужно исправить в игре, в понимании хоккея. Даже такие мелочи, как правильно ставить клюшку и коньки. Значит, есть куда расти.

Повторю, я не горю желанием играть в АХЛ. Эта ситуация давит. Но понимаю: пройти через это надо. Много примеров, когда сюда приезжали ребята и играли. Тот же Слава Войнов три года безвылазно провел в «Манчестере». А потом его подняли в «Лос-Анджелес», и он завоевал два Кубка Стэнли.

АХЛ – это не зазорно. Одни взлетают наверх, другие уезжают. Самое главное – сюда нельзя приезжать с короной. Америка ее сбивает сразу. Моментально! Ты здесь – никто. Где ты играл раньше – никого вообще не волнует.

Тут своя жизнь. Ты должен жить по их правилам. А не как в России, когда иностранцы приезжают, и их носят на руках. Создают все условия, не обижают, их терпят. А здесь наоборот. Нет никакого лимита и особого отношения. Ты наравне со всеми. Давай, покажи себя.

Но в Америке не будут разбрасываться контрактами. Если меня подписали – значит, что-то во мне увидели. И во мне что-то есть.

«СОШНИКОВ ДОСТОИН НХЛ»

- Какие вам матчи в АХЛ запомнились?

- Вот с «Торонто» два раза подряд встретились. Очень много моментов создал, но что-то пока шайба не идет. Хотя вижу, что мне доверяют. Подъезжает Брылин: «Ты когда-нибудь играл в большинстве?» - «Конечно! Я же не из СДЮСШОР сюда приехал!»

Поначалу тебе в Америке все объясняют: вот конек, вот клюшка, вот шлем. Я смеюсь: «Ребята, я уже играл во взрослом хоккее». Но тут такой педантичный подход.

- Никиту Сошникова в «Марлиз» встречали?

- Конечно. Мы знакомы еще с тех пор, когда я по детству играл в Сургуте, а он – в Нижнем Тагиле. Приехали в школу «Атланта», жили в одном номере. Вместе поднялись в МХЛ, в КХЛ. Лет семь шли нога в ногу.

Я рад, что Никиту вызвали в «Торонто Мэйпл Лифс». Он реально это заслужил. Форвард уровня НХЛ, которому положено много игрового времени. Он – не игрок третьего-четвертого звена, а реальный лидер, умеющий забивать, выступать в большинстве.

- Почему все в АХЛ жалуются на автобусы? Они же там как самолеты.

- Понятно, что не на пазике тебя везут. Все есть – зарядки, телевизор, фильмы на айпадах. Не скажу, что это тяжело. Привыкаешь… Наш самый большой выезд – четыре с половиной часа в Лаваль, что под Монреалем. И шесть часов до Торонто.

«МЕДВЕДИ И ОЛЕНИ ДЖОНСОН-СИТИ»

- Где любите гулять в Нью-Йорке?

- Бродили по Центральному парку. Такой большой, что после прогулки гудят ноги. Заглянули в музей естественной истории, о котором кино снято. Кости динозавров – да, впечатляет. Найденные окаменелости.

Тут недавно египетскую мумию привезли. Какого-то фараона, открыли гроб – всем показали. Собралась большая очередь. Мы не пошли, но люди в восторге. Хотя что тут такого? Мумия как мумия. Мертвый человек, закопайте обратно…

А где еще гулять? Там, где Спайдермен летал?

- Съедите на Брайтон-Бич, к старым русским.

- И в старую Украину. Там советские бабушки сидят.

Вообще у меня жена отлично знает Нью-Йорк, постоянно летала сюда по работе, жила по шесть месяцев. И так девять лет.

- Кем работала?

- Фотомодель одного из мировых американских агентств. Объясняет мне все в городе. Спасибо жене за помощь. Очень ее люблю и не знаю, что без нее бы делал.

Нью-Йорк впечатляет. Увидел его с самолета – и обалдел. Там громадный поток людей. И мало жилых домов. В основном – офисы. Зато нет пробок как в России. Хотя улочки узкие, тонкие, трудно ездить. Но никто в пробках не стоит. Даже если какие-то авеню перекрывают, когда приезжает Трамп. А когда линия загруженная, там уже регулировщик стоит.

- Где вы сейчас живете?

- Поселились в Джонсон-Сити под Бингемтоном. Тут есть комплекс, стоят красивые домики. Взяли жилье в лизинг. Через год, может, предложат это жилье купить. Мол, добавьте тысяч двадцать и приобретите себе дом в Джонсон-Сити.

Тут природа невероятная. Едешь по дороге – медведи, олени прямо на машину выбегают. Бывает даже страшно. Всякие еноты, ежи, лисы, волки. Такое в России не встретишь. Может, у нас лесники так хорошо работают?