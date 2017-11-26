ТРЕТЬЯК ЖДЕТ ШАНСА И СВАДЬБЫ

25 сентября 2016 года в московском матче против ЦСКА дебютировал в КХЛ вратарь Максим Третьяк, внук лучшего игрока XX века по версии ИИХФ Владислава Третьяка. Моряки не сумели распечатать ворота красно-синих, уступив 0:3. Однако никто тогда не осмелился бы бросить шайбу в сетку Третьяка. Распечатать ворота гостей армейцам удалось лишь в середине второго периода, а третий гол был забит, когда Третьяк уступил место полевому игроку.

Полтора месяца назад Максим вернулся в родной клуб и ждет своего шанса. Было б красиво, если бы ему доверили ворота в матче с «Адмиралом». Но у тренеров ЦСКА другие планы. Пока же Третьяк готовится к свадьбе, которую сыграет в апреле. Его избранница – финалистка конкурса «Мисс Россия-2016» и лицо «Аэрофлота», стюардесса по имени Евгения Николаевская. Пара, около года жившая во Владивостоке, вскоре после переезда в Москву подала заявление в загс.

– С Максимом мы познакомились в родном для меня Челябинске четыре года назад, – призналась Евгения. – Мне было 15ь, ему – 16! Влюбились друг в друга с первого взгляда.

Основной вратарь Илья Сорокин к свадьбе не готовится, да и девушки до последнего времени у него не было. Его цель – сборная, Олимпиада в Пхенчхане. Сорокину, как всей его команде, очень неприятно вспоминать матч во Владивостоке, состоявшийся 15 сентября. Пропустив три шайбы, две из которых настоящие «бабочки», Сорокин отправился на лавку. Армейцы безнадежно проиграли 1:3, ответить поймавшему кураж сопернику им оказалось нечем. Гости вышли на ватных ногах. А голевой почин тогда сделал форвард моряков Максим Казаков.

По иронии судьбы именно он открыл счет и теперь. Его кистевой в девятку поставил Сорокина и его помощников из сборных (первой и олимпийской) Богдана Киселевича и Артема Блажиевского в тупик. Гол обескуражил хозяев, безраздельно властвовавших на льду.

КАПРИЗОВ: ПЯТЬ МАТЧЕЙ БЕЗ ГОЛОВ

Справедливости ради надо признать: психологически крайне сложно поддерживать высокий уровень и игровой тонус в затяжной домашней серии. Армейцы проводили в родных стенах пятый матч подряд. Начав с лидеров и фаворитов Восточной конференции «Салавата Юлаева», «Ак Барса» и «Нефтехимика», на которых настрой был надлежащий.

В прошлую среду армейцы красиво переиграли сочинцев, наколотив шесть шайб. Причем без целой группы сборников, включая Кирилла Капризова. Их заменили честолюбивые дублеры, среди которых выделялся 19-летний форвард-гренадер Никита Попугаев, вернувшийся в родной клуб из канадских юниорских лиг. Он успел разжиться результативной передачей.

На матч с «Адмиралом» большинство сборников вернули, а в запасе осталась новосибирская креативная связка Максим Шалунов – Сергей Шумаков, «электричка», лучший нападающий лиги прошлой игровой недели Андрей Кузьменко и его тезка Светлаков, настойчиво стучащийся в двери главной команды страны.

Моряки показали своего мастеровитого новичка, центрфорварда-технаря Мартена Сен-Пьера. Его выменяли в «Барысе» на канадского силовика Джеймса Райта, которым в «Адмирале» были недовольны. «В чем смысл столь неоднозначной рокировки?» - недоумевают болельщики. По последней версии, причина лежит в международной системе координат. Оказалось, Сен-Пьер не горел желанием выступать за сборную Казахстана, которая безуспешно пытается вернуться в группе сильнейших на чемпионате мира. А ведь Мартен вполне мог выступить в Пхенчхане за Канаду, не прими казахстанское гражданство. Конечно, «Адмирал» по инфраструктуре не сравнится с благополучным «Барысом», к тому же в клубе из Владивостока зарплату задерживают. Зато сезон моряки завершат в последний день зимы. И отправится Сен-Пьер к своим детишкам. Он ведь так ностальгирует по родине. Помню, как надцать лет назад в Мытищах канадец часами разговаривал с родными по телефону, сжигая серьезные суммы. Так тосковал, что не смог закрепиться в составе.

В «Адмирале» Сен-Пьер вышел в ударном звене и остался верен себе, преуспев на вбрасываниях (60 процентов выигранных). Кстати, совсем недавно (5 ноября) он забил ЦСКА. В Астане, за «Барыс», Сорокину, победную шайбу. Казахстанцы тогда выиграли 5:3. На этот раз новичку моряков отличиться не удалось.

Во втором периоде хозяева сравняли счет. Размашистую, в четыре передачи атаку завершил Кирилл Петров. На бросок его тонким пасом вывел тезка Капризов, пропустивший последний матч с сочинцами. В среду лидер атак ЦСКА раздавал в фойе автографы и сокрушался по поводу затянувшейся безголевой серии, с учетом матча с «Адмиралом» уже на пять матчей.

В третьем периоде хозяева пошли на решительный штурм ворот Игоря Бобкова. Вратарь гренадер держался, отражая шайбу всеми частями тела. Даже головой. Вспомнилась недавняя встреча с «Нефтехимиком», в которой армейцы отыграли фору 0:2 и вырвали победу по буллитам.

Моряки недотянули даже до овертайма. Хозяева реализовали последнее из двух подряд глупых удалений гостей. Палочкой-выручалочкой выступил защитник Мэт Робинсон, блеснувший игровой чуйкой. Канадец отличился всего во второй раз. Свою первую шайбу он забросил три месяца назад, 25 августа. На днях босс его прежнего клуба заявил, что Робинсон не стоит тех денег, которые ему предложили в ЦСКА. Защитник на эти слова ответил победным голом.

ЦСКА (Москва) – Адмирал (Владивосток) – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). 4273 зрителя.

Голы: 0:1 Казаков 5 (Макаренко, 13.25), 1:1 Петров 6 (Капризов, Телегин, 36.27), 2:1 Робинсон 2 (Киселевич, 56.25), 3:1 Плэтт 3 (Попов, Робинсон, 59.58, п.в.).

Вратари: Сорокин – Бобков (59.07-59.58).

Штраф: 16-18.