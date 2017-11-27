Обозреватель «Советского спорта» представил, какой была бы сборная России, если бы НХЛ отпустила своих хоккеистов на Олимпиаду.

Североамериканский журналист TSN Крэйг Баттон составил интересную символическую команду. Как выглядела бы сборная Канады, если бы НХЛ все-таки приняла участие в Олимпийских Играх в Пхенчхане?

Вратари: Кэри Прайс, Кори Кроуфорд, Мэтт Мюррей.

Защитники: Данкан Кит – Дрю Даути, Морган Райли – Алекс Пьетранжело, Марк-Эдуард Власик – Колтон Парайко, Пи-Кей Суббан.

Форварды: Джон Таварес – Коннор Макдэвид – Нэйтан Маккиннон, Брэд Маршан – Сидни Кросби – Патрис Бержерон, Джейми Бенн – Марк Шайфли – Стивен Стэмкос, Джейден Шварц – Джонатан Тэйвз – Марк Стоун, Шон Кутюрье.

Любопытный состав, хотя вопросы возникают. Где Ши Уэбер? Не позвать ли Криса Летанга? А почему в атаке к Шварцу не взять Брэйдена Шенна, чтобы работала связка из «Сент-Луиса»? А как насчет Тайлера Сегина, Клода Жиру, Тэйлора Холла, Шона Монахэна?

Но сама идея очень интересная, поэтому я решил составить такую же сборную России. Но уже при двух условиях – если бы НХЛ отправила своих хоккеистов в Пхенчхан. И если МОК все-таки допустит всю российскую делегацию на Олимпиаду. Судьба нашей команды решится 5-7 декабря на исполкоме Международного олимпийского комитета.

ВРАТАРИ

Сергей Бобровский («Коламбус»)

Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

Антон Худобин («Бостон»)

Первые два игрока абсолютно понятны. Бобровский как всегда великолепен. Если он завоюет третью в карьере «Везина Трофи» как лучший вратарь лиги, этому не удивится никто. «Коламбус» забивает мало, но Сергей пропускает еще меньше. Василевский же защищает ворота лучшей команды Востока. В этом сезоне он совершил прорыв. Кроме того, оба голкипера входят в обойму тренерского штаба Олега Знарка. Этих игроков хорошо знают и ценят.

Третьим должен был бы стать Худобин, который пока выигрывает заочную конкурентную борьбу у Семена Варламова, Игоря Шестеркина, Ильи Сорокина. Если говорить о том, кто сильнее прямо сейчас, то конечно, это голкипер «Бостона».

ЗАЩИТНИКИ

Дмитрий Орлов («Вашингтон») – Никита Зайцев («Торонто»)

Иван Проворов («Филадельфия») – Михаил Сергачев («Тампа-Бэй»)

Богдан Киселевич (ЦСКА) – Владислав Гавриков (СКА)

Вячеслав Войнов (СКА)

Даже по сравнению с Кубком мира эта линия претерпела самые большие изменения. По моей версии, в эту олимпийскую сборную не пробились бы Андрей Марков – Алексей Емелин, а также Дмитрий Куликов – Алексей Марченко. Такие две пары защитников выступали в Торонто.

Очевидно, что вместо них нужно взять двух бурно прогрессирующих игроков обороны – Проворова и Сергачева. Также хорошо на последнем чемпионате мира проявил себя дуэт Киселевич – Гавриков, ставший самым полезным в сборной России. Войнов не попал в Торонто из-за санкций, но в Корею он поехал бы без вопросов.

Да, за бортом остались другие интересные защитники. Но уже хорошо, что у России наконец-то есть выбор в этом амплуа. Тот же Зайцев стал настоящим монстром, лидируя в НХЛ по количеству блокированных бросков. Невероятно полезный игрок.

ФОРВАРДЫ

Владислав Наместников («Тампа-Бэй») – Евгений Кузнецов («Вашингтон») – Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

Александр Овечкин («Вашингтон») – Евгений Малкин («Питтсбург») – Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

Артемий Панарин («Коламбус») – Вадим Шипачев (СКА) – Евгений Дадонов («Флорида»)

Илья Ковальчук (СКА) – Павел Дацюк (СКА) – Александр Радулов («Даллас»)

Артем Анисимов («Чикаго»)

Самая спорная линия, потому что здесь очень большой выбор игроков. Да, согласен, что в моей версии нет рабочих лошадок вроде Сергея Андронова и Ивана Телегина. Без них Знарок не строит ни одну свою сборную. Но кого я должен был оставить за бортом? Тут же все – безусловные кандидатуры.

Да, жизнь внесла бы свои изменения. Мог опять не приехать Радулов, да и Дацюк пока травмирован. Но из названных четырех пятерок не поднимается рука кого-то вычеркнуть.

И это я еще не включил в состав Павла Бучневича («Рейнджерс»), Никиту Гусева, Сергей Плотникова, Сергея Калинина, Николая Прохоркина (все - СКА), Валерия Ничушкина, Кирилла Капризова, кого-то из пахарей (все - ЦСКА).

А знаете, какой главный вывод? Это была бы сильнейшая сборная России за 15 лет. Со времен Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Потому что вратари на топ-уровне, подтянулись защитники, а в атаке – калейдоскоп форвардов.

Но увы, НХЛ не едет в Пхенчхан. Вот какую команду мы потеряли.