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Североамериканский журналист TSN Крэйг Баттон составил интересную символическую команду. Как выглядела бы сборная Канады, если бы НХЛ все-таки приняла участие в Олимпийских Играх в Пхенчхане?

Вратари: Кэри Прайс, Кори Кроуфорд, Мэтт Мюррей.
Защитники: Данкан Кит – Дрю Даути, Морган Райли – Алекс Пьетранжело, Марк-Эдуард Власик – Колтон Парайко, Пи-Кей Суббан.
Форварды: Джон Таварес – Коннор Макдэвид – Нэйтан Маккиннон, Брэд Маршан – Сидни Кросби – Патрис Бержерон, Джейми Бенн – Марк Шайфли – Стивен Стэмкос, Джейден Шварц – Джонатан Тэйвз – Марк Стоун, Шон Кутюрье.

Любопытный состав, хотя вопросы возникают. Где Ши Уэбер? Не позвать ли Криса Летанга? А почему в атаке к Шварцу не взять Брэйдена Шенна, чтобы работала связка из «Сент-Луиса»? А как насчет Тайлера Сегина, Клода Жиру, Тэйлора Холла, Шона Монахэна?

Но сама идея очень интересная, поэтому я решил составить такую же сборную России. Но уже при двух условиях – если бы НХЛ отправила своих хоккеистов в Пхенчхан. И если МОК все-таки допустит всю российскую делегацию на Олимпиаду. Судьба нашей команды решится 5-7 декабря на исполкоме Международного олимпийского комитета.

ВРАТАРИ

Сергей Бобровский («Коламбус»)
Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)
Антон Худобин («Бостон»)

Первые два игрока абсолютно понятны. Бобровский как всегда великолепен. Если он завоюет третью в карьере «Везина Трофи» как лучший вратарь лиги, этому не удивится никто. «Коламбус» забивает мало, но Сергей пропускает еще меньше. Василевский же защищает ворота лучшей команды Востока. В этом сезоне он совершил прорыв. Кроме того, оба голкипера входят в обойму тренерского штаба Олега Знарка. Этих игроков хорошо знают и ценят.

Третьим должен был бы стать Худобин, который пока выигрывает заочную конкурентную борьбу у Семена Варламова, Игоря Шестеркина, Ильи Сорокина. Если говорить о том, кто сильнее прямо сейчас, то конечно, это голкипер «Бостона».

ЗАЩИТНИКИ

Дмитрий Орлов («Вашингтон») – Никита Зайцев («Торонто»)
Иван Проворов («Филадельфия») – Михаил Сергачев («Тампа-Бэй»)
Богдан Киселевич (ЦСКА) – Владислав Гавриков (СКА)
Вячеслав Войнов (СКА)

Даже по сравнению с Кубком мира эта линия претерпела самые большие изменения. По моей версии, в эту олимпийскую сборную не пробились бы Андрей Марков – Алексей Емелин, а также Дмитрий Куликов – Алексей Марченко. Такие две пары защитников выступали в Торонто.

Очевидно, что вместо них нужно взять двух бурно прогрессирующих игроков обороны – Проворова и Сергачева. Также хорошо на последнем чемпионате мира проявил себя дуэт Киселевич – Гавриков, ставший самым полезным в сборной России. Войнов не попал в Торонто из-за санкций, но в Корею он поехал бы без вопросов.

Да, за бортом остались другие интересные защитники. Но уже хорошо, что у России наконец-то есть выбор в этом амплуа. Тот же Зайцев стал настоящим монстром, лидируя в НХЛ по количеству блокированных бросков. Невероятно полезный игрок.

ФОРВАРДЫ

Владислав Наместников («Тампа-Бэй») – Евгений Кузнецов («Вашингтон») – Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
Александр Овечкин («Вашингтон») – Евгений Малкин («Питтсбург») – Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)
Артемий Панарин («Коламбус») – Вадим Шипачев (СКА) – Евгений Дадонов («Флорида»)
Илья Ковальчук (СКА) – Павел Дацюк (СКА) – Александр Радулов («Даллас»)
Артем Анисимов («Чикаго»)           

Самая спорная линия, потому что здесь очень большой выбор игроков. Да, согласен, что в моей версии нет рабочих лошадок вроде Сергея Андронова и Ивана Телегина. Без них Знарок не строит ни одну свою сборную. Но кого я должен был оставить за бортом? Тут же все – безусловные кандидатуры.

Да, жизнь внесла бы свои изменения. Мог опять не приехать Радулов, да и Дацюк пока травмирован. Но из названных четырех пятерок не поднимается рука кого-то вычеркнуть.

И это я еще не включил в состав Павла Бучневича («Рейнджерс»), Никиту Гусева, Сергей Плотникова, Сергея Калинина, Николая Прохоркина (все - СКА), Валерия Ничушкина, Кирилла Капризова, кого-то из пахарей (все - ЦСКА).

А знаете, какой главный вывод? Это была бы сильнейшая сборная России за 15 лет. Со времен Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Потому что вратари на топ-уровне, подтянулись защитники, а в атаке – калейдоскоп форвардов.

Но увы, НХЛ не едет в Пхенчхан. Вот какую команду мы потеряли.

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