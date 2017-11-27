Илья Ковальчук, Сергей Плотников и Егор Рыков рассказали о трудностях во время видеопросмотров в игре против «Барыса».

Илья Ковальчук: Наверное, самый долгий матч, не считая плей-офф!

– В прошлом сезоне вы тоже с крупным счетом обыграли "Барыс".

– Да, хорошая традиция. У них хорошая команда, просто тяжелый выезд, а мы отдыхали. Задача была выйти и сразу доставить им неудобства, побольше побросать в их зоне. Тем более они поставили второго вратаря. С задачей справились, забили четыре в первом периоде. Олег Валерьевич брал челленджи два раза – у него меткий глаз!

– Вообще встречали, чтобы столько просмотров в одном матче?

– Да вот я и говорю. Сколько времени сейчас? Половина одиннадцатого? Наверное, самый долгий матч, если не брать плей-офф, конечно.

– Это мешает?

– В конце, когда счет был крупный, хотелось поскорее доиграть, но есть как есть. Судьи – тоже люди, они должны убедиться в правильности решений.

– Не было желания во время этих пауз посмотреть, как играет "Зенит"?

– Я знаю, как сыграли. Мы в перерывах смотрели.

– Вчера был день матери. Можно сказать, что ваша победа для них?

– Конечно, мама – это наше все. Вчера они купались в цветах, поздравлениях. Сегодня моя мама была на игре – ей понравилось точно.

– Вы хотели во время отдыха между матчами выспаться. Удалось?

– Да так. В шесть утра ко мне пришел допинг-контроль. Не особо удалось выспаться. Но что ни делается, все к лучшему.

– Ждете решения по Олимпиаде?

– От нас что зависит? Наше дело – готовиться. Надеюсь, здравый смысл восторжествует, примут решение, чтобы все поехали на Олимпиаду.

Сергей Плотников: Во время последнего видеопросмотра подзамерзли!

– Готовились к хорошей команде, хотели показать лучший хоккей. Думаю, нам это удалось. Рады, что хорошо играли. Забивали все, а не одно звено. Это показывает, что мы одно целое.



– Было много видеопросмотров. Это мешало игрокам?

– Особенно последний помешал, очень долго просматривали, мы успели подзамерзнуть.

Егор Рыков: Хорошо, что за нас сработали!

– Егор, почему не десять голов?

– Не получилось (улыбается). Провели хорошую игру, реализовали свои моменты.

– Что скажете про такое большое количество видеопросмотров?

– Хорошо, что «Барысу» не засчитали два гола, а наш засчитали. Хорошо, что за нас сработали. Ничего страшного, что долго ждали.

Олег Знарок: У Зубарева тяжелая травма

– Играли с хорошей командой, готовились к ней. У них было сильное большинство – мы разбирали это. Удачно сыграли. После тяжелой поездки было время восстановиться.

– Широков, Белов, Зуб уже катаются, щелкают.

– Что щелкают? А… Я подумал, как в сказке: «Орешки все грызет…». Да, они катаются, практически восстановились. Кто-то уже сыграет в следующем матче, кому-то дадим пока паузу. К выездной серии будут готовы.

– Что с Зубаревым?

– Тяжелая травма. Наверное, месяц он пропустит. Если раньше восстановится, будем только рады.

Евгений Корешков: Хоккей закончился, когда не засчитали второй гол

– Парни, как могли, старались сыграть с чемпионом. Сопротивлялись. Не все пока получается. Не секрет, что хоккей закончился, когда второй гол не засчитали. Это третий матч подряд, когда нам гол не засчитывают: в Новосибирске, в Казани по одному, сегодня – два. Мы идем в гору – это неплохо.