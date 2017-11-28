«МЕНЯ УЧИЛИ, ЧТО ЖАДНИЧАТЬ НЕЛЬЗЯ»

- С начала ноября в НХЛ начали обсуждать, сможет ли Никита Кучеров забить 50 голов в первых 50 матчах сезона? Это кажется фантастической планкой в наше время. А что думаете вы?

- Если честно, я на это особо не смотрю. Ну да, обсуждать тему можно. Но моя цель – выходить на каждый матч для того, чтобы «Тампа» побеждала. Я стараюсь не думать о голах. Сегодня – забил, завтра – нет. Каждый день для меня обычный, а не такой, что я вышел и обязательно должен сделать хет-трик, стянув всю игру на себя.

Может, кто-то ставит себе ориентир на сезон – например, забить 40 или 50 голов. Я же хочу сегодня быть лучше, чем вчера. И вот тогда все шайбы придут. Нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно всегда прибавлять в мастерстве. Если же о сезоне говорить, то надо выходить в плей-офф и выиграть Кубок Стэнли. Главная задача только такая.

- Тренер «Тампы» Джон Купер сказал на пресс-конференции, что Кучеров – совсем не жадный игрок. Всегда отдаст пас, если партнер в более выгодной ситуации. Но вы не думаете, что из-за этого страдает ваша снайперская статистика?

- Мой первый тренер Геннадий Геннадьевич Курдин с детства всем ребятам вдалбливал в голову, что нужно играть в коллективный хоккей. Отдал – открылся. Жадничать нельзя, даже если человек находится в метре от тебя. Все равно отдай ему пас, предлагай себя. Если партнер свободен, он от меня всегда получит шайбу. И сам я стараюсь больше открываться. Предлагаю себя, чтобы был вариант, как продолжить атаку и от меня оттолкнуться.

Но если у меня есть хорошая линия броска, то буду бросать.

- Ваша тройка с Владиславом Наместниковым и Стивеном Стэмкосом – самая результативная в НХЛ. А есть звенья в лиге, на которые вы равнялись?

- Последние пару лет было приятно смотреть на «Чикаго», когда там Артемий Панарин играл с Патриком Кейном и Артемом Анисимовым. Мне очень нравились их матчи. Классное там сложилось классное звено.

А если говорить о классике, то в «Детройте» великолепно играла «Русская Пятерка». Вот на них я равнялся в детстве.

- Вы и Стэмкос вошли в тройку звезд месяца в лиге. В чем секрет вашего идеального взаимопонимания? Есть такое выражение в НХЛ – химия, и она у вас потрясающая.

- В чем секрет? Во-первых, не надо жадничать. Как я уже сказал, отдавай передачи, открывайся.

Во-вторых, с нами есть Наместников. Отличный игрок. Очень умный, с большим мастерством. Мы не вдвоем со Стэмкосом, нас трое. Хорошо дополняем друг друга. И поддерживаем, если что-то идет не так. Много разговариваем, что-то отрабатываем на тренировках.

- А можно заранее договориться, например, кто что делает в большинстве? Эта домашняя заготовка будет работать?

- Не всегда. Ты можешь все обсудить, но шайба куда-то в другое место отскочит. И ты уже на интуиции думаешь, как продолжать – или Стэммер на запланированную позицию придет, или надо что-то новое быстро изобрести.

Это хоккей, тут важна импровизация. Но на тренировках мы отрабатываем свои заготовки. Потому что на льду в игре у тебя не так много свободного пространства, и там каждая доля секунды на счету.

«ВРЕМЕНИ НА ГАРАЖ СЕЙЧАС НЕТ»

- Есть что-то такое, что вас связывает со Стэмкосом вне льда? Может, вы вместе ходите на концерты или играете в бильярд.

- Мы многим увлекаемся одинаково, и всегда есть, о чем поговорить. Я не скажу, что между нами есть разница в менталитетах. Более того, Стивен напоминает мне русского. С ним легко общаться. Сразу находишь общий язык.

- Вообще у вас в «Тампе» собралась настоящая русская «банда». Еще ведь есть вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев.

- Да, это особая радость, когда вокруг много русскоговорящих ребят. Иногда возникает желание что-то обсудить, посмеяться. И не все парни из Северной Америки понимают некоторые русские шутки. А бывает, что просто хочешь по-русски поболтать и не напрягаться, как это звучит по-английски.

У нас сложился хороший коллектив. Даже если тяжелый матч, с друзьями ты всегда можешь расслабиться, сбросить стресс, а не сидеть зажатым на лавке.

- В прошлом сезоне вы говорили, что от игры в тройке Наместников – Стэмкос – Кучеров получаете какое-то космическое удовольствие. Жаль только, что Стэммер сломался уже в десятом матче, когда вас поставили вместе. Теперь вы провели уже 23 игры. Чувства не притупились?

- У нас в «Тампе» все ребята хорошие. Не хочу кого-то обидеть: мол, от игры с ними у меня нет удовольствия. Это не так. Просто с Владом и Стивеном у нас многое получается. И я согласен, что это счастье для любого хоккеиста, когда у тебя есть такие партнеры. Но если меня поставят в другую тройку, придется с теми ребятами договариваться, что-то обсуждать, как нам играть.

- Во время сезона вы продолжаете тренировать бросок в своем знаменитом гараже, где постелили синтетический лед? Об этом только ленивые не написали.

- Я там работаю только летом. Сейчас на это не хватает времени. И во время регулярного чемпионата у меня много настоящего льда.

«СТАРАЮСЬ НЕ ЕСТЬ ШОКОЛАДКИ»

- Еще вспомнилось из вашего августовского интервью «Советскому спорту», что вы придерживаетесь строгой диеты. Режимите в 24 года. Ваш агент Дэн Мильштейн рассказывал: вы в октябре приехали к нему на ужин в Детройте. Но отказались от кусочка торта «Киевский» на десерт. Мол, надо быть в форме. Неужели так себя ограничиваете?

- Строгой диеты по ходу регулярки нет. Тяжело ее соблюдать, потому что нужны силы. На одной морковке хороший матч не проведешь. Нужны всякие макароны, курица, борщ. Стараюсь не есть шоколадки, не пить «кока-колу». За последние три года от этого отвык, и уже не тянет.

- Также мне рассказывали, что вы не следите за таблицами НХЛ. Это правда?

- У нас в раздевалке на видном месте висит. Грех не посмотреть. Телевизоры везде работают. Все обсуждают, кто на каком месте идет – как «Тампа» стоит в таблице, кто сколько голов забил. Трудно не быть в курсе. Это на слуху. Но стараюсь не отвлекаться на такие вещи. Надо работать, помогая команде.

- Вы будете смотреть Олимпиаду, даже если Россия туда не поедет?

- Если найдется время. Не знаю еще, во сколько будут показывать матчи из Пхенчхана на Северную Америку… Стоп. Как это – Россия не поедет? – переспросил Кучеров. – Я себе такого даже представить не могу!