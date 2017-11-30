После поражения от СКА Чудинов ностальгировал, Михеев обещал исправиться, а Меньшиков объяснял, в чем «Авангард» превзошел армейцев.

«Матч против СКА был принципиальным»

Защитник СКА Максим Чудинов впервые сыграл против бывшей команды и сразу отличился заброшенной шайбой.

– Насколько принципиальным для вас был матч против СКА?

– Конечно, матч для меня был принципиальным, столько лет отыграл в СКА. Очень приятно опять сюда вернуться: столько болельщиков, такая атмосфера. Очень рад здесь играть.

– Вы знали, как играет противник? Могли это как-то использовать?

– Знал какие-то моменты. Например, как они со вбрасывания играют. Тренеры тоже видео смотрят, все знают, все нам говорят.

– «Авангард» неплохо начал, имел много моментов.

– Хорошо начали, игру сломали своими удалениями. Тяжело – десять или восемь минут мы играли в меньшинстве.

Илья Михеев в этом сезоне набрал уже 20 (8+12) очков, но последние несколько матчей не удаются всей группе атаки омичей. Нападающий пообещал исправиться.

– Хороший матч, были хорошие скорости. Неплохая игра получилась для болельщиков.

– В конце третьего периода чувствовали, что можете сравнять?

– Да, были моменты, надо было забивать.

– Четвертое поражение подряд - как будете прерывать серию?

– Отдохнем и будем выигрывать, сейчас у нас есть небольшая пауза, восстановимся.

– Главный тренер после игры с «Динамо» сказал, что атака беззубая.

– Нормально у нас все, – немного замешкался хоккеист. – Ну как атака – да, мало забиваем, особенно нападающие. Правильно говорят. Исправимся.

«Авангард» был лучше при игре в равных составах»

Виталий Меньшиков считает, что «Авангард» выглядел лучше армейцев при игре 5 на 5.

– Опять прибавляем в третьем периоде, нужно начинать так играть с первого периода. Было очень много моментов: выходы один на один, два в один, три в один. Нужно было забивать свои моменты. СКА – очень сильная команда, первое место в лиге по голам в большинстве. Мы много удалялись, нельзя было такого позволять соперникам. Считаю, что при игре 5 на 5 рисунок игры у нас был лучше.

– Четыре поражения подряд, следующий матч с «Автомобилистом». Как думаете, получится прервать серию?

– Это, конечно, неприятная серия. Следующий матч выходим играть только на победу. У нас обратного пути нет, – обреченно подчеркнул защитник.

Андрей Стась заявил, что шансы перевести игру в овертайм у «Авангарда» были.

– Хорошо играли, было много удалений, это подвело. Но в третьем периоде у нас был шанс сравнять счет. Была игра 5 на 3, 5 на 4. Мы обязаны были использовать шансы, но не забили, вот и результат, – справедливо заметил нападающий омичей.

– Игроки «Авангарда» часто выходили 1 на 1 с вратарем. Почему не получалось реализовывать?

– Сложно сказать. Вратарь здорово сыграл, где-то нам хладнокровия не хватило.

– У «Авангарда» четыре поражения подряд. Как команда будет выбираться?

– Будем анализировать, исправлять ошибки, сейчас домашние матчи, мы обязаны их выигрывать.