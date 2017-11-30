РАЗНОС ДНЯ

УФИМСКИЕ ФАНАТЫ ТРЕБУЮТ ОТСТАВКИ ВАЙСФЕЛЬДА

Болельщики «Салавата Юлаева» всерьез обеспокоены тем, что их команда проваливает сезон, с трудом удерживаясь в зоне плей-офф. Причем, свой гнев фанаты обратили почему-то не на главного тренера Эркку Вестердунда, и не на игроков, а на генменеджера Леонида Вайсфельда. Требуют, чтобы он покинул Уфу.

- За провальный сезон-2016-17 Вы перекладываете ответственность на главного тренера команды Игоря Захаркина, с которым у Вас происходил затяжной конфликт, - говорится в открытом письме уфимских болельщиков. - В сезоне-2017-18 Вы, нарушив историю нашего клуба, впервые с 1961 года, приглашаете в «Салават Юлаев» иностранного тренера. И где же результат? Или прекрасным показателем считается нынешнее 17-е место в лиге с нашим бюджетом?! Вам плевать на результаты команды, плевать на нас, болельщиков, ради которых вообще-то и существует хоккей!

В общем, письмо очень эмоциональное и не вполне справедливое. Поскольку состав у «Салавата» далеко не слабый. Да и тренер – маститый. А вот в том, что финны не смогут быстро освоится в российском клубе, риск, безусловно, был. Правой рукой Вестерлунда в тренерском штабе желательно было назначить крепкого российского спеца, хорошо знакомый с реалиями нашего хоккея.

Честно говоря, я не понимаю, как увольнение Васфельда может сейчас отразиться сейчас на игре «Салавата». Но, видимо, хоккейная проблема в Уфе сейчас настолько болезненная, что логика уже никого не интересует. Народ жаждет крови и перемен. Ну а «Салават» тем временем взял, да и выиграл в Казани, взяв реванш за поражение в Уфе. Пусть победа не столь убедительная – 1:0 против 0:5. Но очки то в «Зеленых дерби» разделились поровну. Ждем продолжения.

- Это была важная победа, спасибо ребятам, - поблагодарил команду после матча главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд. - А также спасибо болельщикам - у нас тяжелые времена и это очень для нас важно. Думал ли я о возможной отставке? Я ни о чем таком не думаю. Просто делаю свою работу.

ШЕДЕВР ДНЯ

ШУМАКОВ ЗАБИЛ В СТИЛЕ ГРАНЛУНДА

«Куньлунь» потерпел в Москве уже восьмое поражение кряду и это уже никого не удивляет. Тем более, что счет с ЦСКА в матче получился весьма боевой – 1:3.

Но вот второй гол армейцев вышел издевательским. Сергей Шумаков контролировал шайбу за воротами соперника. Вариантов для хорошего паса не было – партнеров гости перекрыли, поскольку игра проходила в равных составах. Но вот отбирать шайбу у форварда ЦСКА никто тоже почему-то не собирался!

И тогда Сергей принял неожиданное, но вполне логичное решение. Поднял шайбу на крюк и уложил ее точно в верхний уголок ворот.

Голкипер «Куньлуня» Магнус Хелльберг пытался помешать ему головой. Но куда там! Щелка для шайбы в воротах всегда найдется. Кстати, после такого казуса Хелльберга посадили на лавку. Хотя виноват в этом эпизоде был не столько вратарь, сколько метавшийся в это время на пятачке защитник Сергей Перетягин, который, по идее, и должен был охранять ближайшую к себе штангу от посягательств со стороны армейцев.

В итоге такой гол в стиле Микаэля Гранлунда и стал победным.

- Давно мечтал в таком стиле забить, все же знают этот гол Гранлунда, - признался после сирены своего 300-го матча в КХЛ Шумаков. - Пару раз пробовал в матчах, но не получалось до этого.

ФИАСКО ДНЯ

ДОУС, КУДА ПРОПАЛ?

Что-то странное происходит с «Барысом», который еще недавно считался одним из самых ярких лидеров Восточной конференции. И дело даже не в шести поражениях кряду. А в том, что в трех последних поединках казахстанцы забросили всего одну шайбу!

И это имея в составе лучших бомбардиров КХЛ среди легионеров – Найджела Доуса и Линдела Вея. Как такое вообще может быть?!

Но вот очередное фиаско, на этот раз в Ярославле – 0:5! В составе «Локомотива» отметим дубль Даниила Апалькова. А также уже третий «сухарь» в этом сезоне у Александра Судницина. И, кстати, первая «сухая» победа железнодорожников под руководством Дмитрия Квартальнова.

- У нас пятый матч на выезде, сегодня не осталось ни сил, ни эмоций, - оправдывался после поражения главный тренер «Барыса» Евгений Корешков. - Пропустили быстрые шайбы. Последние три поединка мы сыграли против топовых клубов, у нас же строится новая команда, не все темп выдерживают. Это нормальное явление, спад должен когда-то наступить. Мужественно всё переживем…



ТРИЛЛЕР ДНЯ

ИНФАРКТНАЯ КОНЦОВКА В ХЕЛЬСИНКИ

Удивительно, но пока все матчи между «Йокеритом» и «Амуром» в Хельсинки заканчиваются в дополнительное время. Причем, раннее успех в упорном противостоянии неизменно был на стороне хозяев, которые трижды побеждали 3:2 по буллитам.

Но на этот раз хабаровчане традицию сломали! «Амур» был очень близок к тому, чтобы отпраздновать победу сразу по окончании третьего периода. Однако «Йокерит» сменил вратаря на шестого полевого игрока и за четыре секунды до сирены все же сравнял счет – 4:4.

А когда тренеры в концовке овертайма прикидывали, кто будет бить буллиты, вперед вновь вышли дальневосточники. Александр Фролов забросил победную шайбу за 13 секунд до окончания игрового времени.

И тут надо отметить пару очень интересных фактов.

За третий период и овертайм игроки «Амура» нанесли всего два броска по воротам. Финны за это же время – 22. Понятно, что уже один этот факт делает главным героем матча голкипера гостей Юху Метсолу. И действительно на его счету 46 сэйвов – выдающийся результат! Опять же для сравнения вратарь хозяев Райан Заполски отразил лишь 14 бросков в этом поединке.

В общем, если вы перед этим матчем поставили бы деньги на победу «Амура», то до выплаты выигрыша можно было и не дожить. Уж больно инфарктной для хабаровчан оказалась концовка.

БОМБАРДИР ДНЯ

ШИПАЧЕВ ПРОДОЛЖАЕТ НАБИРАТЬ ОЧКИ

Форвард Вадим Шипачев после неудачной попытки завоевать НХЛ вернулся в СКА и стабильно набирает очки. Сейчас на его счету 10 (4+6) баллов в шести поединках.

В битве с «Авангардом», в которой армейцы завоевали трудную победу 3:2, на счету Шипачева результативная передача.

А героем этой встречи стал защитник Вячеслав Войнов – победный гол в большинстве плюс пас.

- Хорошая равная игра. В неравных составах все решилось, мы в меньшинстве неплохо отстояли, - отметил после матча главный тренер СКА Олег Знарок. – Зря пропустили второй необязательный гол. Но в целом действовали неплохо.