Обозреватель «Советского спорта» знакомит читателей с новым главным тренером «Куньлуня» и рассуждает о его плюсах и минусах.

Известный канадский специалист Майк Кинэн все же был отправлен в отставку после девяти поражений кряду. Это выяснилось перед воскресным поединком в Хабаровске.

Китайский клуб и в этой ситуации отличился. Никакого официального сообщения об отставке главного тренера. Словно ничего особенного и не случилось. Подумаешь, Кинэна выгнали, о чем тут говорить?

Только скупое уведомление в отчете воскресного поединка «Куньлуня» на сайте КХЛ – «Перед началом матча стало известно, что Майк Кинэн был отправлен в отставку».

Виноват ли конкретно Кинэн в неудачах своей команды? Первый же матч китайцев с новым наставником ответил на этот вопрос утвердительно – «Куньлунь» в воскресенье наконец-то прервал серию из девяти поражений, одолев «Амур» - 4:3 ОТ.

В начале встречи гости повели в счете 3:0, благодаря голам Брэндона Дефацио, Павла Воробья и Жилбера Брюле. Затем позволили сопернику его сравнять. Но на последней минуте овертайма все же вырвали долгожданную победу.

- Достаточно эмоциональная и интересная игра получилась, - заявил после победы новый наставник «Куньлуня» Бобби Карпентер. - Обе команды имели шанс на победу. Длинные перелёты предшествовали матчу, потому что обе команды возвращались с Запада. Мы потеряли сутки по причине смены часовых поясов. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, что у нас произошли перемены в тренерском штабе, нам было сложнее в эмоциональном плане. Ребята нашли в себе силы и завершили игру победой. Нам комфортно играть на маленькой площадке, потому что у нас североамериканский стиль игры. Удаления на протяжении всего сезона являются большой проблемой команды. Иногда слишком много стараний, слишком много агрессии — и это приводит к лишним удалениям.

Итак, исполняющим обязанности главного тренера пекинского клуба сейчас назначен некто Бобби Карпентер, которого Кинэн лично пригласил летом в свой штаб для работы с нападающими.

Большинству российских болельщиков это имя, наверное, мало что говорит. Однако за океаном Карпентер – весьма известная хоккейная фигура.

Как никак, он стал первым в истории американским игроком, забросившим за сезон НХЛ более 50 шайб. Случилось это в сезоне 1984/85 когда Карпентер выступал за «Вашингтон».

Затем он завоевал Кубок Стэнли в составе «Нью-Джерси». Сперва, как хоккеист, в 1995 году. Потом и как тренер.

Однако работать главным ему сейчас предстоит впервые. Получится ли?

Лично я думаю, что нет. Летом Карпентер не скрывал, что согласился на работу в «Куньлуне» именно потому, что его пригласил туда сам Кинэн. Сейчас же принять на себя всю ответственность за строящуюся команду в малознакомой, - да что там, фактически совсем незнакомой лиге – ему будет крайне сложно. Тем более, что семья осталась в США.

Гораздо логичнее, было бы пригласить туда российского специалиста хорошо знакомого со спецификой нашего чемпионата, каким бы в прошлом сезоне Владимир Юрзинов-младший.

Он сейчас, кстати, свободен. Как и многие другие амбициозные российские тренеры – Вячеслав Буцаев, Андрей Разин, Алексей Кудашов, Леонид Канарейкин… Все они, по крайней мере, связывают свою карьеру с работой именно в КХЛ. И, кстати, в «Куньлуне» сейчас немало российских игроков.

Но, конечно, пусть в пекинском клубе эту проблему решают сами. Сейчас шанс дали Карпентеру. Посмотрим, как Бобби его использует.

Команду он принял на 11-м месте в восточной конференции с отставанием от зоны плей-офф на 12 очков. И сразу сократил разрыв до десяти. Времени на исправление ситуации у него еще достаточно.