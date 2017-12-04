Удивительная концовка матча армейцев со «сталеварами» и другие события чемпионата КХЛ – в ежедневном обзоре «Советского спорта».

НОУ-ХАУ ДНЯ

ТРЕНЕР ЦСКА ЗДОРОВО УДИВИЛ В КОНЦОВКЕ

Мало кто сомневался, что в поединке «Северстали» с ЦСКА верх возьмут армейцы. У весьма симпатичной в этом сезоне череповецкой команды дела в последнее время не ладятся – ее вытолкали локтями из зоны плей-офф более маститые соперники.

Ну а у ЦСКА – восьмая победа кряду, потому что там любое звено может забить. Хотя в последних поединках чаще это делают Максим Шалунов с Сергеем Шумаковым.

Победили москвичи скромно – 2:0. И потому особенно странным на первый взгляд выглядит факт, что в концовке матча именно они, а не череповчане поменяли вратаря на шестого полевого игрока.

После сирены главному тренеру ЦСКА, естественно, пришлось объясняться.

– Выпустили шестого полевого игрока в концовке, потому что оставалась буквально пять секунд играть, – сказал Игорь Никитин. – Мы играем в большинстве. Главное – забрать подбор. На тренировке такие ситуации, конечно, можно нарабатывать, но в игре это немножко другое.

В общем, последние пять секунд матча армейцы уже тренировались. А их голкипер Илья Сорокин, наверное, сидел на лавке и волновался – не сорвется ли шестая «баранка» в сезоне?

ГЕРОЙ ДНЯ

АЙ ДА ТАЛАЛУЕВ!

Безусловно, главным героем воскресной победы «Спартака» над «Торпедо» (4:2) стал нападающий Артем Воронин, который и сравнял счет в этом поединке, а затем и вывел москвичей вперед. Очень важный дубль!

Однако я хочу обратить ваше внимание на первый гол красно-белых в этом матче, который записал на свой счет 19-летний Илья Талалуев.

Этот юный форвард начал играть за основной состав «Спартака» только в конце ноября. На его счету всего пять матчей в КХЛ. Но в двух последних поединках он забивает. При том, что провел на льду в этих матчах всего около пяти минут.

Кстати, нижегородцам Илья забил очень красивый гол. Там, конечно, и Лещенко задумал очень красивую комбинацию – в контратаке уехал за ворота, а шайбу скинул, не глядя, назад.

Но и Талалуев все сделал отменно! Предугадал маневр партнера, сместился с правого фланга на левый и с ходу отправил шайбу под перекладину.

Как хотите, а этот гол достоин того, чтоб КХЛ внесла его в ТОП-10. Красивый хоккей.

– Я и сам от себя не ожидал такой прыти, сразу двух голов, – признался Илья после окончания поединка.

ФИАСКО ДНЯ

«БАРЫС» И «МАГНИТКА» СЫГРАЛИ В ПОДДАВКИ

Удивительно нелогичный матч произошел в Астане, где «Барыс» потерпел уже седьмое поражение кряду. Не сказать, что «Магнитка» была сильнее. Хозяева открыли счет уже на первой минуте поединка, благодаря самой результативной связке КХЛ в лице Найджела Доуса и Линдена Вея. Однако гости не только быстро отыгрались, но и вышли вперед к концу первого периода.

А теперь внимание!

31-я минута матча. За 38 секунд шайба дважды побывала в воротах кзахстанцев из-за ошибок сперва голкипера, а затем обороны «Барыса».

51-я минута. И снова выстрел дуплетом. Только теперь уже два гола забиты в ворота «Магнитки» за 32 секунды.

Прямо какие-то хоккейные поддавки или обмен нокаутами. В итоге победа все-таки досталась уральцам – 4:3, которые по-прежнему сражаются без своего лидера Сергея Мозякина.

– По настрою претензий нет, – вздохнул после поражения главный тренер «Барыса» Евгений Корешков. – Но основной нашей проблемой стало то, что при хорошей игре мы пропускаем легкие и ненужные шайбы, а иногда быстрые, как сегодня. В таких матчах нужно на пятаке играть более расторопнее.

ВОПРОС ДНЯ

ПОЧЕМУ ЕМЕЛИНА ТЕРПЯТ ДОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАХАРКИНА?

Ханты-мансийцы потерпели уже десятое поражение кряду. И что еще более ужасно в пяти из этих неудачных поединков они вообще не смогли поразить ворота соперников!

Вот и «Трактору» в воскресенье уступили со счетом 0:3. Полное бессилие! Так можно вообще забивать разучиться. И это при том, что по броскам в створ хозяева гостям не уступили. А вот в мастерстве были явно слабее.

Игоря Захаркина в начале сезона уволили из «Югры» после восьми поражений. Правда, он порой уступал с гораздо более крупным счетом. Интересно, сколько еще там продержится Анатолий Емелин? Похоже, что и у него руки уже опустились.

– Трудно побеждать, когда забиваешь ноль голов, – уж не знаю в который раз повторил Емелин эту немудреную истину. – Хотя сегодня моменты были. Нервозность, неуверенность у ребят, но они старались. На выезде молодые игроки сыграли намного увереннее, а сегодня переволновались.

УСПЕХ ДНЯ

РИГА УШЛА С ПОСЛЕДНЕГО МЕСТА В КХЛ

В воскресенье латвийские болельщики имели сразу два повода для ликования. Уверенная победа в Риге над «Слованом» (5:1) позволила серебряно-карминовым уйти с позорного последнего места в чемпионате КХЛ. Теперь его занимает «Югра».

Динамовцы быстро открыли счет и уже к перерыву вели 3:0, одержав в итоге свою самую крупную победу в этом сезоне. Интересно, что лучшим в их составе оказался Микс Индрашис – 4 (2+2) очка, который впервые сыграл на позиции центрфорварда.

– С первой секунды были в игре, наш план работал, игроки двигались в нужных направлениях, – прокомментировал матч исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс. – Большой вклад в победу внесли первая тройка и вратарь. Продолжит ли Индрашис играть в центре? Мне сейчас раскрыть все карты и планы, чтобы все знали все наперёд? Микс не является центральным нападающим, сегодня решили его там попробовать.

Теперь рижанам надо штурмовать следующий рубеж – уходить с последнего места на Западе. Впереди как раз «Слован».