Красивая комбинация с участием Михаила Анисина и другие новости чемпионата КХЛ в ежедневном обзоре «Советского спорта».

ЦИФРА ДНЯ

200 ОЧКОВ АНИСИНА

Не успел форвард Михаил Анисин вернуться на лед после тяжелейшей травмы, как тут же отпраздновал хоккейный «юбилей» - 200 очко в КХЛ.

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев собрал очередное новое звено в лице Анисина, Карсумса и Бойда. И именно они открыли счет в поединке с «Салаватом Юлаевым» очень красивой комбинацией.

Анисин принял в ней самое непосредственное участие. Получив шайбу прямо по центру зоны, пошел вперед, но сам бросать не стал, а сделал очень тонкую передачу на Карсумса, который и забил гол.

Воробьев говорил на днях, что ждет от Анисина в атаке именно креативных действий. И вот пожалуйста – на такой хоккей приятно смотреть.

Впрочем, отпраздновать победу москвичам в этом матче не удалось. Уфимцы вырвали у них победу в овертайме – 3:2, благодаря лучшей реализации большинства.

Впрочем, вряд ли и бело-голубые были огорчены исходом этой встречи. Ведь они сумели сравнять счет за 25 секунд до конца третьего периода. На этот раз в роли гениального распасовщика оказался Мартиньш Карсумс, который, судя по всему, намеренно, бросил шайбу в щиток уфимскому вратарю, чтобы она отскочила к Андрею Алексееву.

Лучший бомбардир «Динамо» также не растерялся, подыграл себе ногой и тут же отправил шайбу в пустой угол.

- У нас новые звенья каждую игру, ищем сочетания, - заявил после матча Воробьев. - Мы стараемся, бьёмся. Для нас первая задача – попасть в плей-офф.

ДЕБЮТ ДНЯ

ТОРЕСЕН ПОМОГ СКА В ПЕРВОМ ЖЕ МАТЧЕ

Норвежец Патрик Торесен впервые сыграл за СКА после сезона 2014/15. И сразу доказал, что в состав чемпиона его вернули не зря. В матче против «Нефтехимика» Андрея Назарова армейцам приходилось туго.

Сравнять счет (1:1) им удалось только на 53-й минуте поединка. А выйти вперед вообще – на 58-й. И вот в этой комбинации Торесен и заработал первое результативное очко, сделав пас в центр на Илью Ковальчука. А забил гол герой нашего хоккейного времени Вадим Шипачев, который, кстати, набирает очки уже в шестом матче кряду. И уже, наверное, доказал Олегу Знарку, что места в олимпийской команде он заслуживает. После скандального возвращения из НХЛ Вадим набрал 13 (6+7) очков в восьми играх.

Встреча, в которой «Нефтехимик» был вправе рассчитывать на три очка, закончилась в итоге со счетом 3:1 в пользу СКА. Это уже девятая победа кряду у питерцев.

- «Нефтехимик» - хорошая и быстрая команда, - отвешивал комплименты Знарок соперникам после сирены. - Что характерно, все три периода бегает. Хорошо подготовлена. Были у нас моменты и в первом, и во втором периодах, но больше повезло в третьем. Торесен? Патрик еще не в оптимальной форме. Надеюсь, он наберет ее и будет приносить пользу.

СВЯЗКА ДНЯ

СЕКАЧ И ГАЛИЕВ ОБЫГРАЛИ МИНЧАН

«Ак Барс» перевал серию из двух поражений, одолев минское «Динамо» усилиями одного звена. Иржи Секач и Станислав Галиев в этом матче явно нашли друг друга, хорошо играли в пас и трижды заставили голкипера соперников капитулировать.

3:1 – уверенная победа казанцев, которые в этом поединке сыграли еще и крайне дисциплинированно, допустив всего одно удаление на 53-й минуте матча. За что, кстати, гости сразу и наказали их голом.

- Я давно не забивал, был небольшой спад. Важно было прервать эту серию и победить сегодня, - сказал после матча Секач. - Мы немного поменяли свою игру, и это сработало. Галиев – отличный хоккеист. Он здорово катается, читает игру, и у нас неплохо получается. Моменты у нас и раньше были, но никак не удавалось забросить шайбу. Наконец-то мы забили.

ВОПРОС ДНЯ

СЫГРАЕТ ЛИ ШЕСТЕРКИН НА КУБКЕ ПЕРВОГО КАНАЛА?

Из-за полученной травмы голкипер СКА Игорь Шестеркин покинул расположение команды, которая находится в выездном турне и вернулся в Санкт-Петербург.

Ему на смену вызван голкипер СКА-Невы Алексей Мелинчук. Сообщается, что тяжесть травмы невысокая. Однако из-за нее возникает большой вопрос – сможет ли Игорь сыграть за сборную России на Кубке Первого канала, до которого осталось меньше десяти дней.