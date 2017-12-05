Через две недели стартует Кубок Первого канала. А капитаны «Магнитки» и СКА, а также сборной России продолжают восстанавливаться после травм

Капитан «Магнитки» и сборной России на ЧМ-2017 и Кубке Карьяла-2017 Сергей Мозякин пропускает десятый матч (с учетом сегодняшнего с «Сибирью»). Капитан СКА и сборной России на ЧМ-2016, Кубке мира-2016 Павел Дацюк «вне игры» больше двух месяцев. В последний раз он выходил на лед в армейском дерби 23 октября. А вернувшийся в «Ак Барс» Данис Зарипов ждет премьеры на трибуне.

Дацюк

На подходе

Капитану СКА почистили колено, какое-то время он передвигался на костылях.

- Паша вернется в строй к Кубку Первого канала, пообещал на дне открытых дверей сборной перед Кубком «Карьяла» главный тренер сборной и СКА Олег Знарок.

Дацюк был помещен в список травмированных до конца ноября. Но сейчас уже декабрь, а Волшебник остается «вне игры». Правда, после домашней победы невских армейцев над «Авангардом» (3:2) - дело было 29 ноября – их тренер, отвечающий за работу с защитниками, Владимир Федосов обнадежил:

- Дацюк на подходе.

Ждем…

Мозякин

Изготовили неудобный наколенник

Сергей Мозякин получил травму колена в столкновении с защитником «Спартака» Алексеем Пепеляевым 14 ноября. Москвич избежал наказания, как и его земляк из «Динамо» Мартиньш Карсумс три года назад, приложивший капитана «Магнитки». Тогда Мозякин получили травму верхней части тела, а латвиец в отличие от Пепеляева извинился.

По горячим следам босс «Магнитки» Геннадий Величкин заявил, что у Мозякина ничего серьезного, и он пропустит только выездную серию из четырех встреч.

Но восстановление затянулось. Колено болит. По нашей информации, повреждена боковая связка, а ее лечение дело времени – что-то около шести недель.

Сергей уже выходит на лед, катается. Ему заказали специальный фиксирующий наколенник. Но он оказался неудобным. До старта Кубка Первого канала «Металлург» проведет только один матч – 11 декабря дома с «Йокеритом». Сыграет ли в нем Мозякин? Получит ли он приглашение в сборную на Кубок Первого канала?

Зарипов

Пока далек от лучшей формы

Вся страна радовалась, когда Данис Зарипов подписал с «Ак Барсом» контракт до конца следующего сезона. Затаив дыхания, мы ждем его премьеры. Однако главный тренер Казани Зинэутла Билялетдинов не форсирует события, нервируя не только болельщиков, но и, похоже, самого титулованного игрока лиги. Надо было видеть, с каким выражением лица наблюдал Данис за зеленым дерби, не в силах помочь своей новой старой команде распечатать уфимские ворота.

- Пока он не готов, выпустить его сейчас – значит, подвергнуть риску. Ведь в таком состоянии легко травму получить, - объяснил Билялетдинов простой Зарипова.

До декабрьского перерыва «Ак Барс» ждет домашняя проверка СКА, «Локомотивом» и московским «Динамо». Было бы красиво выпустить Зарипова против Питера и показать его Знарку. Чтобы покончить с разговорами о недоверии наставника «барсов» к именитому новичку.

P.S. Вчера в Нижнекамске в СКА состоялись два возвращения. Впервые после 23 сентября вышел залечивший травмы защитник Антон Белов, который на ЧМ-2017 унаследовал у травмированного Мозякина капитанскую литеру. А нападающий Патрик Торесен вернулся после четырехлетнего с гаком перерыва. В матче с «Нефтехимиком» норвежец получил максимальное среди нападающих и второе в команде (после защитника Динара Хафизуллина) игровое время – 19:29 и отметился результативной передачей.