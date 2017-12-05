Удивительное дело – в этой сборной России аж 25 из 27 хоккеистов представляют СКА и ЦСКА. Что все это значит?

Тренерский штаб национальной сборной объявил состав на второй этап Еврохоккейтура – Кубок Первого канала, который пройдет в Москве с 13 по 17 декабря.

Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Мг), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).

Защитники: Антон Белов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Алексей Марченко (все – ЦСКА), Илья Любушкин («Локомотив»).

Нападающие: Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Калинин, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Сергей Плотников, Сергей Широков (все – СКА), Кирилл Капризов, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко (все – ЦСКА).

Вот мои первые эмоции (тезисно):

1. Конечно, тренерский штаб нашел время. За два часа до «объявления войны». Состав на турнир – главную репетицию Олимпиады, куда хоккейная сборная России может не попасть. Когда вся страна с напряжением ждет новостей из Лозанны.

2. Сразу 25 из 27 игроков в этой сборной представляют ЦСКА и СКА. Только вратарь Василий Кошечкин – из «Магнитки», а защитник Илья Любушкин – из «Локомотива». А если точнее, СКА в этом заочном матче с ЦСКА победил со счетом 15:10. И кто-то еще будет спорить, что СКА, давший в национальную команду сразу три пятерки – не базовый клуб сборной России? Да это же модель Виктора Тихонова союзных времен.

3. Глубоко анализировать этот состав нет смысла. Тем более я знаю, что это не окончательный вариант под Олимпиаду. Тот же Владимир Ткачев из «Ак Барса» может попасть в команду. Сергей Мозякин из «Магнитки» - тоже. Так что те, кто не попали в эту сборную – не огорчайтесь. О вас помнят.

4. По моей информации, Кошечкин имеет очень хорошие шансы стать третьим вратарем в Пхенчхане, выиграв конкурентную борьбу у Александра Еременко и остальных.

5. Кубок Первого канала покажет сам Первый канал (что-то в записи), а также «Матч ТВ».

6. Три очень сильных соперника у сборной России, а субботний матч с Канадой должен стать хитом.

7. Главный матч нашим хоккеистам, похоже, предстоит провести в судах, чтобы добиться права участвовать в этой Олимпиаде. Четырехлетняя работа может пойти насмарку. Но ждем новостей из Лозанны.

МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ

14 декабря (четверг)

19:30 Россия – Швеция

16 декабря (суббота)

17:00 Россия – Канада

17 декабря (воскресенье)

17:00 Россия – Финляндия

Также в Кубке Первого канала примут участие сборные Финляндии, Швеции и Чехии, а также (вне зачета Евротура) Канады и Южной Кореи. Каждая команда проведет по три встречи, при этом участники Евротура сыграют по две игры друг с другом. Команда, набравшая наибольшее количество очков в трех матчах, станет победителем турнира.