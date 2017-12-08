В 26 лет канадец решил покинуть Северную Америку и перебрался в Казахстан. До переезда карьера Вея больше проходила в АХЛ, а в НХЛ форвард провел 138 матчей за «Лос-Анджелес», «Ванкувер» и «Калгари» и набрал 44 (14+30) очка. В «Барысе» Линден уже за полсезона набрал больше результативных действий, чем в главной североамериканской лиге – 13 голов и 33 голевые передачи. Долгое время Вей даже лидировал в списке бомбардиров КХЛ. Сейчас его потеснили Илья Ковальчук с Никитой Гусевым, но легионер «Барыса» не отстает, а его команда уверенно держится в первой восьмерке Востока. Кроме того, КХЛ включила Вея в состав дивизиона Чернышева на Матч звезд, который пройдет в январе.

«После последних сезонов была нужна перезагрузка»

– Ваши слова: «Все варианты продолжения карьеры я в первую очередь обсуждаю вместе с моей супругой Кэси». Как она отреагировала на ваше решение переехать в Казахстан?

– Честно говоря, она не знала, чего ожидать. В прошлые годы мы слышали много хороших отзывов о России. Мой агент говорил, что меня хотят видеть в Астане, хотя мы с женой не знали, где находится этот город. Однако мы все изучили, пообщались с Найджелом Доусом и другими ребятами, которые раньше играли в КХЛ. Нам рассказали много хорошего, и я решил поехать в Астану. Здесь все отлично.

– Среди собеседников были бывшие одноклубники по «Манчестеру», которые играют сейчас в КХЛ? Например, Брэндон Козун и Джастин Азеведо.

– Я общался с ними, когда они подписывали контракты в КХЛ. Они рассказывали, что для них это была перезагрузка. Оба отлично здесь играют, набирают много очков и очень эффективны. Ребята получают удовольствие от игры, и благодаря этому решение далось мне легко.

– На себе ощутили перезагрузку?

– Да, так как два последних сезона в Северной Америке получились разочаровывающими. Как на льду, так и вне его. Приехав в КХЛ, я перезагрузился, получил новый опыт. Моя жена смогла посмотреть другие места на планете, ведь раньше мы не были в этой части мира. Посмотреть на многие вещи, в том числе хоккей, который здесь отличается – это очень интересно.

– Что вас разочаровало в последних сезонах?

– Когда «Калгари» не позвал в тренировочный лагерь, я понял, что в этом году уеду в КХЛ, и держал этот вариант в голове. Тяжело играть, когда не знаешь, будет ли у тебя вообще шанс пробиться в НХЛ.

– Когда вы со «Стоктоном» вылетели из плей-офф АХЛ, каким видели свое будущее?

– Я реально не знал, чего ждать. До того, как окончательно договориться с «Барысом», я ждал открытия рынка свободных агентов. Чем больше я общался с людьми из Астаны, тем выше была уверенность, что отправляюсь туда. Правда, в Америке сезон заканчивается поздно, а в КХЛ регулярка стартует рано – практически нет перерыва, не так ли? Я провел дома всего четыре недели и поехал на тренировочный сбор «Барыса».

– Вы были близки к тому, чтобы остаться в Америке?

– Повторюсь, после двух неудачных сезонов мне нужно было освежить карьеру и начать получать удовольствие от хоккея. Это великолепная игра, и я счастливчик, что могу в нее играть. Тебе должно нравиться то, чем ты занимаешься, а в КХЛ у меня все здорово.

– Только в одном сезоне вас не ссылали в АХЛ. Это тоже причина для перезагрузки в Европе?

– Это было тяжело не только для меня, но и для жены, когда ты ездишь туда-сюда. Подписав контракт с «Барысом», я точно знал, что буду жить в Астане и смогу планировать свою жизнь там. От постоянных перемещений устаешь. Однажды в «Лос-Анджелесе» меня поднимали из фарм-клуба девять раз за сезон. Это выматывает, и я решил попробовать что-то новое.

– А «Калгари» как отправил вас в Стоктон, так и не вернул.

– Меня вызвали в основную команду один раз. Я сыграл четыре матча и уехал обратно в АХЛ.

«Жить в Астане – это невероятно»

– Вы говорили, что Астана превзошла ваши ожидания. Чем именно?

– Я ничего не знал о Казахстане – даже то, играют ли там в хоккей. Когда приезжал в «Барыс», не понимал, чего ожидать, но все оказалось лучше моих представлений. В команде прекрасный штаб, болельщики безумно поддерживают нас, на домашних играх несколько раз был почти аншлаг. Для меня играть в Казахстане – это особые ощущения.

– Чем-то Астана напоминает Америку?

– Это очень современный город, последние 10 лет он растет. Для меня, как для человека, родившегося в небольшом городе Саскатун, жить в таком крупном месте – это невероятно.

– Вы же еще жили в Лос-Анджелесе.

– Это как чудо: я, человек из не самого крупного города, переехал туда. Мне понравилось там жить.

– Вас поставили в топ-звено «Барыса», где раньше играли Брендон Боченски и Дастин Бойд. Чувствовали дополнительную ответственность?

– Да, они ведь шесть-семь лет играли вместе и делали это хорошо. Бойд решил уйти в другую команду, а Боченски завершил карьеру. Для клуба это тяжелое решение, потому что там многого ждали от ребят. Но поэтому ты и играешь в хоккей: хочется быть игроком, который пробьется в лидеры. Это воодушевляет и добавляет радости.

– Вы идете в лидерах КХЛ по количеству набранных очков. Получаете скриншоты списка бомбардиров от друзей?

– Некоторые присылают, но я не слишком фокусируюсь на этой статистике. Когда начинаешь набирать очки, твоя игра тоже улучшается. Я получил возможность играть с хорошими партнерами в звене, мы быстро нашли понимание, и надеюсь, дальше продолжим так хорошо играть. У нас хорошая химия в звене. Только становится тяжело, когда игроки получают травмы, как это было у Дица и Фрэттина. Однако здорово, что команда так хорошо стартовала.

«Хорошо провел время на Кубке Карьяла»

– Ваш контракт действует до 30 апреля 2018-го. Если прямо сейчас «Барыс» предложит новое соглашение – готовы его принять?

– Мне тут очень нравится, но тяжело что-то решать заранее. Мы с женой любим Астану. Все, что делает для нас клуб – это здорово. Я говорил, что могу представить себя играющим за «Барыс» несколько сезонов. К моему сожалению, не я решаю, что будет дальше, это дело руководства (улыбается). Игроки могут контролировать свои выступления за команду, но не момент начала переговоров. Посмотрим, как сложится оставшаяся часть сезона.

– Не закрываете себе дорогу в НХЛ?

– Честно говоря, сейчас концентрируюсь на другом. Несколько раз в год я общаюсь с агентом. Говорил ему, что хочу сфокусироваться на игре в КХЛ и получать от этого удовольствие.

– Все-таки что может заставить вас принять предложение из Америки?

– Не знаю. Когда ты женат, сперва надо поговорить с женой и подумать, что лучше для вас обоих. Сейчас я сосредоточен на делах «Барыса».

– В Казахстане писали, что вас не будет на Кубке Карьяла, в итоге вы провели там три матча за сборную Канады. В чем было дело?

– Турнир никак не влияет на сборную Казахстана, поэтому я решил поехать на него. Олимпийские игры – особые соревнования, и когда появляется возможность пробиться туда, ты хочешь ею воспользоваться. На Кубке Карьяла я хорошо провел время.

– Вас хотят видеть в сборной Казахстана?

– Не знаю, но это не мое дело. Чтобы попасть туда, нужно сначала отыграть два года в Казахстане.

«Войнов – самый недооцененный защитник НХЛ»

– Какой момент с удовольствием вспоминаете из североамериканской карьеры?

– Когда меня впервые подняли в НХЛ. Тогда я был в составе «Лос-Анджелеса», а «Кингз» выиграли Кубок Стэнли. Это 2014 год. Просто факт, что я находился рядом с командой – это уже особенный момент для меня.

– Себя чемпионом считаете?

– Чтобы получить чемпионское звание, нужно было сыграть 20 матчей, а я провел 18. Так что тяжело так о себе говорить. Но я постоянно был рядом с командой и ребятами.

– Хоть подарок получили от «Лос-Анджелеса»?

– К сожалению, нет. Через неделю после победы в финале меня обменяли в «Ванкувер».

– Вы несколько сезонов провели в системе «Кингз» вместе с Вячеславом Войновым. Что сделало его ключевым защитником команды?

– Я считаю его самым недооцененным защитником в НХЛ. Он просто делал все правильно, и вообще это умный игрок. Одна из причин, почему «Лос-Анджелес» тогда был так хорош – в команде были такие звездные защитники, как Войнов и Даути.

– Во время локаутного сезона несколько игр за «Манчестер» провел Николай Прохоркин. Он бы мог заиграть в НХЛ?

– Немного помню его. Что объединяет всех российских игроков – они все очень техничны. Чтобы получить шанс в НХЛ, нужно попасть в правильное время и добиться успеха.