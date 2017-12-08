В интервью «Советскому спорту» форвард ЦСКА Сергей Шумаков рассказал об отношении к дерби со «Спартаком» и планах на сборную России.

В четверг ЦСКА вновь крупно обыграл «Спартак» - 4:0. И, пожалуй, самый красивый гол в этом матче забило армейское звено Капризов – Шумаков – Шалунов.

Эта тройка – самая результативная в ЦСКА. Она постоянно рисует на льду быстрые и красивые трехходовки, с розыгрышем шайбы зачастую на пустой угол ворот. И кто окажется на острие атаки – предугадать заранее невозможно.

У Кирилла Капризова 14 заброшенных шайб. У Сергея Шумакова и Максима Шалунова – по 11. И именно они возглавляют сейчас список лучших армейских бомбардиров.

В матче со «Спартаком» заброшенной шайбой отличился Шумаков. Но вот парадокс – его товарищей по звену вызвали в главную национальную команду на Кубок Первого канала. А сам Сергей отправится на турнир в Норвегию со второй сборной России.

Понятно, что у тренеров свои резоны. Но на взгляд со стороны разбивать чуть ли не самое результативное российское звено КХЛ тоже как-то нелогично. О том, почему это происходит, я решил поговорить с самим Сергеем. Но с начала, как водится, обсудили дерби со «Спартаком».

- Я не считаю, что мы в первом периоде играли со «Спартаком» в кошки-мышки, а потом резко прибавили, - говорит Шумаков. – Просто поначалу старались строже действовать в обороне. Все же в гостях играем. Но мы также создавали моменты и в зоне атаки. А во втором периоде сумели дожать соперника. Вот и все.

- В октябре матч ЦСКА против «Спартака» прошел в куда более упорной борьбе.

- Да мы уже и забыли про тот матч. А сегодня у нас 4:0 и это главное.

- Ощущали, что играете в самом принципиальном дерби нашей лиги?

- Конечно. Такие матчи очень нужны. В них болельщики стимул придают.

- ЦСКА с непривычки не сложно играть, когда на трибунах более девяти тысяч человек? Ведь на домашних матчах у вас народу куда меньше.

- Нет. Мы же на разных аренах выступаем и побеждаем. Это особой роли не играет. Я до этого в Новосибирске играл. Там болеть умеют!

- Сегодня фанаты ЦСКА давили на психику соперников, скандируя «7:0! 7:0!». Вы понимали, о чем речь?

- Конечно. Все вчера футбол смотрели. Что сказать… Молодцы болельщики! Гонят нас вперед даже на чужой арене.

- Вы не ставили перед собой задачи в этом матче повторить счет, с которым футбольный «Спартак» уступил «Ливерпулю»?

- Нет, главное – победа. О конкретном счете мы никогда не думаем.

- Ваше звено вновь проявило себя великолепно.

- Так мы с начала сезона вместе играем. Хорошо уже понимаем друг друга. Привыкли, заранее знаем – кто куда поедет.

- Это с Капризовым вы выступаете вместе с начала сезона, а с Шалуновым – гораздо дольше.

- С Максом вообще три года уже вместе играем. А знакомы еще со школы.

- Сегодняшний ваш гол – для хоккейных эстетов. Не часто сейчас видишь комбинации, когда шайбу отправляют уже в пустые ворота.

- Знал, что партнеры могут туда отдать. Тут главное просто вовремя открыться. А забить в пустой угол – не проблема.

- У вас нет недоумения – почему ваше весьма результативное звено в сборной разделяют?

- Это же не от меня зависит. Я играю, стараюсь показывать все, что могу. А дальше пусть уж тренеры решают – где и как меня использовать.

- Обиды на них тоже нет?

- Да какие могут быть обиды?! Олимпийская сборная – тоже национальная команда. За нее выступать очень почетно.

- Просто жалко, что вы не сыграете вместе за сборную России. Со Знароком на эту тему не было разговора?

- Нет, ничего такого. Игорь Никитин? Он на эту тему мне тоже ничего не говорил…

P.S. Уже после разговора с Сергеем Шумаковым я задал вопрос и главному тренеру ЦСКА Игорю Никитину, также входящему в штаб сборной России – почему его ударное звено не берут в нашу главную команду в полном составе?

- Так, наверное, ребята посильнее есть, - улыбнулся в ответ наставник московских армейцев. – По-моему, тут все объективно. В главную команду попасть непросто. Сергею надо это заслужить. Сейчас у него есть хороший шанс проявить себя в олимпийской команде. Пусть им воспользуется. Все по заслугам.

Повторюсь, тренерам сборной, безусловно, виднее. Ну а смогут ли они подобрать в армейскую связку достойного партнера вместо Шумакова – увидим на Кубке Первого канала.