Известный форвард Данис Зарипов наконец провел свой первый матч в этом сезоне. Однако казанцы с треском проиграли ярославцам – 1:4.

Итак, в пятницу возвращение опытного нападающего Даниса Зарипова в КХЛ состоялось официально. Причем, 36-летний форвард оформил свой дебют в матче против «Локомотива». И это весьма символично! Ведь именно против ярославцев «Ак Барс» бился в финале дебютного сезона КХЛ в 2009 году. И именно Зарипов был одним из главных героев той исторической победы казанцев.

Что такое Зарипов для «Ак Барса»? Это, без всякого преувеличения, слава клуба. На счету Даниса огромное количество самых разнообразных рекордов казанской команды.

Зарипов провел за «Ак Барс» 715 матчей. Больше него – никто. Данис – самый полезный игрок в составе «барсов», его коэффициент полезности «плюс 229». Фантастическая цифра! А в нынешнем сезоне у Зарипова есть еще также большие шансы отобрать у Алексея Морозова и рекорд по голам забитым за «Ак Барс». Сейчас на счету форварда 254 заброшенных шайбы. У Морозова – 266.

Ну а насколько хорош Зарипов в свои 36, болельщики «Ак Барса» могли убедиться нынешней весной в финале Восточной конференции. Когда «Магнитка», за которую тогда сражался Данис, одолела казанцев в четырех матчах. А Зарипов забросил в них четыре шайбы.

Впрочем, вряд ли на «Татнефть Арене» это кого-то удивило. Ведь, сражаясь за «Ак Барс», Данис забивал за один матч по пять голов! Это его достижение датировано 2007 годом. А влетели шайбы в ворота ХК МВД.

Нынешней весной Зарипов также возвращался в Казань вовсе не для того, чтоб красиво завершить карьеру. В планах были новые финалы и награды. Однако, нелепая дисквалификация из-за употребления запрещенных препаратов, перечеркнула для него не только предсезонную подготовку, но и большую часть чемпионата.

После дополнительного разбирательства ИИХФ признала, что была неправа в отношении российского игрока. Его дисквалификацию сократили с двух лет до полугода. Фактически это означало, что ему разрешено вернуться в хоккей на следующий день после совещания ИИХФ по этому вопросу.

- Я даже не хочу говорить, какое место у меня сейчас будет в «Ак Барсе», - заявил Зарипов, вновь оказавшись в составе казанского клуба . - Не собираюсь ставить себя на какое-то место – ветерана или кого-нибудь еще. Я думаю, что у нас будет единый коллектив, будем все вместе идти к одной цели. Помогать друг другу и подсказывать.

…Отметить свое возвращение в Казань красиво Данису не удалось. В битве с «Локомотивом» Дмитрия Квартальнова, чьи бойцы всегда удачно выступают против команды Зинэтулы Билялетдинова, «Ак Барс» с треском уступил – 1:4.

Гости все решили еще во втором периоде, отправив в ворота хозяев три безответных шайбы. Казанцы сподобились только на гол престижа в исполнении Артема Лукоянова. А у Зарипова, который провел на льду 17 с половиной минут, был, пожалуй, только один опасный момент в самом конце третьего периода, когда он прочитал очень опасный прострел Роба Клинкхаммера на дальнюю штангу. Но элементарно к нему не успел. Со стороны казалось – просто не доработал ногами. И это еще раз подтвердило, что опытный форвард пока не в лучшей форме.

Это, впрочем, совершенно не удивляет. Времени, чтоб набрать ее к началу плей-офф у Даниса еще предостаточно. Да и тренеры ему, судя по всему, доверяют. Иначе не выпустили бы в связке с лучшим бомбардиром «Ак Барса» Владимиром Ткачевым.