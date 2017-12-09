Возвращение Владимира Юрзинова в КХЛ стало символичным, но оказалось омрачено поражением его нового клуба – «Сибирь» уступила «Металлургу» в серии буллитов

«Магнитка» и «Сибирь» еще не успели забыть последней своей встречи: команды рубились в Новосибирске всего четыре дня назад. Все решил единственный гол – Мэтт Эллисон замкнул шикарную диагональ Криса Ли, сделав счет 2:1 в пользу «сталеваров». Магнитогорцы вернулись домой в приподнятом настроении, впервые в сезоне захватив в обратный вояж сто процентов очков. А вот главному тренеру сибиряков Павлу Зубову канадская комбинация стоила поста главного тренера. Поражение от «Магнитки» стало пятым подряд для новосибирцев, и пришла пора применять экстренные меры. Реанимировать самый самобытный клуб КХЛ, отставший от зоны плей-офф аж на 8 очков, по задумке менеджмента должен Владимир Юрзинов. Специалист вернулся в «Сибирь» спустя 12 лет! Символично, что возвращение в КХЛ Владимира Владимировича происходит именно в Магнитогорске – весной этого года именно на этой арене он провел последний до сегодняшнего дня матч в главной лиге страны, в качестве главнокомандующего китайского «Куньлуня».

– Смена тренера кардинально повлиять на игру новосибирцев сегодня, – отмечал утром на раскатке и.о. главного тренера «Металлурга» Виктор Козлов. – Команда выйдет с супер мотивацией, каждый игрок будет стремиться проявить себя перед новым тренером. Эмоционально «Сибирь» будет заряжена запредельно!

– Личные достижения – не так важны, – скромничал Денис Кокарев. – Не все еще нравится в своей игре, надо прибавлять, работать над собой. А вообще самое главное, чтобы команда побеждала! Ведь для нас сейчас каждый матч – как в плей-офф. Поэтому готовимся и настраиваемся серьезно!

Игра начинается с курьеза. Может показаться, что голкипер «Сибири», Александр Салак, уснул на боевом посту – он пропускает на третьей минуте, даже не успев встать в стойку. Но в действительности первым голом магнитогорцы обязаны Андрею Чибисову – форвард дообрабатывает эпизод до конца и бросает из-под двоих игроков «Сибири». Кто бы мог такое предположить? 1:0!

Сибиряки с ответом не торопятся, да и «Магнитка» в первом периоде доминирует. Но до перерыва гости все-таки сравнивают: Андрей Ермаков вовремя оказывается на дальней штанге и переигрывает Кошечкина, который за мгновение до этого эффектно справляется с первым броском.

Режим форсажа гости включают после перерыва, во второй трети больше опасных моментов возникает уже у ворот «сталеваров». Василий Кошечкин раз за разом заставляет аплодировать трибуны, выручая свою команду. Но против ван-таймера Александра Бергстрема в большинстве бессилен любой голкипер. 1:2 – впервые в игре сибиряки вырываются в лидеры.

Уже «Магнитка» бросается в погоню, и на какой-то момент может показаться, что «сибиряки» в меньшинстве. Однако это – магнитогорская осада в формате «5 на 5». И ее кульминация – наброс от синей линии Никиты Пивцакина. Закрытый и своими и чужими Салак снова не видит броска, и шайба юркает в ближний угол. 2:2.

Выяснение отношений на льду затягивается, развязка наступает только в серии буллитов. Красиков меняет на последнем рубеже Салака – Юрзинов решил воспользоваться стандартным для «Сибири» ходом. На этот раз не сработало: Коварж, Ли и Эллисон свои попытки реализуют, в то время, как Кошечкин непробиваем. Победная серия «Магнитки» теперь составляет четыре матча!

– Почему забивали бросками издалека? – рассуждает в микст-зоне Никита Пивцакин. – Так сложилось, что сегодня заходили именно дальние броски. Хороший матч, рад, что победили. У «Сибири» поменялся главный тренер, это, пожалуй, главное отличие от игры в Новосибирске – не так много времени ведь прошло с того матча. Победная серия? Мы выходим на каждый матч за победой, о серии не думаем.

– Матч понравился, – отмечает на пресс-конференции Виктор Козлов. – «Сибирь» была заряжена на игру, все играли с предельной самоотдачей и в обороне, и в атаке. Доволен своей командой, что ребята помогли Василию Кошечкину отстоять наши ворота в определенные моменты – «Сибирь» очень опасно контратаковала. Василий сделал несколько очень важных сейвов. Огромное спасибо болельщикам, которые нас поддерживали и болели до конца.

– Соскучились по хоккею? – вопрос Владимиру Юрзинову.

– Соскучился, если честно, прилично. Конечно, немного сложно сразу попадать в ритм. Спасибо, что появилась такая возможность. Я два раза в «Сириусе» работал, летом работал с энхаэловцами, старался держать себя в форме и тонусе, смотрел хоккей, наблюдал за командами. Конечно, сложно, но как в фильме говорил Никулин: «Ручки-то помнят». Будем постепенно восстанавливать навыки, и двигаться вперед вместе с ребятами. Я благодарен руководству «Сибири», что дали мне возможность работать в клубе. Я тут уже работал, Новосибирск – это Мекка хоккея. Поэтому я был очень рад предложению, рад вернуться в КХЛ!