Сезон 2014/15 в КХЛ запомнился камбэком СКА с 0-3 в серии с ЦСКА, первым Кубком Гагарина питерских армейцев и грандиозным парадом чемпионов. Но не для всех клубов и болельщиков 2015 год был счастливым. Подмосковный «Атлант» был расформирован, и от клуба, существовавшего десять лет, осталась славная история и ледовый дворец – «Арена Мытищи». Не все болельщики даже в курсе, как высшее руководство допустило отсутствие хоккея в регионе и что происходит со стадионом сейчас.

Как все начиналось?

Историю клуба принято вести с 2005 года, но название «Атлант» клуб получил 2 апреля 2008 года, когда было объявлено о переименовании «Химика». За время существования в команде успели поиграть такие именитые игроки, как Сандис Озолиньш, Алексей Ковалёв, Сергей Мозякин, Илья Ковальчук (выступал во время локаута в НХЛ), Вадим Епанчинцев, Александр Сёмин, Александр Бойков, Душан Салфицки.

Домашней площадкой клуба стала «Арена-Мытищи». Она принимала у себя множество соревнований, а главным праздником в Мытищах стал чемпионат мира по хоккею в 2007 году. Стадион как раз и был построен в 2005 году с целью проведения подобного рода крупных международных соревнований и концертов.

Хоккей в городе полюбили сразу, и почти на каждом матче собирался аншлаг. В Мытищах живет 200 тысяч человек, развлекательных мест не так много, а на поездку в Москву не всегда хватает времени. Игры хоккейного клуба пользовались большим спросом у местных жителей. Такой аудитории вполне мог бы позавидовать и нынешний ЦСКА, который несмотря на свой звездный состав нечасто может похвастаться в Москве полным стадионом.

При такой поддержке трибун «Атлант» завоевал себе славу грозного середняка, который мог навязать борьбу лидерам и отобрать очки у любой команды. Именно от «Атланта» во втором раунде плей-офф 2011 года вылетели уже грозные питерские армейцы, затем на каникулы был отправлен ярославский «Локомотив», но в финале чуда не произошло. «Салават Юлаев» во главе с Вячеславом Быковым на тренерской лавке и Александром Радуловым на площадке завоевал Кубок Гагарина, выиграв решающую серию в пяти матчах.

И все же по итогам сезона именно Милош Ржига, руководивший «Атлантом», получил награду лучшему тренеру, а Константин Барулин стал обладателем двух призов – «Лучший вратарь» и «Мастер плей-офф».

В любом случае, для города и болельщиков, которые жили хоккеем – выступление «Атланта» в сезоне 2010/11 стало одним из лучших воспоминаний.

Что произошло?

Но уже через два года после финала «Атлант» с трудом попал в плей-офф, а сезон 2014/15 рисковал закончить уже в декабре. В Мытищах начались серьезные проблемы с деньгами. Руководство клуба устроило распродажу игроков с целью погасить долги и дотянуть до завершения чемпионата.

«Когда у губернаторов заканчиваются деньги (а у чиновников такое часто происходит, если говорить о спортивной составляющей), это заставляет их искать дополнительные средства и подписывать контракты так, чтобы просто хоть как-то завершить сезон. Такая ситуация случилась в «Атланте», - рассказал один из экс-сотрудников клуба. - Когда появилась информация, что область не может финансировать команду и держать ее на плаву, встал вопрос об интересах бизнеса.

Так предпринимателю Антону Зингаревичу был предложен проект, по которому в Московской области должны были строиться жилые кварталы. Изначально стороны пожали друг другу руки, Зингаревичу перешел бренд «Атлант», и он выполнял все обязательства. Но когда понял, что вторая сторона не выполняет ничего обещанного, то заявил, что хоккейный проект ему не интересен. Он не привлекал его изначально. Мы в очередной раз убедились, что бизнесмены и губернаторы не только в Московской области, но и в других регионах не заинтересованы ни в развитии хоккея, ни спорта в целом».

Когда в Мытищи вернётся большой хоккей?

Сегодня в Мытищах собираются полные трибуны на баскетбольные матчи Евролиги, где в сезоне 2017/18 выступают «Химки».

Хоккей же в подмосковном городе после расформирования «Атланта» представлен клубом МХЛ – «Атланты», который играл в плей-офф последний раз в сезоне 2014/15, как раз в последний год существования в Мытищах клуба КХЛ.

- «Атланты» имеют своё место в Молодёжной хоккейной лиге, в самый первый год, после перезагрузки «Атланта», команда была привязана к «Витязю», а с этого сезона сотрудничает со «Спартаком», - говорит генеральный директор «Атлантов» Михаил Черковский. - Ставка делается на воспитанников Московской области, но есть и исключения – недавно команду пополнил «сборник» из Ярославля Денис Морозов, идёт сотрудничество со «Спартаком», сейчас как раз к нам отправили игрока оттуда Ивана Клепко. А так, кто хорошо выступил, показал себя в матчах за «Атлантов», идут вверх по системе. По итогам прошлого сезона, например, защитник Алексей Царёв и нападающие Денис Миллер и Илья Талалуев перешли в МХК «Спартак». Талалуев уже забросил две шайбы за «Спартак» в КХЛ. Но главное, что хоккей остаётся в Мытищах, и «Атлант» в виде МХЛ – жив!