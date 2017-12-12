Премьера Зарипова в домашнем матче с «Локомотивом» озадачила. Автор этих строк рисовал картины из далекого славного прошлого. Когда возвращался после тяжелейших травм, полученных в автокатастрофе Валерий Харламов. А также капитан ЦСКА и сборной СССР Вячеслав Фетисов.

17 ноября 1976 года Легенда №17 после паузы в полгода в матче с «Крыльями Советов» открыл счет на четвертой минуте, а его команда победила 7:3. Гол получился странным – Владимир Петров отпасовал шайбу на одинокого Харламова, и тот при попустительстве очень цепких защитников Сергея Глухова и Юрия Тюрина поразил пустой угол ворот.

– Мы в тот день готовы были порвать любого соперника, даже сборную мира, – признался тогда Владимир Петров, набравший тем вечером 6 (2+4) очков.

12 тысяч болельщиков в Лужниках стоя приветствовали гол кумира. Начинал Харламов матч в первой тройке, а заканчивал в третьей.

Фетисов, сломавший ногу летом 1984 года, вернулся 30 ноября. Его премьера в дерби со «Спартаком» прошла на ура. Капитан оформил хет-трик, приправив его двумя результативными передачами, а его команда учинила заклятым соперникам разгром 8:1. Именно Фетисов на второй минуте открыл счет. Команда в тот вечер готова была умереть за него. Засветивший клюшкой в лицо Игорю Ларионову спартаковский защитник Владимир Тюриков убегал от погнавшимся за ним Алексея Касатонова, как нашкодивший сын от своего папаши с ремнем.

Зарипов в матче с Ярославлем такой поддержки от партнеров не получил. Хотя тренер Зинэтула Билялетдинов определил его во второе звено к Владимиру Ткачеву и Робу Клинкхамеру. Весь матч он пробегал без шайбы и закончил встречу в минусах.

– Ужасный дебют, рассчитывал на лучшее, – признался кумир казанских болельщиков.

– Неплохо до начала, – подбодрил Зарипов Билялетдинов.

Признаться, в голову лезли мрачные, неправильные мысли. Дошло до того, что я стал сравнивать Зарипова с Александром Семиным, коротавшим время в ожидании предложений от клубов КХЛ в красноярском «Соколе» из ВХЛ. Недавно, к слову, герой двух финалов чемпионатов мира прервал контракт и отправился с семьей за океан.

– Кто же в «Ак Барсе» будет вкладывать шайбу в клюшку Зарипова, как делал это в «Магнитке» Сергей Мозякин? – мучил я себя вопросом и не находил ответа.

Такой человек нашелся. Это Антон Ландер. Гол Зарипова московскому «Динамо» после размашистой комбинации в четыре паса вышел не только эффектным, но и победным. Вряд ли этот швед мог до конца оценить любовь болельщиков к Зарипову, его роль в успехах «Ак Барса», дважды завоевавшего Кубок Гагарина. Шайбы Даниса в полуфинале (с тем же «Динамо») и финале (с «Локомотивом») оказывались переломными в сериях. В Ярославле даже столы успели накрыть в предвкушении чемпионства.

После вчерашнего матча Зарипов сравнил свой первый после возвращения гол с шайбой в финале чемпионата мира. В Минске-2014 он поразил финские ворота Пекки Ринне броском, который ныне называют уантаймером.

– Забил как Марко ван Бастен – между ушей Ринату Дасаеву в финале Евро-1988, – провел меткую аналогию генеральный менеджер той чемпионской сборной Андрей Сафронов.

Этот гол стал для Зарипова 394-м в отечественных чемпионатах. Как и в случае с Мозякиным (он близок к «полтысячи»), загибаем пальцы и ждем 400-го. Этот космический рубеж покорился у нас только Вячеславу Старшинову, Борису Михайлову и другу Даниса по жизни Мозякину.

– Игра Зарипова? – переспросил на пресс-конференции Билялетдинов. – Он забил хороший гол, должен прибавить в «физике» и усилить нашу игру в большинстве.

Интересно, когда будем праздновать голевой юбилей четырехкратного чемпиона России?