«МНЕ ПОДАРЯТ КАРТИНУ»

– Я когда увидел утром статистику матча «Нью-Джерси» – «Коламбус», то глазам не поверил. Думал, опечатка.

– Панарин отдал пять передач? Вообще что-то нереальное! – смеется Артемий. – Я и сам удивился. Но матч получился удачным. Что тут еще скажешь?

– Расскажите об этом аттракционе неслыханной щедрости. Каждый пас был на загляденье, пяти разным партнерам. Очень необычный день!

– Надо запомнить, что я кушал на завтрак, – хмыкает Панарин. – Но вообще делал то же самое, что и всегда. Бывает, что отдаешь хорошую передачу, но шайба не залетает в ворота. А иногда – вот как с «Аризоной» – просто забрасываешь шайбу в угол. Но там Джош Андерсон ее подобрал и забил гол с острого угла. Мне же – первая передача. Представляете?

Во втором периоде отдавал хорошую передачу. Можно было забивать. Но шайба не лезла в ворота… Я своей игре не изменяю. Однако бывает вечер, когда все залетает в сетку.

– Куда вы дели пять шайб с логотипом «Нью-Джерси», с которыми сделали историческую фотографию?

– У меня их забрали, чтобы вставить под стекло и изготовить специальную картину. Потом ее мне подарят. Отвезу домой, в Россию. Хотя тащить непросто. Пока со мной в Коламбусе побудет.

«ЗВЕЗДОЧКИ ИЗ ГЛАЗ»

– У вас сложилась классная тройка с Пьером-Люком Дюбуа и Андерсоном. Если считать с 20 ноября, ваше звено набрало 29 очков. И вы нашли то, что искали в «Блю Джекетс» – взаимопонимание, химию.

– Да, мне нравится играть с ребятами. Сложно выступать всегда на одном уровне, у нас тоже бывают неудачные матчи. Но у «Коламбуса» есть четыре хороших звена. Парни помогают друг другу. Одно звено засбоит – другое подключится.

– Как распределяются роли в вашей тройке? Мы все понимали, кто что делает в звене Панарин – Артем Анисимов – Патрик Кейн. А сейчас?

– У нас нет особой договоренности, что кто-то один всегда лезет на пятак. Впрочем, я редко там бываю. В основном, катаюсь снаружи. Хочу найти партнера передачей, нанести хороший бросок, что у меня получается редко.

– Не скромничайте.

– Почему-то стараюсь отдать пас. И каждый в звене знает, чего ждать друг от друга. Вот я понимаю, что когда шайба у Андерсона, то он побежит в зону. А значит, мне надо лететь следом, догонять. Он не будет разворачиваться как Кейн, накручивать финты или ждать партнеров.

И вот когда Джош бежит, то надо быть с ним, чтобы он отдал пас. Или помогу побороться за шайбу.

– За ним мчались, а Андерсон вам коленкой в голову засветил.

– Да вообще ужас! Ка-ак дал мне! – смеется Панарин. – Я не видел повтор, и может, со стороны выглядит не так жутко. Но у меня звездочки из глаз полетели.

«НЕ ХОТЕЛ ЗАБИРАТЬ ГОЛ У ДЮБУА»

– Сейчас у вас больше очков, чем когда вы год назад играли в «Чикаго».

– Правда?

– На два-три очка больше.

– Я этому рад. И вот что скажу. Больше рад не из-за очков или опережающих графиков. А потому, что чувствую: играю в «Коламбусе» лучше, чем в «Чикаго». Имею в виду личную игру. Может, кто-то скажет, это неправда. Но я так чувствую. Знаю и даже уверен.

Я больше играю с шайбой, чаще создаю хорошие моменты, отдаю голевые передачи. А в «Чикаго» было так, что мы с Кейном вдвоем все делали. И в большей степени – он. За счет паса старались играть.

Я в «Блю Джекетс» прокачиваю свои индивидуальные действия. Как говорил перед сезоном, переход в «Коламбус» – это моя инвестиция в будущее. Открываются большие возможности.

Конечно, легкой жизни нет. Бывали периоды, что тяжело набирались очки. Но даже в те моменты я не выступал плохо. Возможно, не все матчи получились на топ-уровне. Но в целом игра шла. Даже когда не зарабатывал очки. Сложно не думать об этом, когда в атаке ничего не можешь набрать. Но надо гнать подальше такие мысли. Они только мешают.

– Не считаете, что космический матч с пятью передачами – награда свыше за ужасный косяк, когда вы могли добить шайбу в ворота после броска Дюбуа. Но рано вскинули руки, и хоккеист «Вашингтона» вынес шайбу с ленточки. А «Коламбус» проиграл.

– Вы же понимаете, почему так произошло.

– Не хотели отбирать гол у Дюбуа.

– Вот именно! У меня в подсознании сидит, что такой гол забирать не буду. А бывают такие игроки, которые стараются шайбу с мясом в сетку закопать.

Я уж думал, она залетает в ворота. Это на повторе все медленно и понятно. Но в игре все произошло молниеносно. Смотрю: куда надо летит! Поднимаю руки, а тут – бац, и шайбу остановили, и клюшку мне подняли, и с пятачка вытеснили. Я обратно залезть не могу, вот и получился курьез.

Но я не сильно расстроился. Бывают такие моменты. Надеюсь, мне воздалось за проделанную работу.

«НАДО ЗАБИВАТЬ В БОЛЬШИНСТВЕ»

– Тренер «Коламбуса» Джон Торторелла иногда вас хвалит. Но вообще он похож на сержанта, умеющего дать втык перед строем. Вас ругает?

– Всякое случается. Он не отчитывает тебя как ребенка. Но подсказывает или на собрании объяснит, как лучше сделать. Все нормально, рабочая атмосфера. Есть моменты, когда играешь хорошо, и тебя хвалят. Это придает уверенности. А кому-то, может, это булки расслабляет. Но хороший тренер чувствует грань, когда можно подбодрить, а где лучше промолчать.

– Что чувствует форвард, когда за его спиной – лучший вратарь мира?

– Серега Бобровский – фантастический игрок! Мы в нем уверены. Стараемся помогать. Но вы видели, как с «Аризоной» я схватил четыре минуты штрафа в концовке?

Выстояли, ничего не пропустили. Очень здорово, что в нашей команде есть такой голкипер. Точнее, я у него в команде.

– Нередко «Коламбус» забивает всего один-два гола за матч, но все равно побеждает.

– Это точно. И посмотрите статистику – мы очень мало очков набираем в большинстве. Так?

– Худший процент реализации в лиге – у «Коламбуса» (9,41%). Всего восемь голов. На контрасте – «Тампа»: 28,4% и 31 гол.

– Вот видите. И вспомните, сколько очков в «Чикаго» мы набирали в большинстве. А сейчас у меня только 6 (2+4) очков. И в этом надо прибавлять. Мы же в равных составах даже лучше играем.

«ХОДИЛ В ЛЕС ЗА ЕЛОЧКОЙ»

– Вы что, с Бобровским в лес отправились? Интересное фото в инстаграме.

– Это мы ездили за елками. Ведь скоро – Рождество, Новый год, все дела. А в Америке есть специальная ферма, куда приезжаешь, тебе вручают пилу. И вот идешь искать себе елку.

– Как в мультфильме «Падал прошлогодний снег».

– Сам пилишь, сам на специальных санках катишь к машине. Привязываешь на крышу, и елочка поехала домой. Уже нарядил ее, красивая стоит.

– Вы играете 31 декабря дома с «Тампой», к вам Никита Кучеров в гости приезжает.

– Да я уже привык, что в Новый год работаю. Сильно скучаю по этому празднику, как мы его в России отмечали. Там у нас много позитива. Атмосфера новогодняя, пусть даже нет снега. А если есть, то вообще здорово! В клубе дают пару-тройку выходных, можно расслабиться, хорошо провести время. А в НХЛ отмечают Рождество, под это делают паузу.

– Вас хорошо натренировала собачка? Смешное видео в инстаграме, когда вы финтите клюшкой, а пес отбирает у вас мяч.

– Кстати, я очень верю в то, что мне помогает собачка. Тем более 2018 год именно собаки. Мы ведь перешли на другой уровень. Сейчас у меня пес по кличке Рыжий бегает по ковру. Я раньше отрабатывал дриблинг на гладком полу, у него лапы проскальзывали. Было легко удержать мяч.

А теперь Рыжий носится очень быстро. Его сложно обвести. И кажется, у меня в НХЛ стала гораздо лучше реакция. Так что тренер у меня хороший, а я ему за это косточки даю.

– Вы сам гуляете с собакой?

– А как же! Утром и вечером.

– Фанаты бегают следом?

– Все спокойно в Коламбусе, мало людей ходит по улицам. Быстро рядом с домом прошвырнемся. А когда тепло, то едем в парк. Отпускаешь Рыжего, и там 15-20 собак носятся. Хозяева отдыхают, псы сами себя выгуливают.

«ВСЕ ЗДОРОВО У ШИПАЧЕВА»

– Вадим Шипачев вернулся в СКА и начал набирать много очков. А тут разыгрался Сидни Кросби.

– Давление с Кросби ушло, что другой 87-й номер уехал?

– Может, НХЛ – не лига для Шипачева, и рыпаться не стоило?

– Вадим попал к тренеру, который дал ему мало времени на адаптацию. Вот и все. Как-то быстро приняли решение по Шипачеву. Я разговаривал с ним, но не так много. Не знаю, что там произошло, да и Вадик этого не понимал. Его промутузили, куда-то отправляли. Говорили непонятные вещи: «Сейчас все будет нормально». Хотя планы на него давно не строили.

Вообще странная история – Шипачев приехал, не получил шанса. Так не очень приятно уезжать. Но я рад, что Вадим снова набирает очки, и у него в СКА все здорово.

– А что думаете о том, что МОК дисквалифицировал Россию? Хотя ведь игроки НХЛ тоже пострадали, вы не едете в Пхенчхан.

– То, что нас оставили без Олимпиады – не совсем справедливо. Многие ребята-хоккеисты хотят участвовать в Играх. Но бизнесменам неважно, что спортсмен идет всю жизнь к такому турниру. Для него – большая честь играть на Олимпиаде. Тут же вопрос не прибыли и прямых эфиров. Это очень важное соревнование. Хотя и бизнесменов можно понять, у них своя правда.

Плохо, что у нашей сборной не будет флага. С другой стороны это послужит мотивацией. На Олимпиаду лишний раз настраиваться не нужно. Но появится дополнительная злость. Это сплотит народ, болельщиков, всю страну. И сделает нас сильнее в Пхенчхане.

Хорошо, что приняли решение ехать. Потому что надо думать о спортсменах. Ладно, хоккей – командный вид спорта, идет сезон без остановки, матчи через день. Некогда особо думать о высоких материях.

А спортсмены из индивидуальных видов пол-жизни готовятся к этой Олимпиаде. Обидно, если бы они не поехали.

– Вопрос-постскриптум. Каково чувствовать себя в одной компании с Уэйном Гретцки и Марио Лемье?

– Чего?

– Вы в курсе, что лишь восемь человек в истории НХЛ отдавали пять первых передач в одном гостевом матче? У вас классная компания.

– Я слышал что-то такое. Но отношусь к этому с улыбкой. Если встать рядом с Гретцки и Лемье по очкам за всю карьеру – тут другой разговор. А если мне где-то фартануло – это просто удача. Как хет-трик Горди Хоу, когда ты отдаешь передачу, забиваешь гол и дерешься. Вот как это можно планировать? Да никак!