1. ГОЛ РАДУЛОВА

«Даллас» - не самая стабильная команда лиги. Подбор игроков впечатляет, первая тройка, где можно свести Джейми Бенна, Тайлера Сегина, Александра Радулова – просто бомба.

Но пока «Старз» находятся только в зоне wild card в Западной конференции. А ведь там еще поднажмут «Чикаго», «Анахайм», «Калгари», которые не входят в кубковую восьмерку. Так что «Даллас» рискует выпасть из гнезда.

Этой ночью клуб из Техаса приехал в Бруклин и одержал уверенную победу над «Айлендерс» (5:2). Вторую шайбу в матче забросил Александр Радулов, когда в конце первого периода Джейсон Спецца в контратаке протащил шайбу в чужую зону, а там Радулов нанес лихой бросок с правого фланга.

Голкипер «Старз» Кари Лехтонен одержал 300-ю победу за карьеру в НХЛ. В двух матчах этого сезона «Даллас» вынес «Айлендерс» с общим счетом 10:2. Если бы команда Радулова провела против ньюйоркцев все 82 матча регулярного чемпионата, то взяла бы «Президент Трофи».

2. ГОЛ БУЧНЕВИЧА

Другой нью-йоркский клуб тоже потерпел поражение, когда «Рейнджерс» приехали в Оттаву. Форвард гостей Павел Бучневич отличился на пятой минуте третьего периода, когда сделал счет 2:3. Шикарный пас ему отдал Крис Крайдер, когда вывел на пустые ворота. Но дожать канадцев «Рейнджерс» так и не сумели.

В этом сезоне Бучневич набрал 22 (10+12) очка в 30 матчах и закрепился в первом звене «Рейнджерс». В целом Павел проводит очень хороший сезон. Я бы даже назвал это прорывом.

Ну и отметим вратаря «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста, который сделал 20 000-й сэйв за карьеру. Этого в истории НХЛ добивались только 15 вратарей. Лидер же – Мартин Бродер (28 928 сэйвов). А среди россиян – Николай Хабибулин (20 258), который находится на 14-м месте. Но уже в этом сезоне Лундквист может его обойти.

3. КУДА ЕДЕТ САМСОНОВ

Кстати, о вратарях. Тут появилась информация, что 20-летний голкипер «Магнитки» Илья Самсонов уже в этом сезоне может уехать в «Вашингтон». Его контракт истекает 30 апреля 2018 года. Самсонов провел 17 матчей, одержал 6 побед при 90,9% отраженных бросков.

С одной стороны, «Металлург» ставит в ворота исключительно Василия Кошечкина. Если считать с начала ноября, то Самсонов провел только один матч – против «Нефтехимика». Его не видят в основе уральского клуба вообще. Да и все понимают, что парень уедет в НХЛ.

С другой стороны Самсонову нечего делать в «Вашингтоне» в этом сезоне. Там играет один из лучших вратарей лиги Брэйден Холтби, да и его сменщик Филипп Грубауэр в принципе неплох.

Цель у Самсонова может быть одна – как можно скорее оказаться в АХЛ, чтобы пройти эту ступень и пробиться в состав «Кэпиталз». То есть это путь, который еще проторил Семен Варламов. Контракт у Грубауэра истекает в это межсезонье. Нужно показать менеджменту «Кэпиталз», что Самсонов может стать сменщиком Холтби. Вот поэтому Илья и хочет уехать. Но это еще только разговоры. Если «Магнитка» выйдет в финал Кубка Гагарина, все эти планы рухнут.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Александр РАДУЛОВ (Даллас)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Айлендерс» (5:2)

2** – Павел БУЧНЕВИЧ (Рейнджерс)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Оттавой» (2:3)

3*** – Алексей ЕМЕЛИН (Нэшвилл)

Показал полезность «+2» в матче с «Ванкувером» (7:1)

Общий зачет по сезону*:

32 – Кучеров

29 – Овечкин

28 – Бобровский

27 – Тарасенко, Радулов

22 – Панарин

21 – Бучневич

20 – Кузнецов

19 – Малкин

18 – Василевский

14 – Анисимов

13 – Сергачев

12 – Зайцев

11 – Куликов

10 – Варламов

9 – Наместников, Проворов

8 – Якупов

7 – Дадонов, Худобин

6 – Задоров

5 – Слепышев

4 – Голдобин, Орлов, Емелин

3 – Шипачев, Бурмистров, Миронов, Антипин

2 – Кулемин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Ванкувер – Нэшвилл – 1:7 (0:2, 1:2, 0:3)

БУРМИСТРОВ – Суббан, Арвидссон, Суббан, Форсберг, К.Смит, Фиала, Ярнкрок

В: Бурмистров (1+0; -2, 0, 1, 14.43)

Голдобин (0+0; -4, 0, 0, 15.20)

Н: Емелин (0+0; +2, 0, 0, 20.01)

Айлендерс – Даллас – 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

Ли, Ли – Питлик, РАДУЛОВ, Эли, Бенн, Питлик

Д: Радулов (1+0; 0, 0, 2, 14.10)

Оттава – Рейнджерс – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Райан, Сеси, З.Смит – Грабнер, БУЧНЕВИЧ

Р: Бучневич (1+0; +1, 0, 2, 14.39)

Детройт – Бостон – 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Татар, Ларкин – Эчари, Пастрняк, Маршан

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 42 (21+21) очка, Стэмкос Тампа-Бэй – 42 (12+30), Макдэвид Эдмонтон – 39 (12+27), Копитар Лос-Анджелес – 38 (16+22), Годро Калгари – 38 (12+26), Уилер Виннипег – 38 (8+30), Шенн Сент-Луис – 37 (16+21), Кессел Питтсбург – 37 (15+22), Ворачек Филадельфия – 37 (7+30)…

КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 34 (10+24), ОВЕЧКИН Вашингтон – 33 (21+12), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 33 (14+19), МАЛКИН Питтсбург – 28 (9+19), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 27 (12+15), РАДУЛОВ Даллас – 26 (10+16), ПАНАРИН Коламбус – 26 (7+19), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 23 (11+12).