ФИНАЛЬНАЯ ДАТА – 27 ЯНВАРЯ

Рене Фазель очень популярен на Международном хоккейном форуме. Президент ИИХФ часа три провел на сцене. А сходя с нее в перерыве, встретился с одним из азиатских делегатов. Тот протянул ему целлофановый пакет с изображением коня. А внутри – бутылка.

– Это коньяк, – заглянув внутрь, оценил президент ФХР Владислав Третьяк. И объяснил Фазелю: – С шоколадкой хорошо.

Швейцарец цокнул языком. Хорошо!

– Коньяк из Казахстана? – я попытался угадать страну, откуда приехал делегат.

– Из Кыргызстана, – поправил Фазель.

…Вот даже где играют в хоккей!

После коньяка обычно говорят о женщинах. А в сборной России дисквалифицировали сразу шестерых спортсменок. Увидим ли нашу команду в Пхенчхане?

– Посмотрим, – на русском ответил Фазель и засмеялся тому, как хорошо он знает язык. – Мы пока ведем переговоры по этому вопросу. Российская федерация хочет послать женскую сборную на Олимпиаду. Теперь нужно обсудить это с нашей стороны. Думаю, ответ будет на следующей неделе.

– А что с мужчинами?

– Я получил шорт-лист от ФХР, который переправлю в МОК. Конечно, там изучат список потенциальных олимпийцев. Скажут да или нет. Есть лист по женщинам, есть по мужчинам. Финальное решение – за МОК.

– Какой дедлайн?

– Для нас финальная дата – 27 января. Но надеюсь, итоговые фамилии и решения мы узнаем до конца года.

«ТРЕТЬЯК НЕ ПОД УДАРОМ»

– МОК в своем решении исполкома подчеркивал, что может отстранить от Олимпиады руководителей команд, выступавших в Сочи. Кто-то из России под ударом?

– Я не вижу проблем с мужчинами, никто на допинге не попадался. Тут не жду вопросов. А вот по женщинам они будут у МОК.

– А как же Антон Белов, которого ловили на допинге пять лет назад?

– Это была грязная биологически активная добавка. В ней находились вещества, которых там не должно было быть. Поэтому Белов получил дисквалификацию на три месяца. Мы отправили по нему запрос в МОК, может ли играть на Олимпиаде этот защитник.

– Владислав Третьяк не под ударом?

– Впервые слышу, что как-то могут наказать Третьяка. Наказание больше касается тренеров, которые были замешаны в допинг-операциях. Сами подумайте, Владислав – трижды олимпийский чемпион. Вопросов по нему быть не должно.

– Вы не собираетесь начать переговоры с НХЛ по Пекину-2022? Или опять все будет решаться в последний момент?

– Для нас Игры в Пхенчхане – большой вызов. Осталось в районе 50 дней до церемонии открытия. У нас много горячих тем – униформа, болельщики… И вообще нет времени именно сейчас на разговоры с НХЛ. После Пхенчхана сразу начнем.

«ТЕПЕРЬ ЖДУ ПРОРЫВ КИТАЯ»

Потом Фазель показал книгу-интервью, которую о нем написал легендарный хоккейный журналист Всеволод Кукушкин. В магазинах не ищите, тираж всего 1000 экземпляров. Подарочный вариант. И там много интересных подробностей.

– Вот помню, как Быков у меня лечил зубы, а еще Андрей Хомутов, – сказал Рене, бывший стоматолог. И добавил по-русски: – «Зуб болит? Не болит!»

– Как вы оцените вердикт исполкома МОК по России?

– Это было важное решение. Не стану комментировать, что России придется выступать без своего флага и гимна. Но считаю, что вашей стране нанесен минимально возможный урон. Надеюсь, мы увидим хороший хоккейный турнир. Разве вас не поразил результат матча Канада – Южная Корея (4:2) на Кубке Первого канала? Канадцы победили с большим трудом! А вот 20 лет назад был бы счет 20:0.

А еще они сыграют снова на чемпионате мира в мае, ведь Корея пробилась в элитную группу. И это прекрасно! Я рад, что хоккей развивается в Азии. Теперь ждем подъем в Китае, Японии. Тем более китайцы уже продуктивно сотрудничают с Россией и Канадой. Важно, что там есть клуб КХЛ. Но не менее важно развивать внутренний чемпионат. Надо готовить себя к Олимпиаде-2022, где Китай выступит в роли хозяина.

– А что скажете о расширении НХЛ? Вот команду хотят создать в Сиэтле. Значит, еще больше европейских игроков поедут за океан.

– Европейские лиги должны быть сильными. И нужно не позволять НХЛ так просто приходить на наш рынок. Это как если бы КХЛ решила создать свой клуб в Нью-Йорке. Интересно, понравилось бы НХЛ? Не думаю…

Вообще нам нужно работать вместе с НХЛ над тем, как развивать и продвигать хоккей в глобальном смысле. Что делать, что нет, в чем наша миссия. Их цель – бизнес, наша – развитие. Мы должны работать сообща.

– У вас не особо получается.

– Есть разочарование, что НХЛ не приедет на Олимпиаду. Но я никогда не сдаюсь.