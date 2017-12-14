Сборная России взяла реванш у шведов за поражения на двух предыдущих Кубках Первого канала. А ее главный тренер Олег Знарок поквитался с Линусом Умарком за его сарказм. Теперь «Красная машина» ждет Канаду.

ДЕКАБРЬСКИЙ, МОСКОВСКИЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ

– Это 50-й юбилейный турнир… – торжественно приветствовал заполненный под завязку зал диктор.

Нашему любимому декабрьскому турниру стукнуло полвека. Об этом почему-то не сказано ни слова в глянцевом буклете, выпушенном к Кубку Первого канала-2017.

В 1991-м Приз «Известий» по известным причинам не проводился. Что, впрочем, не помешало нашей сборной выиграть Олимпиаду-1992 в Альбервиле. Под белым флагом. Ту дружину Виктора Тихонова называли «детским садом». Верится, что в феврале в Корею Олег Знарок повезет более опытный состав и вернется с золотом.

Организаторы предматчевого шоу удивили и с большим знаком «плюс». Такого яркого представления нашей сборной я и не припомню. Изображения игроков в полный рост выводили на гигантские простыни-экраны, вратари без масок… Зрители визжали от восторга.

На лед пригласили капитанов нашей сборной разных лет. Среди них два Бориса, два друга «Советского спорта», две легенды – Майоров и Михайлов. Оба играли на первом турнире, который провели в седом 1967-м на четырех аренах – в Лужниках, на Ленинградском проспекте в Москве, ленинградском «Юбилейном» и в Воскресенске.

Майоров, к слову, забил первый советский гол в истории турниров, но он не уберег сборную СССР-I от поражения от Чехословакии-II – 1:3.

Капитана «Красной машины» новой сборки Илью Ковальчука объявили под 17-м харламовским номером, но играл он под 71-м. А на стартовое вбрасывание Знарок вопреки заявке выпустил сдерживающее звено Сергея Андронова. Против Линуса Умарка и Ко.

И это еще не все. В первой смене с Ковальчуком и Сергеем Калининым появился не Русский Кросби Вадим Шипачев, а Максим Шалунов. Что бы это значило?

Возвращение в сборную голкипера-гренадера Василия Кошечкина после трехлетнего перерыва напрашивалось. MVP последнего Кубка Гагарина в последние полтора месяца играет без замен, не безошибочно, но надежно.

А в противоположных воротах мы опять увидели Виктора Фаста, который два предыдущих сезона носил форму ЦСКА, а теперь вернувшегося на родину. Год назад здесь же, в Парке легенд он стал одним из главных организаторов победы «Тре Крунур» над хозяевами (3:1), переиграв своего одноклубника Илью Сорокина.

– Мы испортили русским 70-летний юбилей, – не преминул едко пошутить Умарк, чем вызвал праведный гнев Знарка.

РАЗ КАЛИНИН, ДВА КАЛИНИН

Не успели трибуны затихнуть после предматчевого шоу, как соперники обменялись удалениями, а потом и голами. В прошлом сезоне форвард Фредрик Петтерссон не сумел закрепиться в Нижнем Новгороде, но в сборную приглашение получил – настолько наша КХЛ сильна и богата исполнителями со знаком качества. Швед так метнул шайбу над плечом Кошечкина, что едва не порвал сетку, как в финале плей-офф защитник Патрик Херсли.

Вскоре Кошечкин в тигрином прыжке не пустил шайбу в ворота после атаки в упор Дика Аксельссона. Отыграться с 0:2 было бы проблематично.

Спасибо Сергею Калинину и… Фасту. Форвард нанес дежурный бросок со средней дистанции, но вставшая на ребро шайба лягушкой залетела в ближнюю девятку. Алаверды! В честь нашего голеадора по залу запустили фирменную «Калинку». Эх, Ирину Роднину бы сюда. С Александром Зайцевым…

А потом начался аттракцион неслыханной щедрости. Со стороны сборной России. Ковальчук и его партнеры транжирили момент за моментом. Особенно «преуспел» наш доблестный капитан, признанный на прошлом Кубке Первого канала самым ценным игроком.

– Где у Фаста кнопка? – силились узнать хозяева.

Ответ снова дал Калинин. Ловко подставив клюшку после дальнего щелчка Вячеслава Войнова в большинстве. Шайба запорхнула в сетку после серии рикошетов.

Напрасно ухмылялся в штрафном боксе Умарк. Фаст бесконечно выручить не мог, запас фарта е него иссяк.

В третьем периоде куча-мала у шведских ворот закончилась назначением штрафного броска. Антон Ландер лежа успел рукой выудить шайбу на линии ворот и рукой отбросить ее в сторону. Судьи сначала сходили в кино и удостоверились в том, что гола не было. А потом технарь Никита Гусев в который уж раз доказал, кто у нас лучший буллитмейстер.

Шведский тренер Рикард Гренборг вызвал рефери на ковер. С грозным видом он напихал людям в полосатых рубашках. Почти так же, как в полуфинале ЧМ-2014 в Минске Знарку.

Швеция – Россия – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: 0:1 Петтерссон (Лундквист, 9.24), 1:1 Калинин (Войнов, Шипачев, 12.52), 1:2 Калинин (Войнов, Широков, 34.14), 1:3 Гусев (41.56, бул.).

Вратари: Фаст - Кошечкин

Броски: 34-22

Вбрасывания: 25-23

Штраф: 6-12

Текстовая трансляция