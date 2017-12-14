После матча Швеция – Россия в микст-зоне отжигала блондинка из «Вечернего Урганта», а Олега Знарка назвали Андреем.

Мы не сразу поняли, кто так орал на всю микст-зону: «С победой! Вы наши герои! Помашите рукой!» Показалось, что какой-то журналист накатил слишком много за победу.

- Начали мы матч нервозно, - признался мне капитан Илья Ковальчук. – Все-таки было много эмоций, желания. Потом чуть успокоились, второй-третий периоды остались за нами. Ну и Вася Кошечкин выручил в нужный момент.

- Вы были очень раздосадованы, что шайба не идет в ворота.

- Ничего страшного. Впереди еще пара матчей. Все пойдет. Главное – победа.

- Первый канал показывал эту игру в записи…

- Не проблема. Говорят, с канадцами будем в прямом эфире. Прогресс уже есть!

…Ах, вот кто кричал! Это же Алла Михеева, ведущая «Вечернего Урганта», работающая в стиле «прелесть какая дурочка».

- Вот эту шайбу все поцеловали, поэтому вы победили, - объясняла блондинка Сергею Плотникову. – Кто-то даже ее покусал. Вот и вы поцеловали. А я передарю эту шайбу Ивану Андреевичу с вашим ДНК. Потом отсюда могут быть дети. А вам удалось выключить Умарка из игры?

- Кто это? – удивился Плотников.

- Это не часть мебели. Это хоккеист.

- Он из ИКЕА? Я его не знаю.

…И все в таком духе.

На пресс-конференции Олега Знарка тоже было весело. В первом же вопросе корреспондент из Новосибирска назвал главного тренера «Андреем Валерьевичем». Но это понять можно, потому что «Сибирью» еще недавно руководил Андрей Владимирович – Скабелка.

- Андрея вы где увидели? – возмутился Знарок.

- Да я же вас Олегом назвал, - поправился корр.

- А вопрос в чем?

- В первой спецбригаде вы собрали много звезд. Но они не забили ни одну из пяти попыток. Почему?

- Я ставил Капризова в середину. Но не получилось сегодня. Будем еще наигрывать большинство.

- Никита Гусев сказал, что лично видел гол в том эпизоде. Но судьи устроили просмотр на полчаса…

- Мне тоже сказали, что был гол. И я сказал Гусеву: «Иди покатайся», чтобы он не замерз на лавке.

- Игра с Канадой в субботу – просто матч?

- У нас идет подготовка, будут перестановки в звеньях. Но конечно, Канада – есть Канада. Будем настраиваться, готовиться. Хотим порадовать болельщиков.

- Как вы оцениваете игру Динара Хафизуллина? Вы раньше его не приглашали в сборную.

- Нормально. Кстати, на пресс-конференции у меня спрашивали, почему так много игроков из СКА и ЦСКА. Ругаются: что это такое?! Но вы посмотрите, где родились ребята. Тут представлена вся Россия.

- Что с Телегиным?

- У него ногу свело. Мы решили дать ему немного паузу. И пока не знаем, сыграет ли он дальше.

- Сергей Калинин сделал дубль. Он теперь поедет на Олимпиаду?

- Вы хотите, чтобы я вам назвал тех, кто гарантировал себе эту поездку?

- А что, есть такие? – встрепенулся популярный ютуб-блоггер.

- Вы. Если аккредитацию получите.

- Надеюсь, мне ее не дадут.

- Слава богу! – констатировал Знарок.