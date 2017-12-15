Об этом обмене говорили так долго, что некоторые уже и перестали верить в то, что он вообще состоится. Эпопея могла длиться еще дольше, но здесь генменеджера «Колорадо» Джа Сакика начинали поджимать сроки, которые делали его запросы о компенсации все более реалистичными. Да, контракт Дюшена истекал только летом 2019-го, но та игра, что демонстрировал на льду 26-летний нападающий, делала его все менее ликвидным товаром. Решать нужно было быстрее и к началу ноября переговорная активность достигла наивысшего накала.

Известий о сделке ждали каждый день и вот наконец-то 5 ноября трейд состоялся, причем главного фигуранта тройного обмена между «Эвеланш», «Нэшвиллом» и «Оттавой» (всего в него было вовлечено шесть игроков и три драфт-пика) пришлось в буквальном смысле уводить с площадки: обмен совпал по времени с началом матча между «Колорадо» и «Айлендерс», и уже по ходу первого периода Дюшен ушел в раздевалку и принялся собирать баул. Вполне символичная нелепость расставания для той ситуации, которая сложилась между ним и клубом, и все больше напоминала несчастливый брак. Еще более забавным оказалось то, что первые же матчи в форме «Сенаторс» Мэтту предстояло отыграть как раз против «Колорадо», да еще дважды подряд, да еще в Швеции.

К нынешнему моменту он успел сыграть в столице Канады 16 матчей, уже на два больше, чем за свой предыдущий клуб в этом сезоне, и пока именно «Оттава» и Дюшен смотрятся наиболее проигравшей стороной в этом «блокбастере»: клуб, еще полгода назад остановившийся в одном голе от финала Кубка Стэнли, сейчас валится на самое дно таблицы, а сам форвард набрал всего 5 очков (2+3). При этом, за 14 игр еще до обмена, когда только ленивый не писал о его «чемоданном» настроении, у него было 10 (4+6) очков, да и полезность +1 несколько отличалась от нынешних -9, при том, что игрового времени Мэтт получает побольше, чем на прежнем рабочем месте.

«Сенс» этот трейд точно не встряхнул, а скорее наоборот, потащил вниз с еще большей скоростью. И словно на контрасте, первый на Западе «Нэшвилл», в котором Кайл Тёррис сначала отлично вжился в роль второго центра (позиция подвисла после того, как завершил карьеру Майк Фишер), а сейчас, в свете травмы Джохансена, и вовсе ставший первым. Его 16 очков (4+12) в 16 матчах как бы намекают. Да и клуб на аналогичной дистанции выдал 12 побед, сделал разницу шайб +21 и использовал каждое третье большинство.

Размер выгоды для «Колорадо» сейчас установить вряд ли возможно, потому что и игроки еще молоды, и выборы на драфте еще не сделаны. Самуэль Жирар – по сути, омоложенная версия Тайсона Бэрри: невысокий легкий защитник, так же любит смастерить в атаке что-нибудь этакое и так же нестабилен. Владислав Каменев сломал руку в первом же матче, поэтому разглядеть его все заинтересованные стороны смогут уже только в новом году, вратарь Эндрю Хэммонд в существующей иерархии только третий, но учитывая травматичность Бернье и Варламова, тоже может быть полезен.

Самой загадочной фигурой этого трейда является пока 18-летний нападающий Шейн Бауэрс, но та игра, которую демонстрирует юный центр за Бостонский университет, позволяет нам даже пофантазировать, что именно он на длинной дистанции окажется самым значимым лотом в этой сделке. Так что, пока главными бенефициарами от данного события являются кто угодно, только не «Оттава» и Дюшен.

А ведь начиналось все и правда отлично: драфт-2009 обещал нам как минимум трех франчайз-игроков, и Дюшен безусловно рассматривался среди них, наряду с Джоном Таваресом и Виктором Хедманом. В предшествующую драфту весну он выглядел человеком с другой планеты в плей-офф Лиги Онтарио, начал тот сезон капитаном канадских юниоров на победном Мемориале Глинки, а в сезоне предыдущем стал лучшем снайпером «кленовых», блестяще выигравших чемпионат мира U18 в Казани, причем сам Мэтт был на год моложе большинства своих товарищей по команде.

У него вообще все очень хорошо складывалось со сборными, из-за этого многим наверняка покажется кощунством, что мы тут на полном серьезе обсуждаем, раскрылся ли в хоккее игрок, у которого к 25 годам уже было «золото» Олимпиады, чемпионата и Кубка мира. Однако, к его клубной карьере и правда есть вопросы и появлялось их с годами все больше.

За восемь прошедших сезонов, будучи центром в «топ-6» и постоянно играя в большинстве, Мэтт лишь один раз подошел к отметке 70 очков за регулярный чемпионат. Обладая весьма незаурядным броском, опять же лишь раз забросил 30 шайб на той же дистанции, пять сезонов из этих восьми он заканчивал с отрицательным показателем полезности, а в предыдущем вообще умудрился набрать -34. Дважды «Колорадо» заходил в плей-офф, но в Кубке Стэнли у нашего героя ровно ноль голов. К тому, что Дюшен – игрок не «дистанционный», а играющий на приступах вдохновения, все уже давно привыкли. С отсутствием лидерских качеств тоже смирились, не всем же быть как Ландескуг или Маккиннон. Но, когда целый сезон ты выглядишь как человек, утративший уверенность и мотивацию и не выглядишь как человек, стремящийся это изменить, то в любом клубе твои дни сочтены. Да, он явно не сработался со сменившим Патрика Руа на тренерской скамье Джаредом Беднаром, но нет таких проблем в отношениях, которые нельзя было бы решить при обоюдном желании это сделать. Да, стагнация поразила в том сезоне всю команду, но её второй центр не должен делать вид, что его всё это касается в наименьшей степени.

Значит ли это, что мы наблюдаем уже закат игрока, не реализовавшего свой талант даже наполовину? Пока все выглядит именно так, но и сопутствующие обстоятельства также против Дюшена. Переход из одной «валящейся» команды в другую – не самый лучший вариант рестарта карьеры, возможно, в условном «Нэшвилле» он бы выглядел лучше, но этого мы все равно никогда не узнаем. Поворотным моментом, скорее всего, станет 2019 год, когда закончится его контракт, когда он сам сможет выбирать и когда на него перестанут смотреть как на парня, который не играет на свои 6 миллионов. Возможно, оказавшись в стабильной команде, где заняты строительством, а не тушением пожара, он все же обретет необходимую солидность. Да и когда уже взрослеть, если не в 28?