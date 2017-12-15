Заслуженный мастер спорта, эксперт «Матч ТВ» Александр Гуськов - о старте сборной России на Кубке Первого канала и предстоящем матче с Канадой.

- Мне наша сборная понравилась, - говорит Гуськов. – Начали матч со шведами скованно, не могли выйти из-под прессинга, большинство хромало. Я это связываю с нервозностью, желанием как можно быстрее забить, сделать результат. На трибунах царил праздник, болельщики гнали нашу команду вперед, отсюда спешка, излишние эмоции. В такой ситуации кто-то должен включить голову, чтобы перевернуть игру.

- Этим кто-то стал Сергей Калинин…

- Да. Очень за него порадовался. После сотрясения мозга еще в Омске многие поставили на нем крест. Только неОлег Знарок и его штаб. Гол Калинина стал тем самым переломным моментом. Конечно, ошибся вратарь Фаст. Но это уже его проблемы. Да и во втором периоде именно Калинин воплотил игровое преимущество в гол. После этого наша команда доминировала. Спешка превратилась в солидность. Мне понравилось, как грамотно поддерживали атаки защитники.

- А что не понравилось?

- Игра в большинстве. Думаю, Знарок найдет правильную химию в спецбригадах. Излишне эмоционален был наш капитан Илья Ковальчук. Показательный момент – он сорвал первый бросок со своей фирменной точки. Не попал по шайбе, что для него не характерно. Потом Илья много атаковал, но безрезультатно. Может, это и к лучшему? Может, Ковальчук решил не выпускать раньше времени пар и припас голы для Канады?

- Тем более что Кови вряд ли забыл разгром, учиненный Сидни Кросби и Ко нашей сборной в финале ЧМ-2015 в Праге – 1:6, где он носил капитанскую нашивку?

- Это у него надо спросить. Но Канада есть Канада. Сама вывеска притягивает болельщиков, какая бы команда под ней ни выступала. Кленовые листья нынче в моде. Когда я играл, такого не было. Даже не помню, выходил ли сам против канадцев. На чемпионатах мира, кажется, нет. А на шведский этап Евротура, куда их приглашали в 2001 году, я не ездил. Жду от тех же Козуна, Тальбо, Вольски, Вея, Пёрселла, Робинсона еще более сильной игры, чем в КХЛ.

- У Знарка ведь тоже на канадцев зуб…

- Это болельщики и журналисты так думают. Тренер же должен сохранять холодную голову, не поддаваться эмоциям и впечатлениям.

- Еще одна заметная фигура в сборной России – вратарь Василий Кошечкин. Сделал ли он заявку на путевку в Пхенчхан?

- Еще какую! Как вы любите писать, заявил о себе во весь голос. Кошечкин сыграл на редкость спокойно и уверенно. Его не вывела из равновесия пропущенная шайба. В нужные моменты подтащил. Когда шведы осаждали ворота, останавливал игру, сбивая их пыл. Всее делал очень грамотно. Будто из сборной на три с лишним года и не уходил. Не удивлюсь, если Василий станет основным вратарем на Олимпиаде.

- Кому Знарок доверит ворота в матче с Канадой?

- Мне трудно ответить. Надо знать планы тренеров. На пресс-конференции Знарок сказал, что, может быть, и Кошечкину. Чтобы проверить его в нон-стоп режиме. Правда, перед Канадой у нас есть день на восстановление и работу над ошибками. В чемпионате КХЛ Василий в последние полтора месяца играет без замен и справляется.

- Почему Кирилл Капризов сыграл блекло, растворился на льду?

- Не будем его ругать. Он еще молод. К тому же устал. Ведь в последних матчах за ЦСКА не каждый раз появлялся в составе. К тому же надо вспомнить игровые связи с Никитой Гусевым, которого, как и Кошечкина, хочется похвалить. Как и в СКА, Гусев находил острые ходы, забил буллит. Именно исполнил. Вратарь ждал от него каскада финтов, а Никита бросил ему в домик.