Рэпер L’One в мире спорта сейчас известен и тем, что написал песню «Хоккеисты» (или «Трус не играет в хоккей», хотя название избито).

Там есть такие слова:

«Вышел 1:0, шайба на крюке.

Чисто на опыте, на одном коньке.

Зашнуровал мозги типу, он плавит лед.

Вратарь ушел в буфет, (что?) - взгляни на счет».

Или вот:

«Капу в крагу, летим в атаку.

Кинул насик, отдал пасик.

Гол нужен, матрос нужен.

Победа в овертайме, мы лучшие!»

Вопрос на засыпку: что такое насик?

…Рэпер L’One в первом перерыве вышел в микст-зону, чтобы пообщаться с хоккейными журналистами.

- Расскажите историю вашей песни. Сколько дней вы ее писали? – спрашиваю.

- Писал в течение недели, потому что приходилось консультироваться с ребятами из молодежной команды и теми, кто сейчас играет на льду. Набирал хоккейный сленг. И потом старался сложить его в приемлемую форму.

Припев сначала был другим, но мы решили немного похулиганить. И получилось: «Нет проблем – нет зубов».

- Почему вы посвятили хит Илье Ковальчуку?

- Потому что он любит эту песню. Мы с ним хорошо общаемся. Не знаю, секрет ли это, но в прошлом сезоне в финальной серии весь СКА настраивался в раздевалке под одну из моих песен.

- Если представить, что нужно собрать шестерку русских рэперов, которые сыграли бы на Олимпиаде, это кто мог быть? Три форварда, два защитника, вратарь.

- Нападение – Вася Баста, я – в защите. На ворота поставим Оксимирона. В защиту себе взял бы с удовольствием своего товарища NEL. А центрфорвардом поставил бы Timan. А еще один крайний – пусть будет Владик Каста.

- Если взять двух хоккеистов сборной России и поставить на рэп-баттл, с кем была бы самая крутая заруба?

- А что они будут там делать? Клюшками друг друга бить? Но всем интересно было бы посмотреть на Малкина против Овечкина.

- Как вы воспринимаете эту историю с решением исполкома МОК? Все-таки наших спортсменов допустили на Олимпиаду, но без флага.

- Едем в Пхенчхан, конечно! Вот что главное. Я переживал, как и любой человек. Без флага все совершенно иначе. Но недаром на стадионе сейчас прошла отличная акция «Россия в моем сердце».

Мне кажется, это безусловно, очень важная, но формальность. Русские спортсмены не перестанут быть нашими россиянами. Несмотря на то, что не будет нашего флага или они будут под олимпийскими кольцами. Поэтому я полностью поддерживаю решение российских спортсменов поехать на Олимпиаду.