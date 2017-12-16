Собственноручно разрушив свою ударную тройку в самом начале поединка, россияне дожали канадцев только в третьем периоде – 2:0.

Нет, что ни говори, а матч России с Канадой в нашей стране просто обречен на аншлаги и высшую степень ажиотажа. И не важно, что канадцы не совсем те, что играют в НХЛ или хотя бы приезжают на чемпионаты мира. Нашим зрителям все равно! Да и игрокам, похоже, тоже.

- С эмоциональной точки зрения этот матч пожалуй потянет на реванш за наше поражение в полуфинале на чемпионате мира в Кельне, - заявил, подумав, капитан ЦСКА и проверенный боец сборной России Сергей Андронов.

И форвард прав! Потому что у подавляющего числа наших болельщиков эта встреча действительно вызывает самые яркие эмоции. Ни один другой соперник по Евротуру их вызвать просто не в силах.

Не даром и все билеты на эту встречу публика смела заранее, хотя даже изначальная цена была приличной – от 600 до 5500 рублей. Ну а перекупщики возле арены еще за несколько часов до матча взвинтили цены в несколько раз.

А ЕСЛИ БЫ ЗА КАНАДУ ИГРАЛ ДОУС?

И это при том, что из-за спортивных законов канадцы сейчас не могут собрать в сборную даже всех своих лучших игроков из КХЛ. К примеру, за свою страну не имеют права выступать опытный защитник Кевин Даллмэн или лучший снайпер КХЛ Найджел Доус, которые играют не только за «Барыс», но и за сборную Казахстана. Есть также несколько подобных «белорусов».

Доус – действительно мощнейшая потеря для олимпийской сборной Канады в сложившихся обстоятельствах. Не заиграй Найджел за национальную казахстанскую команду, наверняка попортил бы голкиперам соперников кровь на ОИ-2018 в Корее.

Но вместо того, чтоб готовиться к Зимним играм на Евротуре, форвард улетел с почетной миссией на Байконур. Там он стал представителем КХЛ при передаче космонавтам хоккейной шайбы, которая будет отправлена на орбиту, а затем вернется назад и будет использована в финале Кубка Гагарина.

- Очень рад участвовать в космической программе КХЛ, - поделился впечатлениями от своей почетной миссии Найджел перед тем как устроить для наших космонавтов хоккейный мастер-класс. - Крутая вещь – вся эта космическая история. Шайба и кубок будут в космосе, вернутся обратно, шайбу вбросят на матче финальной серии плей-офф… Хотел бы и я поучаствовать в этом вбрасывании…

Ну хотеть, что называется, не вредно. Пока «Барысу» до финала КХЛ, как до орбиты. Ну а как же Олимпиада, Найджел? Ее придется смотреть по телевизору…

Впрочем, давайте будем справедливы. Сборная России также выступит на ОИ-2018 далеко не сильнейшим составом. Ведь из игроков НХЛ можно собрать еще одну команду. Да и сейчас, во время декабрьской паузы выступают сразу две сборных России – одна в Москве, а другая в Норвегии. И наверняка в нашей второй команде есть игроки, которые не уступят тем, кто вызван на Евротур.

ШИПАЧЕВ ВНЕ ИГРЫ

Серьезное отношение к субботнему матчу немного смазал факт, что канадцы накануне уступили чехам 1:4. Но на самом деле, этот счет не отражает борьбы на площадке. Две шайбы чехи забросили на последних секундах поединка в пустые ворота, когда «кленовые» отчаянно рисковали, пытаясь отыграться.

В битве с россиянами канадцы и не думали тушеваться. Специалисты могут сколько угодно твердить о том, что объективно сборная России – главный претендент на «золото» ОИ-2018. Ну а на практике после первого периода на табло горело «0:0».

Определяющим моментом мог стать эпизод на восьмой минуте встречи, когда Вадим Шипачев впечатал лицом в борт Эрика О Делла. Судя по содранной коже и на глазах растущего синяка под глазом, канадцу сломали нос. После матча он подтвердил это лично.

И причина такого остервенения была не совсем ясна. Нет, понятно, что питерские армейцы злы на ХК Сочи, за который выступает О Делл, за два поражения в сезоне. Но это не повод хватать матч-штраф при розыгрыше большинства в безобидной ситуации в углу площадки! Ведь в результате у нас распалось самое перспективное (в плане голов) звено – Капризов – Шипачев – Гусев. Причем, Вадим автоматом получил дисквалификацию и на следующий матч.

Впрочем, в неравных составах никто из соперников долго отличиться не мог. При этом канадцы, пожалуй, действовали более опасно. Запомнилось, как в первом периоде шайба ползла за спиной Василия Кошечкина уже в пустые ворота. И Вячеслав Войнов выбил ее в сторону, чуть ли не с «ленточки». Похожая ситуация возникла и на первой же минуте второго периода.

Российские защитники действовали в этот момент своеобразно – сперва давали расстреливать Кошечкина в упор. А затем героически спасали пустые ворота от гола. Затем шайба щелкнула по штанге после броска Райана Гарбатта. Этот форвард также дебютировал в этом сезоне в КХЛ. И за 18 матчей в составе «Сочи» и «Торпедо» отметился всего одной заброшенной шайбой. А тут – реально угрожал нашим воротам.

Кстати, надо отметить еще один удивительный факт – Кошечкин защищает ворота россиян уже во втором матче кряду. И это при том, что Василий до этого года два ни разу не приглашался в национальную команду.

РОССИЮ СПАС НЕСТЕРОВ

0:0 и после второго периода. Коллеги в пресс-центре едко вспоминали, что корейцы за первую половину матча сумели дважды поразить ворота канадцев. И крыть было нечем!

Из опасных моментов, созданных россиянами, запомнился бросок Никиты Гусева в ближний угол, на который Бен Скривенс успел среагировать. Да выход Сергея Плотникова один на один, хотя бросок нашему форварду так и не удался. Ни в равных составах, ни в большинстве атака у наших явно не ладилась.

В перерыве в фойе дворца симпатичные девушки бойко рисовали незамысловатые плакаты. «Россия №1». «Устали ждать, пора побеждать». Мне очень понравился стихотворный вариант: «Штанга – в щепки, шайба – в клочья. Победит Россия точно!». Но вот его публика отказывалась брать наотрез. Потому что в победе наших были большие сомнения.

Сомнение отражалось и на взволнованном лице Олега Знарка. И в тоскливом взгляде ветеранов, наблюдавших за игрой из ВИП-ложи. Проиграть европейской Канаде на Кубке Первого канала было бы уже чересчур!

Ситуацию спас московский армеец Никита Нестеров, в очередном большинстве прошивший Скривенса насквозь мощным броском.

После этого все уже было проще. Соперник шел ва-банк, рисковал, проваливался. Наши красиво ловили «кленовых» на контратаках. И после одной из них Владислав Гавриков и Сергей Плотников заставили трибуны зареветь от восторга, в касание разыграв выход «2 в 1».

В целом, матч напомнил поговорку о том, что «если долго мучиться, что-нибудь получится!». За победу 2:0 на характере – спасибо. А вот по качеству игры вопросов к нашей команде много…