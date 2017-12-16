- Первый период мы отыграли отвратительно! – рубанул Знарок на пресс-конференции. – Был явный недонастрой. Потом мы в раздевалке переговорили. Второй период начали неплохо. Он был лучше, а в третьем мы показали свою игру.

- Удаление Вадима Шипачева – это его нарушение дисциплины или ошибка судьи?

- Я не знаю. Надо пересмотреть момент. Но если это удаление по вине Шипачева, то это очень нехорошо. Потому что так делать нельзя. Особенно при игре в большинстве.

- Большинство было не очень хорошим, потому что не хватало Вадима?

- Нет, просто мы еще не готовы, - признался Знарок.

- Да как же это?

- У нас было не так много времени.

- Весь сезон в СКА.

- Мы же и игроков ЦСКА выпускали. Большинство нужно исполнять, и все. У нас есть мастеровитые ребята. К сожалению, не получилось. Есть что улучшать в дальнейшем.

- Кошечкин сделал все для заявки на первого номера на Олимпиаде?

- Естественно, он нас сегодня подтащил. Кто сыграет в воскресенье? Илья Сорокин.

- Наконец-то вы победили Канаду. Какие эмоции испытываете по этому поводу?

- Да никаких. Мы обыгрывали их на турнире в Сочи. Кстати, это вам, - Знарок показал пальцем на одного корреспондента. Кто там говорил, что Олег Валерьевич не читает прессу? – И олимпийская сборная обыгрывала Канаду в Сочи.

- Что скажете об игре Ильи Ковальчука? Казалось, он будет более убедительным.

- Да он в принципе и был убедительным. Наш капитан. Думаю, он справляется с этой ролью. Ему правда, не хватает Пашки Дацюка. Но и без него Ковальчук в порядке.

Тут прозвучал вопрос на английском от иностранца, который хотел знать, как будет формироваться сборная на Олимпиаду.

- Скоро вы об этом узнаете, - сказал Знарок.

- Кстати, МОК выпустил письмо, что решение по допуску российских спортсменов в Пхенчхан могут принять до 28 января. То есть на самом флажке. Эта ситуация сильно напрягает?

- Да уж. Чтобы у вас потом не было вопросов, мы возьмем на предолимпийский сбор пять пятерок. Три-четыре человека будут дополнительно в связи с разными обстоятельствами. Мы проведем три матча – со «Спартаком», сборной Белоруссии и одна контрольная игра будет в Корее.