«Мы задолжали нашим вратарям», - признался перед диктофонами и телекамерами защитник Никита Нестеров. Именно для голкиперов не пожалел лестных слов главный тренер хозяев Олег Знарок. Они получили от «Советского спорта» самые высокие оценки по десятибалльной школе в нашей традиционной экспертизе.

9,0

Василий КОШЕЧКИН

Вратарь, 2 матча, 61 бросок по его воротам, пропустил 1 гол, 98.36 процента отраженных бросков

Двухлетняя пауза в сборной пошла ему на пользу. MVP плей-офф-2017 провел матчи со шведами и канадцами и отразил 60 бросков. Есть его вина в пропущенной от скандинавов шайбе, но сколько раз он выручал. Особенно в игре с Кленовыми листьями. Олег Знарок хотел проверить его именно с этим соперником. Признан лучшим вратарем Кубка Первого канала. Похоже, олимпийская путевка у него в кармане. А статус первого номера сборной? Никогда еще Кошечкину не доводилось быть основным вратарем на официальных турнирах.

Илья СОРОКИН

В., 1, 20, 0, 100

В очередной раз продемонстрировал стрессоустойчивость. Умение по ходу турнира без потери качества входить в игру. Провел только один матч, с финнами. Не пропустил, проявив хладнокровие. И по праву заслужил похвалу Знарка. Шайба все-таки единожды побывала в его воротах, но к счастью после сирены на перерыв.

8,5

Сергей АНДРОНОВ

Нападающий, 3 матча, 1 очко (1 гол + 0 передач), 6 бросков по воротам, 0 штрафных минут, среднее игровое время – 15:40

Теперь капитана ЦСКА язык не поворачивается назвать ролевым игроком. Он универсальный солдат армии Знарка. Энерджайзер команды, ключевая фигура в бригаде меньшинства. Хоккейный бог наградил его голом. В матче с финнами он распечатал ворота Коскинена броском с угла, эта шайба оказалась победной. О тренерском доверии к Андронову говорит такой факт: в третьем периоде Знарок усилил им первое звено. Да и почти 70 процентов выигранных вбрасываний из «песни» не выкинешь. Железный олимпийский кандидат.

Динар ХАФИЗУЛЛИН

Защитник, 3, 0, 4, 0, 14:43

Многие удивились его приглашению в сборную. Однако еще на Кубке «Карьяла» питерский армеец сыграл на удивление аккуратно и даже шайбу чехам забросил. На Кубке Первого канала впечатления не испортил. Твердый хорошист! Не позволяет себе ничего лишнего. Даже удаляться. Такие защитники нравятся тренерам.

Никита НЕСТЕРОВ

З., 3, 1 (1+0), 5, 4, 15:58

По натуре авантюрист в Москве сыграл достойно. Забил канадцам первый гол, оказавшийся победным. После матча со шведами, в котором схватил четыре минуты штрафа, больше не удалялся. Стал главным цицероном команды в зоне для интервью. Весьма образно выразил благодарность вратарям.

Сергей КАЛИНИН

Н., 3, 2 (2+0), 5, 4, 15:36

Герой стартового матча со шведами. Не самым сложным броском распечатал заколдованные ворота Виктора Фаста, что не снижает ценности гола. А потом ловко сработал клюшкой на пятачке. Второй гол Сергея стал победным. Во втором и третьем матчах Знарок доверил ему место в звене с самим Ковальчуком. А в игре с финнами – в центре нападения. К третьему периоду, правда, Калинин устал. Схватил глупейшее удаление в атаке, подвинув руками соперника с дороги.

8,0

Иван ТЕЛЕГИН

Н., 2, 0, 5, 0, 11:39

Пропустил из-за микротравмы матч против канадцев. Его энергии, челночных рейдов команде не хватало. В игре с финнами убежал в меньшинстве к воротам соперника, но попал в штангу. Мы еще раз убедились в незаменимости связки Телегин – Андронов.

Валерий НИЧУШКИН

Н., 2, 1 (1+0), 4, 0, 13:17

Сыграл с канадцами и финнами. Голами-тачдаунами не порадовал, хотя пытки слаломных проходов предпринимал. Полбалла к оценке накинем ему за шайбу в пустые финские ворота. Забил он ее в бильярдном ключе – от штанги. Вряд ли красоту гола оценит Знарок. Для олимпийской прописки Валерию надо ударно провести остаток декабря и январь.

Богдан КИСЕЛЕВИЧ

З., 2, 0, 1, 0, 18:05

Пропустил последний матч с финнами, отдувался за партнеров в телевизионной студии на трибуне. А вообще выглядел менее ярко, чем на последнем чемпионате мира. Но куда надежнее, чем в ЦСКА, где позволяет себе помарки. Его надежность ценит Знарок. В противном случае вряд ли бы предоставил ему максимальное в команде игровое время.

Вячеслав ВОЙНОВ

З., 3, 2 (0+2), 5, 0, 16:24

Признан лучшим защитником турнира. Наверное, за две результативные передачи в стартовом матче турнира со шведами. Незаменим в большинстве. В матче с канадцами едва не привез себе гол, не сумев обработать шайбу после передачи на пять метров Кошечкина. Хотя кто-то обвинит в несогласованности нашего вратаря. В целом планку не уронил.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Н., 3, 1 (1+0), 4, 2, 17:46

Начинал турнир в тройке с силовиками Андроновым и Телегиным, а заканчивал – с Ковальчуком. Провел все три матча. Забил второй гол канадцам, сняв вопросы о победителе. Как всегда, бился, сражался. Экранировал вратаря на пятачке. Вряд ли уступит путевку в Пхенчхан.

Максим ШАЛУНОВ

Н., 3, 1 (1+0), 8, 0, 13:31

В матчах со шведами и финнами цементировал двух креативных форвардов – Никиту Гусева и Кирилла Капризова. В в игре с канадцами вышел с Ильей Ковальчуком. Начал и завершил голевую атаку на ворота Микко Коскинена, эффектно сыграв в стенку с Гусевым. Несколько раз пристреливался к воротам. Благо владеет убийственным броском. Обязан подтянуть вбрасывания. 44 процента успешной работы на точке Знарка и тренера-селекционера Алексея Жамнова, отвечающего за этот компонент, вряд ли порадовали.

Владислав ГАВРИКОВ

З., 3, 1 (0+1), 4, 0, 14:58

В сборной сыграл лучше, чем в клубе. Напомнил о своем вертикальном взлете на последнем чемпионате мира, где пара Гавриков – Богдан Киселевич стала образцом надежности. Многие эксперты склонны считать, что Владислав вылезает за счет габаритов. Но в матче с канадцами он восхитил игровым чутьем, отправившись с Плотниковым в голевую контратаку.

Никита ГУСЕВ

Н., 3, 3 (1+2), 6, 0, 14:26

Все ждали от него голов и дождались. В матче со шведами Никита с присущим ему изяществом реализовал штрафной бросок. А в игре с канадцами, убрав шайбу под себя, атаковал наверняка но промахнулся. К сожалению, по известным причинам мы так и не увидели тройки Кирилл Капризов – Вадим Шипачев – Гусев. Пока остаются вопросы по связке Капризов – Гусев.

7,5

Илья КОВАЛЬЧУК

Н., 3, 1 (0+1), 9, 0, 17:59

Капитан старался, больше всех в нашей команде бросал по воротам, но не наиграл даже на один гол. Судьи сжалились над ним и в матче с канадцами подарили ему результативную передачу. Да, именно Ковальчук из своей зоны начал вторую голевую атаку. Но потом Плотников прежде, чем отправить шайбу с ворота сыграл в стенку с Гавриковым. Знарок пресек провокационные вопросы о нуле голов капитана, заявив, что им доволен. А не победи сборная, какой была бы реакция тренера?

Сергей ШИРОКОВ

Н., 3, 1 (0+1), 2, 0, 8:53

Знарок хочет видеть героя Минска-2014 в сборной. В Хельсинки Сергей получил травму и толком не сыграл. В Москве его не вписали в правильную тройку. Что удалось Зинэтуле Билялетдинову на победном для России ЧМ-2012, где Широков выходил с Алексеем Терещенко и Николаем Жердевым. На Кубке Первого канала Сергей был на подхвате, хотя выходил в бригаде большинства и даже отметился результативной передачей в матче со шведами. Жаль, что ему не удалось забить с финнами, хитро бросал в ближний угол, но попал в крестовину.

Кирилл КАПРИЗОВ

Н., 3, 0, 5, 0, 15:08

Выглядел тяжеловато, хотя перед турниром в ЦСКА ему давали выходные, чтобы дух перевести. Остался без набранных очков. Хотя имел козырные моменты забить. Особенно в матче с финнами. Остаются вопросы по его взаимодействию с Гусевым. В игре с канадцами получил после свистка болезненный удар сзади по ноге, но продолжил встречу.

Егор ЯКОВЛЕВ

З., 3, 0, 1, 2, 11:12

Его приглашение в сборную несколько удивило. Ведь даже в СКА он выходит на лед далеко не всегда. Находился на площадке, когда шведы распечатали ворота Кошечкина. Но его вины в голе нет. На Кубке Первого канала-2014 в Сочи в матче с чехами сыграл в нападении и даже забил гол. В Москве старался строго выполнять свои прямые обязанности.

Алексей МАРЧЕНКО

З., 3, 0, 3, 2, 14:27

На Кубок «Карьяла» его не вызвали, потому что не хватало «физики». В Москве получил шанс. Трудно сказать, воспользовался ли им. Вроде бы и к атакам подключался и по воротам бросал. В игре с канадцами проиграл спринт капитану соперников Крису Ли и ценой фола предотвратил угрозу владениям Кошечкина.

Илья ЛЮБУШКИН

З., 2, 0, 0, 0, 8:43

Провел два матча – с канадцами и финнами. Реже остальных появлялся на площадке. Очень нервничал, но раз команда не пропустила, значит, особых претензий не заслужил. Но и заявки на Пхенчхан не сделал.

Евгений КЕТОВ

Н., 3, 0, 3, 2, 11:15

Он ведь чемпион мира-2012. Получил приглашение в сборную после затяжной паузы. Добротно отработал в меньшинстве. Таскал-сохранял шайбу, а в матче с финнами убежал к воротам Коскинена, но смазал бросок с неудобной руки. Если б забил, вероятно, застолбил бы место в олимпийском составе.

Михаил ГРИГОРЕНКО

Н., 3, 2 (0+2), 1, 0, 11:24

Тренеры бросали его из тройки в тройку. Хет-триком в Москве он не отличился. Но объем работы выполнил приличный. В матче с финнам экранировал вратаря, после чего Андронов застал его врасплох. А на последних секундах бережно выложил шайбу Ничушкину под бросок по пустым воротам. Форвард полезный, универсал, что на больших турнирах очень ценится.

7,0

Илья КАБЛУКОВ

Н., 3, 0, 5, 2, 11:13

Помнится, Билялетдинов вызвал его по ходу Кубка Первого канала-2013 на замену кому-то из травмированных. Однако в сборную вписаться он не сумел. То же самое и сейчас. Шведский гол состоялся после проигранного им вбрасывания. Да и вообще на точке Илья работал с «минусом» - 12 успешных попыток из 29-ти. Маловероятно, что сохранит прописку в олимпийской сборной.

Артем ЗУБ

З., 2, 1 (0+1), 0, 0, 13:54

На чемпионате мира смотрелся ярче, чем сейчас. Да и на Кубок Первого канала его пригласили вместо опытного Антона Белова, отправившегося во вторую сборную на турнир в Норвегию. Артему не хватало жесткости. Поэтому Знарок оставил его в глухом запасе на матч с канадцами. Вряд ли такая игра позволит Зубу претендовать на место в олимпийской команде.

6,0

Вадим ШИПАЧЕВ

Н., 2, 1 (0+1), 0, 25, 9:08

Эмоции захлестнули разум. В начале матча с канадцами Русский Кросби от избытка желания засадил в номер Эрику О’Деллу и заработал матч-штраф. Минское дежавю, где Шипачев расколол финна Пеку Йормакку и получил три игры дисквалификации. Тогда мы Вадима защищали, а теперь Знарок пожурил. Потому что Шипачев сорвал смотрины тройки с Капризовым и Гусевым. Да в первом матче со шведами один из сильнейших центрфорвардов КХЛ в звене с Ковальчуком смотрелся бледно.