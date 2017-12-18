Все могут вратари. Экспертиза «Советского спорта» по итогам Кубка Первого канала
Сборная России на 50-м, юбилейном декабрьском турнире заняла первое место.
«Мы задолжали нашим вратарям», - признался перед диктофонами и телекамерами защитник Никита Нестеров. Именно для голкиперов не пожалел лестных слов главный тренер хозяев Олег Знарок. Они получили от «Советского спорта» самые высокие оценки по десятибалльной школе в нашей традиционной экспертизе.
9,0
Василий КОШЕЧКИН
Вратарь, 2 матча, 61 бросок по его воротам, пропустил 1 гол, 98.36 процента отраженных бросков
Двухлетняя пауза в сборной пошла ему на пользу. MVP плей-офф-2017 провел матчи со шведами и канадцами и отразил 60 бросков. Есть его вина в пропущенной от скандинавов шайбе, но сколько раз он выручал. Особенно в игре с Кленовыми листьями. Олег Знарок хотел проверить его именно с этим соперником. Признан лучшим вратарем Кубка Первого канала. Похоже, олимпийская путевка у него в кармане. А статус первого номера сборной? Никогда еще Кошечкину не доводилось быть основным вратарем на официальных турнирах.
Илья СОРОКИН
В., 1, 20, 0, 100
В очередной раз продемонстрировал стрессоустойчивость. Умение по ходу турнира без потери качества входить в игру. Провел только один матч, с финнами. Не пропустил, проявив хладнокровие. И по праву заслужил похвалу Знарка. Шайба все-таки единожды побывала в его воротах, но к счастью после сирены на перерыв.
8,5
Сергей АНДРОНОВ
Нападающий, 3 матча, 1 очко (1 гол + 0 передач), 6 бросков по воротам, 0 штрафных минут, среднее игровое время – 15:40
Теперь капитана ЦСКА язык не поворачивается назвать ролевым игроком. Он универсальный солдат армии Знарка. Энерджайзер команды, ключевая фигура в бригаде меньшинства. Хоккейный бог наградил его голом. В матче с финнами он распечатал ворота Коскинена броском с угла, эта шайба оказалась победной. О тренерском доверии к Андронову говорит такой факт: в третьем периоде Знарок усилил им первое звено. Да и почти 70 процентов выигранных вбрасываний из «песни» не выкинешь. Железный олимпийский кандидат.
Динар ХАФИЗУЛЛИН
Защитник, 3, 0, 4, 0, 14:43
Многие удивились его приглашению в сборную. Однако еще на Кубке «Карьяла» питерский армеец сыграл на удивление аккуратно и даже шайбу чехам забросил. На Кубке Первого канала впечатления не испортил. Твердый хорошист! Не позволяет себе ничего лишнего. Даже удаляться. Такие защитники нравятся тренерам.
Никита НЕСТЕРОВ
З., 3, 1 (1+0), 5, 4, 15:58
По натуре авантюрист в Москве сыграл достойно. Забил канадцам первый гол, оказавшийся победным. После матча со шведами, в котором схватил четыре минуты штрафа, больше не удалялся. Стал главным цицероном команды в зоне для интервью. Весьма образно выразил благодарность вратарям.
Сергей КАЛИНИН
Н., 3, 2 (2+0), 5, 4, 15:36
Герой стартового матча со шведами. Не самым сложным броском распечатал заколдованные ворота Виктора Фаста, что не снижает ценности гола. А потом ловко сработал клюшкой на пятачке. Второй гол Сергея стал победным. Во втором и третьем матчах Знарок доверил ему место в звене с самим Ковальчуком. А в игре с финнами – в центре нападения. К третьему периоду, правда, Калинин устал. Схватил глупейшее удаление в атаке, подвинув руками соперника с дороги.
8,0
Иван ТЕЛЕГИН
Н., 2, 0, 5, 0, 11:39
Пропустил из-за микротравмы матч против канадцев. Его энергии, челночных рейдов команде не хватало. В игре с финнами убежал в меньшинстве к воротам соперника, но попал в штангу. Мы еще раз убедились в незаменимости связки Телегин – Андронов.
Валерий НИЧУШКИН
Н., 2, 1 (1+0), 4, 0, 13:17
Сыграл с канадцами и финнами. Голами-тачдаунами не порадовал, хотя пытки слаломных проходов предпринимал. Полбалла к оценке накинем ему за шайбу в пустые финские ворота. Забил он ее в бильярдном ключе – от штанги. Вряд ли красоту гола оценит Знарок. Для олимпийской прописки Валерию надо ударно провести остаток декабря и январь.
Богдан КИСЕЛЕВИЧ
З., 2, 0, 1, 0, 18:05
Пропустил последний матч с финнами, отдувался за партнеров в телевизионной студии на трибуне. А вообще выглядел менее ярко, чем на последнем чемпионате мира. Но куда надежнее, чем в ЦСКА, где позволяет себе помарки. Его надежность ценит Знарок. В противном случае вряд ли бы предоставил ему максимальное в команде игровое время.
Вячеслав ВОЙНОВ
З., 3, 2 (0+2), 5, 0, 16:24
Признан лучшим защитником турнира. Наверное, за две результативные передачи в стартовом матче турнира со шведами. Незаменим в большинстве. В матче с канадцами едва не привез себе гол, не сумев обработать шайбу после передачи на пять метров Кошечкина. Хотя кто-то обвинит в несогласованности нашего вратаря. В целом планку не уронил.
Сергей ПЛОТНИКОВ
Н., 3, 1 (1+0), 4, 2, 17:46
Начинал турнир в тройке с силовиками Андроновым и Телегиным, а заканчивал – с Ковальчуком. Провел все три матча. Забил второй гол канадцам, сняв вопросы о победителе. Как всегда, бился, сражался. Экранировал вратаря на пятачке. Вряд ли уступит путевку в Пхенчхан.
Максим ШАЛУНОВ
Н., 3, 1 (1+0), 8, 0, 13:31
В матчах со шведами и финнами цементировал двух креативных форвардов – Никиту Гусева и Кирилла Капризова. В в игре с канадцами вышел с Ильей Ковальчуком. Начал и завершил голевую атаку на ворота Микко Коскинена, эффектно сыграв в стенку с Гусевым. Несколько раз пристреливался к воротам. Благо владеет убийственным броском. Обязан подтянуть вбрасывания. 44 процента успешной работы на точке Знарка и тренера-селекционера Алексея Жамнова, отвечающего за этот компонент, вряд ли порадовали.
Владислав ГАВРИКОВ
З., 3, 1 (0+1), 4, 0, 14:58
В сборной сыграл лучше, чем в клубе. Напомнил о своем вертикальном взлете на последнем чемпионате мира, где пара Гавриков – Богдан Киселевич стала образцом надежности. Многие эксперты склонны считать, что Владислав вылезает за счет габаритов. Но в матче с канадцами он восхитил игровым чутьем, отправившись с Плотниковым в голевую контратаку.
Никита ГУСЕВ
Н., 3, 3 (1+2), 6, 0, 14:26
Все ждали от него голов и дождались. В матче со шведами Никита с присущим ему изяществом реализовал штрафной бросок. А в игре с канадцами, убрав шайбу под себя, атаковал наверняка но промахнулся. К сожалению, по известным причинам мы так и не увидели тройки Кирилл Капризов – Вадим Шипачев – Гусев. Пока остаются вопросы по связке Капризов – Гусев.
7,5
Илья КОВАЛЬЧУК
Н., 3, 1 (0+1), 9, 0, 17:59
Капитан старался, больше всех в нашей команде бросал по воротам, но не наиграл даже на один гол. Судьи сжалились над ним и в матче с канадцами подарили ему результативную передачу. Да, именно Ковальчук из своей зоны начал вторую голевую атаку. Но потом Плотников прежде, чем отправить шайбу с ворота сыграл в стенку с Гавриковым. Знарок пресек провокационные вопросы о нуле голов капитана, заявив, что им доволен. А не победи сборная, какой была бы реакция тренера?
Сергей ШИРОКОВ
Н., 3, 1 (0+1), 2, 0, 8:53
Знарок хочет видеть героя Минска-2014 в сборной. В Хельсинки Сергей получил травму и толком не сыграл. В Москве его не вписали в правильную тройку. Что удалось Зинэтуле Билялетдинову на победном для России ЧМ-2012, где Широков выходил с Алексеем Терещенко и Николаем Жердевым. На Кубке Первого канала Сергей был на подхвате, хотя выходил в бригаде большинства и даже отметился результативной передачей в матче со шведами. Жаль, что ему не удалось забить с финнами, хитро бросал в ближний угол, но попал в крестовину.
Кирилл КАПРИЗОВ
Н., 3, 0, 5, 0, 15:08
Выглядел тяжеловато, хотя перед турниром в ЦСКА ему давали выходные, чтобы дух перевести. Остался без набранных очков. Хотя имел козырные моменты забить. Особенно в матче с финнами. Остаются вопросы по его взаимодействию с Гусевым. В игре с канадцами получил после свистка болезненный удар сзади по ноге, но продолжил встречу.
Егор ЯКОВЛЕВ
З., 3, 0, 1, 2, 11:12
Его приглашение в сборную несколько удивило. Ведь даже в СКА он выходит на лед далеко не всегда. Находился на площадке, когда шведы распечатали ворота Кошечкина. Но его вины в голе нет. На Кубке Первого канала-2014 в Сочи в матче с чехами сыграл в нападении и даже забил гол. В Москве старался строго выполнять свои прямые обязанности.
Алексей МАРЧЕНКО
З., 3, 0, 3, 2, 14:27
На Кубок «Карьяла» его не вызвали, потому что не хватало «физики». В Москве получил шанс. Трудно сказать, воспользовался ли им. Вроде бы и к атакам подключался и по воротам бросал. В игре с канадцами проиграл спринт капитану соперников Крису Ли и ценой фола предотвратил угрозу владениям Кошечкина.
Илья ЛЮБУШКИН
З., 2, 0, 0, 0, 8:43
Провел два матча – с канадцами и финнами. Реже остальных появлялся на площадке. Очень нервничал, но раз команда не пропустила, значит, особых претензий не заслужил. Но и заявки на Пхенчхан не сделал.
Евгений КЕТОВ
Н., 3, 0, 3, 2, 11:15
Он ведь чемпион мира-2012. Получил приглашение в сборную после затяжной паузы. Добротно отработал в меньшинстве. Таскал-сохранял шайбу, а в матче с финнами убежал к воротам Коскинена, но смазал бросок с неудобной руки. Если б забил, вероятно, застолбил бы место в олимпийском составе.
Михаил ГРИГОРЕНКО
Н., 3, 2 (0+2), 1, 0, 11:24
Тренеры бросали его из тройки в тройку. Хет-триком в Москве он не отличился. Но объем работы выполнил приличный. В матче с финнам экранировал вратаря, после чего Андронов застал его врасплох. А на последних секундах бережно выложил шайбу Ничушкину под бросок по пустым воротам. Форвард полезный, универсал, что на больших турнирах очень ценится.
7,0
Илья КАБЛУКОВ
Н., 3, 0, 5, 2, 11:13
Помнится, Билялетдинов вызвал его по ходу Кубка Первого канала-2013 на замену кому-то из травмированных. Однако в сборную вписаться он не сумел. То же самое и сейчас. Шведский гол состоялся после проигранного им вбрасывания. Да и вообще на точке Илья работал с «минусом» - 12 успешных попыток из 29-ти. Маловероятно, что сохранит прописку в олимпийской сборной.
Артем ЗУБ
З., 2, 1 (0+1), 0, 0, 13:54
На чемпионате мира смотрелся ярче, чем сейчас. Да и на Кубок Первого канала его пригласили вместо опытного Антона Белова, отправившегося во вторую сборную на турнир в Норвегию. Артему не хватало жесткости. Поэтому Знарок оставил его в глухом запасе на матч с канадцами. Вряд ли такая игра позволит Зубу претендовать на место в олимпийской команде.
6,0
Вадим ШИПАЧЕВ
Н., 2, 1 (0+1), 0, 25, 9:08
Эмоции захлестнули разум. В начале матча с канадцами Русский Кросби от избытка желания засадил в номер Эрику О’Деллу и заработал матч-штраф. Минское дежавю, где Шипачев расколол финна Пеку Йормакку и получил три игры дисквалификации. Тогда мы Вадима защищали, а теперь Знарок пожурил. Потому что Шипачев сорвал смотрины тройки с Капризовым и Гусевым. Да в первом матче со шведами один из сильнейших центрфорвардов КХЛ в звене с Ковальчуком смотрелся бледно.