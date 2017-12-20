После прихода Вестерлунда на пост главного тренера «Салавата Юлаева» уфимские болельщики ждали, что команда сможет крепко держаться в топе на Востоке и бороться с «Ак Барсом» за первую строчку в конференции.

Вместо этого уфимский коллектив занимает восьмое место в конференции и находится в шаге от того, чтобы оказаться за пределами зоны плей-офф. В начале декабря казалось, что «Салават Юлаев» смог решить свои проблемы и после неудачной серии, в которой команда одержала лишь две победы в 11 матчах, уфимцы выиграли 4 раза подряд. Обыграв среди прочих «Ак Барс» и «Локомотив».

Но после паузы на Евротур в чемпионат вернулся тот «Салават Юлаев», что мы уже видели в ноябре. Команда проиграла еще два матча. За очередным проигрышем в Казани последовало поражение от ХК «Сочи».

Так что же делает «Салават» таким уязвимым?

Слабая вратарская линия

После того как был расторгнут контракт со Сведбергом, место в рамке ворот занял Бен Скривенс. Сомнительное решение, ведь у этого вратаря тоже богатое на ляпы прошлое, и в этом сезоне не произошло ничего удивительного – канадский вратарь привозит шайбы в свои ворота. Такую игру можно объяснить ещё и отсутствием конкуренции на свою позицию.

Кареев в этом сезоне сыграл за «Салават» 11 матчей, 10 из которых его команда проиграла. Тренерский штаб даже отправлял молодого вратаря набираться опыта в ВХЛ. Не помогло. После Кубка Первого канала Бену Скривенсу тренеры дали возможность отдохнуть. На матч против «Ак Барса» основным вратарем был заявлен Андрей Кареев и снова проиграл.

Восстание мужчин

По словам руководителей клуба, Вестерлунд был приглашен на долгий срок для построения команды, так что ожидать его отставки не следует. Кредит доверия у этого тренера велик, но что же с игроками? Для поднятия боевого духа одного Григория Панина в раздевалке недостаточно, да и видео с участием Захара Арзамасцева, в котором он красноречиво критикует главного тренера в мягкости, запомнится надолго.

Как, кстати, был наказан Арзамасцев за свои слова? А никак. Может быть, и был каким-то образом оштрафован, но на публику такая информация вынесена не была. И вместо ожидаемого отчисления Захар продолжил играть за «Салават Юлаев» как ни в чем не бывало. Более того, вскоре после этого разговора с болельщиками уфимцы как раз и начали побеждать. Так что Захар наоборот превратился вроде как в героя и получил в команде прозвище «Че Геварра».

Но возвращаясь к его словам, нельзя не признать, что выступление защитника стало результатом того, что либо хоккеисты просто не хотят играть, несмотря на свои многомилионные контракты, либо тренер не может выстроить нормальную коммуникацию. Жутко слышать от Захара, что тренер должен быть жестче. Жутко, ведь становится понятным, что без такой тренерской жесткости, получается, у игроков нет никакой мотивации. Что такого в свои 25 лет выиграл Арзамасцев, раз теперь мотивировать его должен тренер?

Да и вообще выносить сор из избы, это как-то стыдно.

Какую команду выстраивает Вестерлунд?

- В начале сезона, Вестерлунд обещал другое, - говорит Арзамасцев.

Прямо сейчас мы видим, что тренер выстраивает командную игру от обороны. Но делает это имея в составе не самую сильную защиту и игровиков, которые лучше создают моменты и реализовывают их, чем защищаются. Чтобы перестроить всех на оборонительный лад необходимо много времени, а привить игрокам свою модель игры после Захаркина, который давал волю своим подопечным, ещё сложнее.

Финский тренер требует от команды строгой игры, но затеянная тактическая перестройка, связанные с ней постоянные удаления и ошибки главных вратарей не позволяют уфимскому коллективу занимать уверенную позицию в конференции.

«Салават Юлаев» перед паузой смог выиграть 4 матча подряд, но нельзя сказать, что клуб пошёл на подъём, проблемы команды никуда не делись. Речь Арзамасцева, похоже, смогла повлиять на тренерский штаб, и Вестерлунд изменил отношение к игрокам, но такого положительного заряда хватило ненадолго. Скорее всего, уфимскому коллективу хватит запала зайти в плей-офф, но насколько далеко подопечные Эркки Вестрелунда смогут пройти в турнире на выбывание? От финского специалиста ждут не просто попадания в восьмерку, а как минимум финала конференции.

Проблема не только в самом «Салавате»

От успехов Вестерлунда зависит и кредит доверия к генеральному менеджеру Леониду Вайсфельду. В прошлом сезоне он конфликтовал с Захаркиным, но после его увольнения получил возможность самостоятельно пригласить новый тренерский штаб и выстроить удобную для себя вертикаль власти.

Вайсфельд как мог укреплял команду и покупал всех игроков под нового тренера. Другое дело, что в этом сезоне рынок свободных агентов был очень скуп, и подписать классных игроков было крайне сложно.

Серьезный набег на трансферный рынок устроили столичные армейцы, и, конечно, большой потерей для «Салавата» стал уход в ЦСКА Кирилла Капризова.

Найти игрока ему на замену так и не вышло. Вайсфельду пришлось уже по ходу сезона выменивать Бурдасова, применения которому пока Вестерлунд найти не может. Но проблема отсутствия на рынке игроков, которые бы могли стать усилением, является общей для всех клубов. Это прекрасно видно и по сборной, где 25 из 27 игроков принадлежат СКА и ЦСКА. А что же делать всем остальным?

Лига обещает в ближайшие сезоны жесткий потолок зарплат. Пока он не введен, притока игроков в другие команды, кроме как в «армейские» - не будет. Но это лишь одна из причин неудач уфимского коллектива. И если со сложившимся положением дел в КХЛ в Уфе сделать ничего не могут, то все остальные проблемы вполне решаемы. Вопрос в том, как долго руководство клуба будет терпеть восьмую строчку в конференции и такую лихорадочную игру.