На встрече московского «Динамо» со СКА чествовали объявившего о завершении своей карьеры нападающего Константина Горовикова.

– Мы приглашаем на лед Константина Горовикова вместе с семьей… Он выступал за СКА, «Северсталь», «Салават Юлаев», «Авангард» и «Оттаву». А в составе московского «Динамо» он дважды становился чемпионом страны, – с удовольствием оповещал зрителей диктор «ВТБ Ледового дворца» перед матчем бело-голубых с питерскими армейцами. – В чемпионатах России форвард провел более тысячи матчей…

В субботу Горовиков официально объявил о завершении игровой карьеры. И в Москве, на матче команд, за которые он много и успешно выступал ему устроили пышные проводы.

Сперва с куба арены Константину сказали много теплых слов игроки, вместе с которыми он становился чемпионом страны в составе бело-голубых.

– Мы выиграли Кубок Гагарина и для многих это было сюрпризом, – прислал видео-письмо из-за океана любимец динамовских болельщиков Лео Комаров, ныне выступающий в НХЛ за «Торонто». – Это было круто и очень достойно. Костя – ты часть этой истории.

– Мне было очень приятно играть с тобой в одном звене, – признался нападающий Михаил Анисин, ныне выступающий за «Динамо», а в 2012-м ставший лучшим снайпером Кубка Гагарина, благодаря ювелирным пасам Горовикова. – Ты – один из лучших центральных в моей карьере.

– Костя, ты чемпион не только, как хоккеист, но и чемпион по жизни, – заявил голкипер бело-голубых Александр Еременко. – Желаю тебе всегда быть уверенным в завтрашнем дне.

– Я рад, что выиграл чемпионство именно с «Динамо», – признался нынешний энхаэловец, защитник «Колорадо» Андрей Миронов. – И горд, что в той команде познакомился с тобой.

– Спасибо за теплый прием, славное было время, – обратился Горовиков к динамовцам с ответным словом. – Закончился очень значительный и насыщенный этап нашей жизни. Осталось сделать только маленький штрих. Поблагодарить всех своих близких людей – родителей, супругу, партнеров, с которым я когда-то играл вместе. Тренеров, один из которых присутствующий здесь Олег Валерьевич. Нашего руководителя Андрея Сафронова. И, конечно, славных болельщиков, для которых все это и делалось.

После этого представители клуба болельщиков вручили Горовикову памятный приз, сделанный на собранные ими деньги. Статуэтка хоккеиста на шайбе изображала самого Константина. А на гравировке было выбито число его матчей – в чемпионатах страны, в сборной России, с которой он дважды становился чемпионом мира, и, отдельно, – за «Динамо». А игроки бело-голубых прямо на лед привезли своему товарищу огромную корзину цветов.

После этого Горовиков вышел еще на символическое вбрасывание перед началом встречи. И, возможно, в последний раз коснулся шайбы в поединке КХЛ.

Бело-голубым нынче таких мастеров в составе, конечно, не хватает. СКА москвичи уступили с крупным счетом – 1:5. И за этим матчем, как и за проводами Горовикова с трибун наблюдало 10190 человек – рекорд сезона для домашних матчей бело-голубых.

«Горо! Горо! Горо!», – скандировали хором трибуны. Из большого хоккея уходил один из самых преданных его бойцов…