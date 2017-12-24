1. ГОЛ КУЧЕРОВА

«Миннесота» еще держалась в гостях с «Тампой», но на 58-й минуте рухнула. Сначала строгий защитник Дэн Жирарди открыл счет. Показательный гол в том смысле, что игроки обороны должны подключаться в атаку – вот и Жирарди подставил клюшку, когда ему отдали пас на пустой угол.

Через 52 секунды отличился Тайлер Джонсон, когда нанес фантастически точный бросок в девятку ворот «дикарей».

А еще через 57 секунд Никита Кучеров отправил шайбу в пустую сетку, когда «Миннесота» еще пыталась что-то там спасти.

Итак, Кучеров теперь – не только лучший бомбардир, но и единолично первый снайпер НХЛ. Никита уходит на рождественские каникулы с прекрасной статистикой. И возникает вопрос: какой же контракт ему должен предложить генменеджер «Тампы» Стив Айзерман через полтора сезона, если сейчас Коннор Макдэвид получает $12,5 млн в год, а потолок зарплат в лиге будет поднят еще миллиона на четыре? Напомню, что сейчас Куч имеет смешные $4,76 млн за сезон.

Так вот, как я понимаю, Кучеров будет претендовать на зарплату в районе $9 млн, чтобы обогнать Стэмкоса ($8,5 млн) и Хедмана ($7,875 млн). При этом Никита все равно будет получать больше Макдэвида, который в Канаде платит 53% налогов, а в Тампе они после реформ Трампа составят 35%.

Айзерман может начать переговоры с Кучеровым уже 1 июля 2018 года, но наверняка будет тянуть до последнего – до конца сезона 2018-19. А куда ему спешить? Никита – ограниченно свободный агент. И лучше, чем сейчас, он не станет. Куда уж лучше?

2. ГОЛ ЯКУПОВА

Мы уже и забыли, как это бывает – когда Наиль Якупов забивает гол. Но вот россиянин забросил победную шайбу в матче с «Аризоной», реализовав большинство. Очень везучий гол, когда Якупов нанес бросок с острого угла, а остальное сделали защитники и голкипер «Койотиз», запихав шайбу в свои ворота.

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Наверное, именно это Якупов и загадал на Рождество, а шайбу ему принес зеленый эльф или добрый Санта. Наиль смог прервать серию из девяти матчей, во время которой он не забивал голы и отдал лишь одну передачу.

Вообще в этом сезоне Якупов провел 30 матчей (да, его иногда сажали в запас), набрав 12 (8+4) очков. Что светит этому форварду, у которого заканчивается контракт? Ну, статистика 0,4 очка за матч может стоить 875 тысяч долларов в год, сколько получает Якупов. Его наверняка оставят в НХЛ. Но жирный контракт он не получит.

3. ОВЕЧКИН И МАЛКИН

А с чем на рождественские каникулы уходят многолетние русские звезды лиги?

Александр Овечкин в целом неплохо проводит сезон. Но в последних трех матчах его накрыло – ноль очков, ноль полезность. Исчез человек. Главное, «Вашингтон» потерпел два поражения, теперь вот уступив в Лас-Вегасе и не сумев взломать эту непонятную штучку, которая только появилась в лиге. Кто знает, почему так много побеждают «Голден Найтс»? Почему они идут первыми на Западе? Что это за ребус?

Овечкин старался в последней игре, проведя семь силовых приемов. Но все впустую. А вообще весь «Вашингтон» играл плохо. Как сказал Ови, если бы не Холтби, счет мог быть 10:0 в пользу хозяев.

«Питтсбург» же в последних семи матчах проиграл пять раз. Никаких претензий к Евгению Малкину быть не может. Он в этой серии набрал 6 (4+2) очков и делал все для победы. Теперь, правда, вся команда выглядела ужасно с «Анахаймом» (0:4). В клубе обещают обмены, чтобы встряхнуть состав. Будет безумием трогать Малкина, который больше всех забивает в плей-офф. А ведь «Питтсбург» идет за третьим подряд Кубком Стэнли. Думаю, под ударом оказался защитник Крис Летанг, который при зарплате $7,25 млн в год хронически получает травмы и не помогает в нужные моменты. А потом, года через полтора, «Пенс» замахнутся на Эрика Карлссона или Дрю Даути, которые станут неограниченно свободными агентами и охотно пойдут в клуб к Кросби и Джино.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй)

Сделал сухарь при 22 сэйвах в матче с «Миннесотой» (3:0)

2** – Наиль ЯКУПОВ (Колорадо)

Забил победный гол (1+0) в матче с «Аризоной» (6:2)

3*** – Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)

Сделал 30 сэйвов в матче с «Филадельфией» (2:1 бул.)

Общий зачет по сезону*:

36 – Кучеров

34 – Овечкин

31 – Бобровский, Радулов

28 – Тарасенко

25 – Панарин

24 – Малкин

23 – Кузнецов

21 – Бучневич, Василевский

17 – Анисимов

15 – Сергачев

13 – Варламов

12 – Зайцев, Проворов

11 – Куликов

10 – Худобин, Якупов

9 – Наместников, Дадонов

7 – Задоров

6 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин

4 – Голдобин, Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Тампа-Бэй – Миннесота – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Жирарди, Джонсон, КУЧЕРОВ (НАМЕСТНИКОВ)

ТБ: Кучеров (1+0; +1, 4, 3, 22.15)

Наместников (0+1; +1, 0, 1, 19.24)

Сергачев (0+0; 0, 2, 5, 15.20)

в Василевский (22-22; 100%, 58.37)

Аризона – Колорадо – 2:6 (0:0, 1:4, 1:2)

Степан, Степан – Содерберг, Комфер (ЗАДОРОВ), ЯКУПОВ, Нието, Андригетто, Содерберг

К: Якупов (1+0; +1, 0, 3, 8.57)

Задоров (0+1; +3, 2, 5, 26.43)

в Варламов (34-32; 94,1%, 60.00)

Коламбус – Филадельфия – 2:1 бул. (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Джонс (ПАНАРИН), Дюбуа (п.бул.) – ПРОВОРОВ

К: Панарин (0+1; 0, 2, 1, 23.42)

в Бобровский (31-30; 96,8%, 65.00)

Ф: Проворов (1+0; +1, 0, 4, 27.53)

Вегас – Вашингтон – 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

Так, Линдберг, Карлссон

В: Овечкин (0+0; -1, 2, 3, 20.23)

Кузнецов (0+0; -1, 0, 0, 19.04)

Орлов (0+0; 0, 0, 4, 24.15)

Даллас – Нэшвилл – 4:3 бул. (1:2, 2:0, 0:1, 1:0)

Сегин, Руссель, Ханзал, Сегин (п.бул.) – ЕМЕЛИН, Ярнкрок, Джохансен

Д: Радулов (0+0; -2, 2, 1, 21.30)

Н: Емелин (1+0; +2, 2, 3, 20.10)

Ванкувер – Сент-Луис – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Бесер – Берглунд, Бродзяк, Стин (ТАРАСЕНКО)

В: Голдобин (0+0; -2, 0, 1, 10.35)

СЛ: Тарасенко (0+1; +1, 0, 6, 18.57)

Рейнджерс – Торонто – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Веси, Миллер (БУЧНЕВИЧ) – Нюландер, Хейнси, Мэттьюз

Р: Бучневич (0+1; +1, 0, 1, 11.41)

Айлендерс – Виннипег – 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Ли, Барзал, Барзал, Барзал, Бовилье – Пулман, Лаури

В: Куликов (0+0; -1, 0, 0, 19.13)

Питтсбург – Анахайм – 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Каше, Ракелл, Коглиано, Фаулер

П: Малкин (0+0; -1, 0, 2, 17.58)

Нью-Джерси – Чикаго – 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Бойл, Палмиери, Заха, Холл – П.Кейн

Ч: Анисимов (0+0; 0, 0, 3, 18.53)

Флорида – Оттава – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Юбердо

Ф: Дадонов (0+0; 0, 0, 3, 15.20)

Бостон – Детройт – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Маршан, Бержерон, Бержерон – Нильсен

Эдмонтон – Монреаль – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Стром, Макдэвид, Лучич, Хаира – Шоу

Каролина – Баффало – 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)

Ахо, Д.Стаал, Фолк, Фолк – Болье, Гиргенсонс

Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Соренсен, Павелски

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 51 (24+27) очко, Таварес Айлендерс – 46 (21+25), Бэйли Айлендерс – 46 (10+36), Стэмкос Тампа-Бэй – 45 (13+32), Ворачек Филадельфия – 44 (8+36), Макдэвид Эдмонтон – 43 (14+29), Жиру Филадельфия – 42 (13+29)…

КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 38 (12+26), ОВЕЧКИН Вашингтон – 37 (23+14), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 36 (15+21), МАЛКИН Питтсбург – 32 (12+20), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 31 (15+16), ПАНАРИН Коламбус – 31 (8+23), РАДУЛОВ Даллас – 29 (12+17), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 25 (11+14), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 23 (8+15).