Вратарь челябинского «Трактора» Василий Демченко несмотря на свои 23 года уже третий сезон является основным голкипером своего клуба. В 2017 году он впервые сыграл за сборную России, пусть и олимпийскую, то есть формально лишь вторую. Но возможно, именно это даст игроку импульс для дальнейшего прогресса.

«Все знают, что в Питере все хорошо»



- В последних играх «Трактора» шайба залетала в ваши ворота частенько из-за ошибок игроков обороны. Это выводит из себя? Можете прикрикнуть на партнеров?

- Бывает, что внутри негодуешь, но это все эмоции, которые стараешься скрывать. Все-таки у нас командный вид спорта, поэтому высказывать что-то партнерам не всегда правильно. После матча можно подойти и обсудить моменты.

- Недавно вы летали вместе с олимпийской сборной на Meсa Hockey Games. Наверное, собирались отдохнуть во время перерыва?

- Мы с «Трактором» только вернулись из поездки, и мне сказали, что я вызван в сборную. И снова на чемоданах. Конечно, думал, что побуду дома с женой и сыном. Но получать вызовы в сборную всегда приятно.

- Удалось между играми посмотреть что-нибудь в Норвегии?

- Я уже бывал там с юниорской сборной. Там обычный городок в горах. Немного прогулялись с ребятами. Сувениров покупать не стал, потому что раньше привозил. Обычно магниты беру себе и знакомым. Бросилось в глаза то, что у них огромное количество парикмахерских. Только рядом с гостиницей пять штук было!

- Из команды никто не решился подстричься?

- Нет, решили не проверять на себе норвежских мастеров.

- У вас есть друзья из состава олимпийской сборной?

- Со многими ребятами знаком. Особенно с Максимом Карповым. Мы играли когда-то вместе.

- И как у него дела в Петербурге?

- Я даже спрашивать не стал! Все знают, что в Питере все хорошо.

«Я даже из чужой зоны пропускал!»

- Правда, что отец (Виктор Демченко – хоккейный тренер вратарей – прим. ред) не одобрял ваше увлечение хоккеем? Теперь на рисование вас не зовет?

- Больше не зовет! Он не был против хоккея. Просто не хотел, чтобы я в ворота вставал. Понимал, что это тяжелая работа. Много нервов тратится. Больше, чем у остальных игроков. А так, у нас даже форма дома была. Я попросил как-то, чтобы меня поставили в ней.

- У вас сразу начало получаться?

- Да я в детстве из чужой зоны пропускал! Тренер сказал, что пока игра идет в чужой зоне, нужно кататься туда-сюда, чтобы не замерзнуть. Ну вот пока я катался, шайба в ворота и залетела! А однажды ловушка с руки слетела, и пока я ее надевал, судья шайбу вбросил, и соперник сразу забил гол.

- За своими коллегами по амплуа следите?

- Я стараюсь быть отдельной личностью. Поэтому особо ни за кем не слежу. Но с детства у меня есть любимый вратарь – Александр Еременко.

- Вы знакомы с ним?

- Как знаком?.. Он играл в «Мечеле», когда мой отец был там тренером. Я любил посмотреть на игру Александра.

- Среди молодых вратарей мы сейчас имеем двух лидеров – Сорокина и Шестеркина. Почему именно они? Сильнее остальных?

- Молодых и перспективных голкиперов сейчас много. И с каждым годом становится все больше. Чем сильнее Сорокин и Шестеркин? Наверное, просто играют стабильнее остальных.

- А вы можете играть стабильно?

- У «Трактора» игры разные бывают. Не всегда получается показывать стабильный результат. Например, в прошлом году у меня вообще поначалу как-то игра не шла. Но я все равно получил вызов в сборную на Кубок Карьяла. Это пошло мне на пользу. Словно дух победы вселили. В клубе тоже игра подтянулась сразу.

«Летом играл в ночном клубе»

- Вы – коренной житель Челябинска. Почему ваш город называют суровым?

- Это просто с телевизионного шоу «Наша Раша» началось. Прилип этот эпитет. А так – город как город.

- Помимо хоккея, другими видами спорта интересуетесь?

- В футбол могу поиграть.

- В роли вратаря?

- Ни в коем случае! В футболе я – форвард. Надо же хоть где-то в поле поиграть!

- Есть увлечения, несвязанные со спортом?

- Диджеинг.

- У вас даже пульт с вертушками есть?

- Да, дома есть. Я играю на праздниках, когда с друзьями собираемся. Это увлечение из детства. С другом баловались, пытались сочинять музыку. Писать ее не очень получалось, и я перешел на пульт.

- Может ваши треки даже есть на просторах Сети?

- Сейчас уже ничего не осталось. Но летом во время отпуска я как-то играл в челябинском ночном клубе. Вот видео с выступления можно найти.

- И какие музыкальные пристрастия сейчас у людей? Что заказывают?

- В основном, что-то русское. Смотря кто заказывает.

- Хоккеисты «Трактора» что слушают?

- У нас команда разновозрастная, поэтому у всех разные вкусы.

«Швед предложил изобразить матрешку»

- Вратари огромное внимание уделяют шлему. Это та часть экипировки, через которую можно выразить свою личность. Что изображено на вашем шлеме?

- Я с женой, моя собака и матрешка. Думая над изображением на шлеме, я написал известному шведскому художнику Дэвиду Гунарссону, который расписывает шлемы многим вратарям по всему миру. Рассказал о своих идеях, выслал свое фото с женой, фото собаки. Он буквально за день набросал эскизы. Мне оставалось только выбрать. От себя он предложил добавить матрешку. Наверное, как один из ярких и колоритных символов России.

- Вы даже собаку изобразили на шлеме. Давно завели питомца?

- Когда только в квартиру с будущей женой переехали, решили купить немецкого шпица. Я очень давно хотел собаку.

- Необычный выбор породы для мужчины…

- В маленькую квартиру лабрадора и не купишь!

- Так все-таки хотели лабрадора?

- Да, это классная собака, но для нее нужен дом. Может, в будущем все будет.

«В Челябинске на хоккее – аншлаги»

- В Москве во время игры с ЦСКА челябинские болельщики иногда даже перекрикивали армейских. «Трактор» часто поддерживают на выездах?

- Практически в каждом городе нас поддерживают. Выходишь на лед и слышишь, как они скандируют. Это придает уверенности. Дома у нас практически всегда аншлаги.



- Чувствуется разница, когда арена полная и когда много пустых секторов, как это бывает у некоторых команд?

- На выезде я стараюсь не обращать внимания на трибуны, но, конечно, атмосфера совсем другая, отличная от той, когда арена шумит.

P.S.

- Скоро Новый год. Что пожелаете читателям «Советского Спорта»?

- Желаю всем здоровья побольше! Смотрите хоккей, болейте за любимые клубы, а мы будем стараться радовать вас своей игрой!