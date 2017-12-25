Мы говорили после матча «Сент-Луиса» в Ванкувере, где «блюзмены» победили со счетом 3:1, а Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Но перед рождественскими каникулами старались хоккей особо не обсуждать.

- У вас 13 декабря был день рождения. Поздравляю! Как отпраздновали, где гуляли?

- Спасибо большое! Гуляли дома. Жена с детьми сделали сюрприз, ярко украсили дом. После тренировки я приехал – обрадовался. Очень хорошо посидели, поговорили. Дети поздравили.

На следующий день была игра с «Анахаймом», поэтому обошлись без шумных вечеринок.

- Скоро Новый год, «Сент-Луис» играет 30 декабря дома с «Каролиной», 2 января – с «Нью-Джерси». Какие планы?

- План такой – играть получше. У меня не совсем все получается. Но главное – продолжать работу. И если не забиваешь, сколько хотелось бы – надо помогать команде в другом, делать все для победы. И тогда нормально будет.

- Я посмотрел видео, как вы с младшим сыном Александром играли в хоккей. Ему только полтора года, и вы уже поставили ребенка на коньки?

- Нет, я на коньки не ставил. Но у нас с женой была надежда, что сын пойдет в гольф или большой теннис. Однако, если судить по увлечениям, Саша все-таки будет заниматься хоккеем. И это не может не радовать. Кстати, старший сын сейчас старается играть на позиции вратаря. Похоже, в семье будет еще один хоккеист.

- Иначе у Тарасенко и быть не может! А что, вы тренируете Марка как голкипера, или с ним занимается вратарь «Блюз» Джейк Аллен?

- Марк общается с ребятами из команды. Аллен помогал ему выбирать первые щитки. И у меня есть большой опыт, как воспитывать детей в плане хоккея. Со мной дедушка и папа много занимались, я это помню. Стараюсь помочь Марку и дать, сколько смогу. Иногда сам бросаю ему шайбы. У нас в доме есть минус первый этаж, положили там хоккейное поле. А в рождественские каникулы, может, сходим куда-нибудь покататься.

- Кто был вашим первым тренером – папа или дедушка?

- Оба, наверное. Но поставил на коньки меня дедушка. Мне тогда было пять лет. Однако я не считаю, что есть смысл ставить детей рано на коньки. Во-первых, все равно должно быть детство. Во-вторых, еще ножки слабенькие. Но я думаю, когда Саша подрастет, он сам попросит его поставить на коньки.

- Потом пойдет в школьную команду…

- Берите выше – пусть в НХЛ, - смеется Тарасенко.

- Собираетесь тренировать? Или останетесь болельщиком-папой?

- Конечно, буду тренировать! Без вопросов!

- Тогда давайте о глобальном. МОК решил, что сборная России едет на Олимпиаду в Пхенчхан без названия, без гимна и флага. Как вы к этому относитесь?

- Я так понимаю, ничего уже изменить нельзя. И в принципе нет смысла это комментировать. Да, обидно за всех спортсменов. Но поскольку игроки НХЛ все равно не едут в Пхенчхан, что тут говорить? Я читал в интернете, что наша команда решила ехать даже под нейтральным флагом.

И знаете, люди, которые не связаны со спортом, не понимают, сколько сил и здоровья потрачено атлетами. Для кого-то цель жизни – попасть на Олимпиаду. В такие моменты у нас не остается другого выбора. Мы с нашими русскими ребятами разговариваем. Только поддерживаем их, искренне желаем победы. Все равно они – наши спортсмены. Это наша страна.

Неважно, какое решение принято. Надо поддерживать своих людей. А не лить грязь в интернете.