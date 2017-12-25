​Молодежная сборная России на МЧМ-2018



Самый легкий - Артем Манукян (63)

Самый тяжелый - Дмитрий Соколов (100)

Самый низкий - Артем Манукян (170)

Самый высокий - сразу четверо по 191 см

Самый молодой - Андрей Свечников (17)

1. КОГО НЕ ВЗЯЛИ

Расположение сборной России покинули защитники Александр Алексеев («Ред Дир»), Артем Мальцев (ХК «Сочи»), нападающие Виталий Кравцов («Трактор»), Данил Веряев («Торпедо» НН) и Алексей Липанов («Бэрри Колтс»).

Итак, что удивляет? Капитан бронзовой юниорской сборной Алексей Липанов в состав не попал, хотя здорово играет в клубе хоккейной лиги Онтарио с Андреем Свечниковым и набрал 28 (11+17) очков в 31 матче. Это странно, но Валерий Брагин видимо посчитал, что с потенциалом в атаке и так все в порядке. А вот добавить сборной жесткости и физики все-таки лучше. Забавно, что официальный твиттер клуба «Бэрри Колтс» поспешил сообщить, что Липанов включен в заявку – и поздравил его. Но Брагин принял иное решение.

Кравцов провел 24 матча в этом сезоне КХЛ, набрал 6 (3+3) очков – неплохо для 18-летнего форварда. Веряев сыграл 25 матчей в КХЛ, заработал 2 (1+1) очка… Удивительно, что Брагин не берет ребят, которые пооббились с мужиками на топ-уровне и знают, что такое взрослый хоккей. Но главный тренер молодежной сборной за столько лет приучил нас, что спорить с ним бессмысленно. Валерий Николаевич – человек с изумительной интуицией и своим взглядом на молодежь. Он и без нас разберется, как брать медали в Баффало. Если вы забыли, в 2011 году Брагин привез оттуда золото.

2. КОГО ВЗЯЛИ

Если окинуть эту молодежную сборную России беглым взглядом, то вот что бросается в глаза. Брагин пригласил сразу восемь игроков из Северной Америки, хотя он обычно так не доверяет легионерам. Причем пятеро – из линии атаки. Хотя там такой яркий подбор звезд, что грех их не взять.

Троих хоккеистов поставил «Челмет» (и это не считаем воспитанников – тот же Абрамов из Челябинска). Еще двое из ярославского «Локомотива», а сразу шестеро – из Санкт-Петербурга. Так что и на молодежном уровне СКА… простите, «СКА-Нева» - базовый клуб сборной России.

И да, чисто теоретически в одном звене могли бы сыграть Манукян, Полодян и Алтыбармакян (хотя еще надо подумать, кого ставить в центр). Для соперников это звучит как устрашающее заклинание. А может, как строчка из хита рэпера L'One. Но первые двое играли в одном звене с детских лет. И хоккеисты с армянскими корнями – не блатные, а реальные лидеры сборной. Восходящие звезды нашего хоккея. Тот же Манукян в прошлом сезоне МХЛ набрал 105 (39+66) очков в 60 матчах.

3. ВРАТАРИ

Пока кажется, что первым номером станет Алексей Мельничук из Санкт-Петербурга – он уже выступал за СКА, неплохо показал себя в суперсерии с канадской молодежью. А еще есть Михаил Бердин – вы помните, как недавно он забросил шайбу от своих до чужих ворот. Это было эпично. Хотя вообще вратари из Северной Америки за сборную России не играли со времен Андрея Макарова (МЧМ-2012). Владислав Сухачев выступал на прошлом молодежном чемпионате мира, у него есть опыт…

Но гадать сейчас на первого номера бессмысленно. Его определит даже не турнир, а плей-офф. Брагин со своей интуицией сам решит, на кого ставить. Вспомните золотой МЧМ-2011: четвертьфинал с финнами и полуфинал со шведами играл Дмитрий Шикин, а в финале после трех шайб его заменил Игорь Бобков – и не пропустил ничего.

4. ЗАЩИТА

Тут будет не хватать Григория Дронова из «Магнитки», который не успел восстановиться после травмы. Капитан – Егор Зайцев, ему доверяют в московском «Динамо» (25 матчей, 0+2). Кстати, его на драфте в седьмом раунде выбрал «Нью-Джерси», и через несколько лет у нас в НХЛ могут быть сразу два Зайцева. «Эдмонтон» в третьем раунде выбрал Дмитрия Саморукова – сына известного футбольного вратаря Андрея Саморукова, признанного в 1996 году лучшим голкипером года в России.

Остальных на драфте НХЛ не брали, и вообще защита у нас не самая звездная. Но есть игроки с разным амплуа: и атакующие как Макеев, и домоседы как Кныжов, и жесткие парни как Семин (в прошлом сезоне – 156 минут штрафа в 55 матчах). Многие играли среди мужиков, выступая в КХЛ и ВХЛ.

5. АТАКА

Одна из главных забав, когда смотришь молодежный чемпионат мира – понять, кто в сборной России станет новой суперзвездой в атаке. Грубо говоря, где наши Овечкины и Малкины? Таким вопросом озадачиваются обыватели.

Тут выделим сразу четверых. Во-первых, самый молодой игрок нашей команды – 17-летний Андрей Свечников, которого на драфте-2018 могут взять первой тройке. А если выстрелит на МЧМ, то уйдет и под первым номером. Свечников сломал руку, его участие в турнире было под угрозой. Но он уже вернулся и сделал хет-трик за «Бэрри Колтс». Парень в порядке.

Во-вторых, 18-летний Клим Костин. Очень талантливый форвард, которым были довольны в тренировочном лагере «Сент-Луиса». Растет новая звезда, силовой форвард. Сейчас в АХЛ он проходит «школу молодого бойца», и решено, что молодежный чемпионат мира пойдет Костину на пользу – вот его и отпустили из АХЛ.

В-третьих, Герман Рубцов. Неоднозначный хоккеист. Его признали большим талантом, «Филадельфия» взяла его под номером №22 на драфте-2016. Рубцов ничего не показал ни в КХЛ, ни в молодежной сборной. Получил травму, уехал за океан. Набирает по очку за матч в квебекской лиге юниоров, и теперь у Германа будет вторая попытка для того, чтобы показать себя на МЧМ.

В-четвертых, Виталий Абрамов, от которого уже сходят с ума фанаты «Коламбуса». Пока форварда держат в лиге юниоров Квебека, где он набирает по полтора очка за матч. Растет очень яркая звезда. Возможно, Абрамов станет лучшим нападающим этой сборной России. Но давайте смотреть вместе. Первый матч – уже во вторник в восемь вечера, против чехов.

ГРУППА А

Канада, США, Финляндия, Словакия, Дания

ГРУППА В

Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Белоруссия

РАСПИСАНИЕ МЧМ-2018

Матчи в группе (время московское)

26 декабря

20.00 Чехия – Россия

22.00 Белоруссия – Швеция

27 декабря

00.00 Канада – Финляндия

04.00 Дания – США

23.00 Швейцария – Белоруссия

28 декабря

03.00 Словакия – Канада

20.00 Финляндия – Дания

22.00 Россия – Швейцария

29 декабря

00.00 Швеция – Чехия

04.00 США – Словакия

20.00 Белоруссия – Россия

23.00 Канада – США

30 декабря

20.00 Чехия – Белоруссия

22.00 Швеция – Швейцария

31 декабря

00.00 Финляндия – Словакия

04.00 Дания – Канада

20.00 Швейцария – Чехия

1 января

00.00 США – Финляндия

02.00 Словакия – Дания

04.00 Россия – Швеция

Плей-офф

2 января

20.00 Четвертьфинал №1

22.00 Матч за выживание в элите №1

3 января

00.00 Четвертьфинал №2

02.00 Четвертьфинал №3

04.00 Четвертьфинал №4

4 января

20.00 Матч за выживание в элите №2

5 января

00.00 Полуфинал №1

04.00 Полуфинал №2

20.00 Матч за выживание в элите №3

6 января

00.00 Матч за бронзу

04.00 Финал