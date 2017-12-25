«Новые армяне, шесть игроков СКА и Свечников». Все о молодежной сборной России
Обозреватель «Советского спорта» изучает состав молодежной сборной России, который назвал главный тренер Валерий Брагин.
Молодежная сборная России на МЧМ-2018
Самый легкий - Артем Манукян (63)
Самый тяжелый - Дмитрий Соколов (100)
Самый низкий - Артем Манукян (170)
Самый высокий - сразу четверо по 191 см
Самый молодой - Андрей Свечников (17)
1. КОГО НЕ ВЗЯЛИ
Расположение сборной России покинули защитники Александр Алексеев («Ред Дир»), Артем Мальцев (ХК «Сочи»), нападающие Виталий Кравцов («Трактор»), Данил Веряев («Торпедо» НН) и Алексей Липанов («Бэрри Колтс»).
Итак, что удивляет? Капитан бронзовой юниорской сборной Алексей Липанов в состав не попал, хотя здорово играет в клубе хоккейной лиги Онтарио с Андреем Свечниковым и набрал 28 (11+17) очков в 31 матче. Это странно, но Валерий Брагин видимо посчитал, что с потенциалом в атаке и так все в порядке. А вот добавить сборной жесткости и физики все-таки лучше. Забавно, что официальный твиттер клуба «Бэрри Колтс» поспешил сообщить, что Липанов включен в заявку – и поздравил его. Но Брагин принял иное решение.
Кравцов провел 24 матча в этом сезоне КХЛ, набрал 6 (3+3) очков – неплохо для 18-летнего форварда. Веряев сыграл 25 матчей в КХЛ, заработал 2 (1+1) очка… Удивительно, что Брагин не берет ребят, которые пооббились с мужиками на топ-уровне и знают, что такое взрослый хоккей. Но главный тренер молодежной сборной за столько лет приучил нас, что спорить с ним бессмысленно. Валерий Николаевич – человек с изумительной интуицией и своим взглядом на молодежь. Он и без нас разберется, как брать медали в Баффало. Если вы забыли, в 2011 году Брагин привез оттуда золото.
2. КОГО ВЗЯЛИ
Если окинуть эту молодежную сборную России беглым взглядом, то вот что бросается в глаза. Брагин пригласил сразу восемь игроков из Северной Америки, хотя он обычно так не доверяет легионерам. Причем пятеро – из линии атаки. Хотя там такой яркий подбор звезд, что грех их не взять.
Троих хоккеистов поставил «Челмет» (и это не считаем воспитанников – тот же Абрамов из Челябинска). Еще двое из ярославского «Локомотива», а сразу шестеро – из Санкт-Петербурга. Так что и на молодежном уровне СКА… простите, «СКА-Нева» - базовый клуб сборной России.
И да, чисто теоретически в одном звене могли бы сыграть Манукян, Полодян и Алтыбармакян (хотя еще надо подумать, кого ставить в центр). Для соперников это звучит как устрашающее заклинание. А может, как строчка из хита рэпера L'One. Но первые двое играли в одном звене с детских лет. И хоккеисты с армянскими корнями – не блатные, а реальные лидеры сборной. Восходящие звезды нашего хоккея. Тот же Манукян в прошлом сезоне МХЛ набрал 105 (39+66) очков в 60 матчах.
3. ВРАТАРИ
Пока кажется, что первым номером станет Алексей Мельничук из Санкт-Петербурга – он уже выступал за СКА, неплохо показал себя в суперсерии с канадской молодежью. А еще есть Михаил Бердин – вы помните, как недавно он забросил шайбу от своих до чужих ворот. Это было эпично. Хотя вообще вратари из Северной Америки за сборную России не играли со времен Андрея Макарова (МЧМ-2012). Владислав Сухачев выступал на прошлом молодежном чемпионате мира, у него есть опыт…
Но гадать сейчас на первого номера бессмысленно. Его определит даже не турнир, а плей-офф. Брагин со своей интуицией сам решит, на кого ставить. Вспомните золотой МЧМ-2011: четвертьфинал с финнами и полуфинал со шведами играл Дмитрий Шикин, а в финале после трех шайб его заменил Игорь Бобков – и не пропустил ничего.
4. ЗАЩИТА
Тут будет не хватать Григория Дронова из «Магнитки», который не успел восстановиться после травмы. Капитан – Егор Зайцев, ему доверяют в московском «Динамо» (25 матчей, 0+2). Кстати, его на драфте в седьмом раунде выбрал «Нью-Джерси», и через несколько лет у нас в НХЛ могут быть сразу два Зайцева. «Эдмонтон» в третьем раунде выбрал Дмитрия Саморукова – сына известного футбольного вратаря Андрея Саморукова, признанного в 1996 году лучшим голкипером года в России.
Остальных на драфте НХЛ не брали, и вообще защита у нас не самая звездная. Но есть игроки с разным амплуа: и атакующие как Макеев, и домоседы как Кныжов, и жесткие парни как Семин (в прошлом сезоне – 156 минут штрафа в 55 матчах). Многие играли среди мужиков, выступая в КХЛ и ВХЛ.
5. АТАКА
Одна из главных забав, когда смотришь молодежный чемпионат мира – понять, кто в сборной России станет новой суперзвездой в атаке. Грубо говоря, где наши Овечкины и Малкины? Таким вопросом озадачиваются обыватели.
Тут выделим сразу четверых. Во-первых, самый молодой игрок нашей команды – 17-летний Андрей Свечников, которого на драфте-2018 могут взять первой тройке. А если выстрелит на МЧМ, то уйдет и под первым номером. Свечников сломал руку, его участие в турнире было под угрозой. Но он уже вернулся и сделал хет-трик за «Бэрри Колтс». Парень в порядке.
Во-вторых, 18-летний Клим Костин. Очень талантливый форвард, которым были довольны в тренировочном лагере «Сент-Луиса». Растет новая звезда, силовой форвард. Сейчас в АХЛ он проходит «школу молодого бойца», и решено, что молодежный чемпионат мира пойдет Костину на пользу – вот его и отпустили из АХЛ.
В-третьих, Герман Рубцов. Неоднозначный хоккеист. Его признали большим талантом, «Филадельфия» взяла его под номером №22 на драфте-2016. Рубцов ничего не показал ни в КХЛ, ни в молодежной сборной. Получил травму, уехал за океан. Набирает по очку за матч в квебекской лиге юниоров, и теперь у Германа будет вторая попытка для того, чтобы показать себя на МЧМ.
В-четвертых, Виталий Абрамов, от которого уже сходят с ума фанаты «Коламбуса». Пока форварда держат в лиге юниоров Квебека, где он набирает по полтора очка за матч. Растет очень яркая звезда. Возможно, Абрамов станет лучшим нападающим этой сборной России. Но давайте смотреть вместе. Первый матч – уже во вторник в восемь вечера, против чехов.
ГРУППА А
Канада, США, Финляндия, Словакия, Дания
ГРУППА В
Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Белоруссия
РАСПИСАНИЕ МЧМ-2018
Матчи в группе (время московское)
26 декабря
20.00 Чехия – Россия
22.00 Белоруссия – Швеция
27 декабря
00.00 Канада – Финляндия
04.00 Дания – США
23.00 Швейцария – Белоруссия
28 декабря
03.00 Словакия – Канада
20.00 Финляндия – Дания
22.00 Россия – Швейцария
29 декабря
00.00 Швеция – Чехия
04.00 США – Словакия
20.00 Белоруссия – Россия
23.00 Канада – США
30 декабря
20.00 Чехия – Белоруссия
22.00 Швеция – Швейцария
31 декабря
00.00 Финляндия – Словакия
04.00 Дания – Канада
20.00 Швейцария – Чехия
1 января
00.00 США – Финляндия
02.00 Словакия – Дания
04.00 Россия – Швеция
Плей-офф
2 января
20.00 Четвертьфинал №1
22.00 Матч за выживание в элите №1
3 января
00.00 Четвертьфинал №2
02.00 Четвертьфинал №3
04.00 Четвертьфинал №4
4 января
20.00 Матч за выживание в элите №2
5 января
00.00 Полуфинал №1
04.00 Полуфинал №2
20.00 Матч за выживание в элите №3
6 января
00.00 Матч за бронзу
04.00 Финал