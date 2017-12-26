Мандарины, оливье, игры молодежки и так каждый Новый год. Вы будете просыпаться по ночам, чтобы смотреть матчи этих парней.

Для многих болельщиков молодежный чемпионат мира уже давно является главным хоккейным турниром. В 2018-м ничего не поменяется. Громкий допинговый скандал, в центре которого оказалась Россия, вкупе с отсутствием игроков НХЛ сильно ударили по престижу олимпийского хоккея. А взрослый чемпионат мира уже давно не дарит настолько сильных эмоций, как молодежный.

Семь лет назад в Баффало родилась легенда, которую написал Валерий Брагин и его команда. Тот эпичный поход за золотом мы не забудем никогда. И даже не потому, что в финале, который вывернул всем души наизнанку, мы победили канадцев. Нет.

На самом деле, тот турнир стал торжеством русского духа. Наша молодежка с трудом вышла из группы, а в плей-офф буквально в каждом матче загоняла себя туда, откуда, казалось бы, выбраться уже невозможно. Но всякий раз доказывала, что в любой ситуации место для чуда всегда найдется. Главное – верить.

С тех пор Валерий Брагин – главный человек в нашей стране, ответственный за новогоднее настроение и захватывающие спортивные истории. К его командам невозможно быть равнодушным. Впрочем, эти слова можно отнести к молодежному хоккею в целом. Здесь нет места прагматизму, а искренние эмоции и желание биться за страну стоят выше тактических схем. Ты смотришь матчи молодежки и чувствуешь – эти парни бьются для тебя. Они еще не испорчены большими контрактами и тщеславием. Поэтому за них так хочется болеть.

Брагин давно приучил всех к тому, что слабых команд у него не бывает. Его сборные могут уступать соперникам в мастерстве, скорости и качестве атакующих действий, но не отдадут без боя ни одного сантиметра льда. Впрочем, в нынешнем созыве «молодежки», основу которой составляют ребята 1998-го года рождения, собраны игроки, которые умеют не только биться-бороться, но и очень круто играть в хоккей. В этом году МЧМ снова пройдет в Баффало. Почему бы этим ребятам не закольцевать историю?

Михаил Бердин, 19 лет. Вратарь

Клуб: «Су Фолс Стемпид», USHL

Статистика: 18 игр, 93% о.б., к.н. – 2,63

В сборных Брагина почти всегда есть очень сильные вратари. Бобков, Шикин, Василевский, Макаров, Сорокин, Шестеркин, Самсонов. Список можно продолжать. В основе любой медали российской молодежки на МЧМ в последние годы лежат геройства киперов. И это очень даже логично, учитывая, что основные соперники регулярно привозят на турниры команды, которые превосходят нашу по тем или иным показателям. Вратари в такой ситуации зачастую выходят на первый план.

В этом году у сборной России нет железного первого номера, каким был Илья Самсонов на предыдущем МЧМ. Впрочем, с большой долей вероятности таковым станет Михаил Бердин, который последние два сезона проводит в главной юниорской лиге Америки – USHL.

Он прошел через сборные практически всех возрастов и в паре с челябинцем Владиславом Сухачевым, который тоже едет на МЧМ, защищал ворота великой юниорки Виталия Прохорова, которая почти два года никому не проигрывала на международных турнирах. Тогда Бердин совсем чуть-чуть, но опережал своего напарника. В тот сезон, когда сборная U-18 играла в МХЛ, а было и такое, главные матчи доставались именно ему.

С тех пор прошло уже много времени. Уже второй год Бердин играет за океаном и серьезно прибавил во всех вратарских компонентах. Он подрос, научился лучше пользоваться габаритами и стал действовать в рамке гораздо рациональнее. Но если по игре в створе Бердин едва ли превосходит конкурентов в лице Сухачева и Мельничука, то клюшкой владеет куда лучше. За него также говорит опыт игры на маленьких площадках, где бросковая нагрузка гораздо выше.

Михаилу не привыкать тащить команду в тяжелые минуты. Играя за «Су Фолс», ему регулярно приходится отражать по 30-40 бросков за матч и порой совершать не только суперсейвы, но и даже забрасывать шайбы.

Дмитрий Саморуков, 18 лет. Защитник

Клуб: «Гэлф Сторм», OHL

Статистика: 32 игры, 14 (4+11) очков, -8

В этот раз оборона – явно не самая сильная сторона команды Брагина. Из сборной Прохорова U-18 ему не подошел почти никто. Ведущие роли здесь будут играть совсем другие люди. В частности, 18-летний Дмитрий Саморуков, который, как и Бердин, уже второй год выступает за океаном.

Этот защитник также прошел через сборные почти всех значимых возрастов и принял участие в Юниорском чемпионате мира, куда его возраст (Саморуков 1999 года рождения) из-за мельдоний-гейта поехал как раз вместо легендарной команды Прохорова.

Уже тогда стало понятно, что Дмитрий – крайне боевой и духовитый парень, не признающий авторитетов на площадке. Да, в своей зоне он выглядит не всегда уверенно, допуская позиционные ошибки, но при начале атак и в действиях на чужой синей линии равных в этой сборной ему нет.

Саморуков уверенно контролирует шайбу, отлично видит поле и умеет находить партнеров точными длинными передачами. Габариты позволяют ему не бояться силовой борьбы, впрочем, хитами он не злоупотребляет – для 18-летнего парня на площадке он выглядит крайне рассудительно, поэтому штрафное время у него в пределах разумного. В этой сборной и без него есть кому приложить жестко соперника.

Кроме того, Дмитрий адаптирован к маленьким площадкам, поэтому высокий игровой темп его точно не смутит. На традиционной ноябрьской Суперсерии с канадскими сборными из CHL Саморуков провел два матча и смотрелся крайне уверенно, набрав 2 (1+1) очка. И пусть он не обладает убойным бросков, но в одной из спецбригад большинства мы его точно увидим.

Артур Каюмов, 19 лет. Нападающий

Клуб: «Локомотив» Ярославль, КХЛ

Статистика: 16 игры, 2 (1+1) очка, +3

О том, что в клубной академии растет суперталантливый мальчик Артур Каюмов, болельщики ярославского «Локомотива» заговорили очень давно. Ярославль ежегодно воспитывает десятки талантливых юниоров, но проявить себя во взрослом хоккее удается единицам. К сожалению, это данность, с которой приходится мириться. Но о Каюмове говорили, как о парне, который точно заиграет в основной команде.

Действительно, способности Артура бросаются в глаза. Нестандартное мышление, отличное катание, великолепное владение клюшкой. В юниорке Прохорова он был на первых ролях. Впрочем, в какой-то момент могло показаться, что его прогресс замедлился. В некоторых играх МХЛ за «Локо» Каюмов выглядел уж слишком вальяжно. Складывалось ощущение, что на уровне молодежной лиги ему было просто скучно.

Но при этом, Алексей Кудашов, возглавлявший тогда главную команду Ярославля, не торопился подключать его к основе. Учитывая, что Каюмова к тому моменту уже задрафтовал «Чикаго», многие были уверены, что совсем скоро он уедет за океан, не дожидаясь, пока ему дадут возможность поиграть в КХЛ.

Однако в этом сезоне ситуация изменилась. Каюмов занял место лимитчика в основе «Локомотива», а когда травму получил Макс Тальбо, выходил в первом звене с Петри Контиолой и Брендоном Козуном. Сменивший Кудашова на тренерском посту железнодорожников Дмитрий Квартальнов стал доверять молодежи еще больше, в том числе и Артуру.

Каюмов долгое время не мог забить первый гол в КХЛ, а в матче с ЦСКА получил тяжелую травму после жесткого хита Грегга Скотта, выбыл на два месяца и пропустил Суперсерию. Впрочем, он успел восстановиться, набрал форму к МЧМ, а чуть ранее отметился дебютной шайбой в КХЛ, которую отправил в ворота «Сибири». Очевидно, что на турнире Каюмов принесет сборной много пользы, даже если будет играть в третьем звене. Работая с Дмитрием Квартальновым, он научился отрабатывать по максимуму на каждом участке льда, а его незаурядное мастерство позволяет разбираться в сложных ситуациях возле чужих ворот.

Андрей Свечников, 17 лет. Нападающий

Клуб: «Бэрри Колтс», OHL

Статистика: 16 игр, 21 (14+7) очко, +10

Андрей Свечников – главный молодой талант российского хоккея прямо сейчас и первый юниор со времен Овечкина и Малкина, которому так настойчиво пророчат статус суперзвезды мирового хоккея. Сейчас он считается одним из главных фаворитов предстоящего драфта НХЛ и все эти авансы вполне оправданы.

Его старший брат – Евгений тоже чрезвычайно талантлив, но в последнее время его карьера несколько притормозила. Он плотно завяз в АХЛ и не имеет особых возможностей пробиться в основу перестраивающегося «Детройта».

Андрей тоже выбрал североамериканский вектор развития карьеры и это логично. Его талант позволяет рассчитывать на большую карьеру в НХЛ и пробиться туда гораздо проще из CHL. Выступая в юниорской лиге Онтарио за «Бэрри Колтс» он постоянно находится на виду у скаутов.

Свечников чрезвычайно крут - в своем возрасте он не просто доминирует, а уничтожает всех. Ему скучно даже с ребятами на год старше. Поэтому решение консервативного Брагина, который всегда предпочитает брать на турниры максимальное количество взрослых игроков, пригласить 17-летнего Свечникова вполне оправдано.

До этого Валерий Николаевич лишь дважды возил на турниры игроков, которые были младше номинального возраста на два года: Андрея Василевского и Михаила Григоренко в 2012-м, а также Ивана Проворова в 2015-м.

В том, что Свечников оправдает все надежды, можно не сомневаться. Он уже начал это делать. Талантливый форвард отличился в контрольных матчах с Данией и Словакией, доказывая своей игрой, что может быть лидером уже сейчас.

Виталий Абрамов, 19 лет. Нападающий

Клуб: «Викториявилль Тигрес», QMJHL

Статистика: 13 игр, 19 (5+14) очков, +4

Возможно главная звезда сборной России на этом МЧМ. По крайней мере хочется в это верить. Способности 19-летнего воспитанника челябинской школы невозможно подвергнуть сомнению. По всем качествам Абрамов почти готовый игрок уровня НХЛ, но, к сожалению, сыграет там не скоро.

В системе «Коламбуса» сложное отношение к «малышам», к которым как раз и относится Виталий с ростовесовыми показателями 175-77. Учитывая игровой стиль Джона Тортореллы, к которому поначалу тяжело адаптировался даже Артемий Панарин, можно с уверенностью говорить, о том, что технарю Абрамову будет крайне тяжело получить шанс в основе «жакетов». Да, он приезжал в тренинг-кэмп перед сезоном и неплохо себя показал, но ближе к НХЛ не стал.

В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром юниорской лиги Квебека, настреляв 104 (46+58) очка за «Гаттино». В этом его обменяли в «Викториявилль», где он пока только начинает находить общий язык с партнерами. Абрамов уже сыграл несколько матчей в АХЛ и не провалился, но, очевидно, что хоккей североамериканских минорных лиг совсем не для него. Вероятно, в родном «Тракторе» у Анвара Гатиятуллина, который всегда доверяет молодежи, он смог бы показать себя лучше.

Тем не менее, молодежный чемпионат мира может помочь ему сдвинуть карьеру с мертвой точки. Все данные для того, чтобы вести команду за собой на этом турнире у него есть: скорость, опыт игры на маленьких площадках, бросок, умение открыться и отдать шикарный пас, поймав момент открывания партнера. За Абрамовым будут следить представители «Коламбуса», и это должно добавить ему мотивации.

На предварительной стадии он наигрывался в тройке с другими представителями североамериканских юниорок: Германом Рубцовым и Дмитрием Соколовым. Это сочетание выглядит крайне перспективным и наверняка составит одну из спецбригад большинства.

БОНУС

Клим Костин, 18 лет. Нападающий

Клуб: «Сан Антонио Рэмпейдж»

Статистика: 26 игр, 11 (2+9) очков, +1

Этот список просто не мог обойтись без капитана юниорской сборной 1999 года рождения. Клим Костин – один из многочисленных «новых Овечкиных», которые вырастали в системе «Динамо». Таланта ему, безусловно, не занимать. Он мог заиграть в КХЛ уже по ходу прошлого сезона, но помешала тяжелая травма плеча, из-за которой он потерял почти девять месяцев.

Сейчас все проблемы позади. Он разорвал контракт с «Динамо» и подписался в «Сент-Луис», где всех впечатлил во время тренинг-кэмпа. Сейчас он регулярно играет с мужиками в АХЛ, где набирается опыта и стремительно прогрессирует.

В этом ему помогают габариты и отличное катание. Костин универсален – он умеет не только завершать атаки, но и трудиться в обороне. Даже если на этом турнире Брагин поставит его в четвертое звено (а такое может быть), можно быть уверенным, что Клим со своим заданием справится.

На фоне своих партнеров Костин уже сейчас выделяется рассудительностью и спокойствием. Он умеет придержать шайбу, наладить контроль и организовать позиционную атаку. С такими качествами он совершенно точно станет одним из важнейших игроков в системе Брагина.