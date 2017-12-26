Игроки рассказали в анкете перед стартом молодежного чемпионата мира о себе – и что важно, о своих первых тренерах. Давайте послушаем каждого…

ВРАТАРИ. Владислав Сухачев: «Вся моя жизнь и карьера связаны с Челябинском. Начинал в хоккейной школе Макарова, где со мной занимались Владимир Мамонтов и Матвей Белоусов. Потом оказался в «Тракторе», у Владимира Глинкина и Владимира Шабунина, а тренером вратарей был Константин Штрахов».

Михаил Бердин: «Родился в Уфе. До 13 лет играл в школе «Салавата Юлаева», после уехал в подольский «Витязь», а в 16 лет в МХЛ перешел в Череповец. Меня готовили Равиль Мазитов и Виталий Прохоров».

Алексей Мельничук: «Родился и вырос в Санкт-Петербурге. Являюсь воспитанником СДЮШОР СКА. Первым тренером был Валерий Афанасьев. Как вратаря меня готовил Андрей Комиссаров».

ЗАЩИТНИКИ. Егор Зайцев: «Я родился в Москве, где начал заниматься хоккеем. В четыре года пошел в школу «Крылья Советов», в семь перебрался в «Динамо». Наибольший вклад в мое развитие как хоккеиста внесли Игорь Гришин и Алексей Калинцев».

Николай Кныжов: «Родился в Кемерово, где играл в школе «Энергия» до 10 лет. Потом – в Омске за школу «Авангарда», а следом перебрался в Питер в «СКА-Серебряные Львы». Мой первый тренер – Коблов Владимир. Он меня сразу определил в оборону».

Никита Макеев: «Я из Москвы. Начинал в «Динамо» у Игоря Гришина, а в девять лет следом за тренером перешел в ЦСКА, где с тех пор играю».

Анатолий Елизаров: «Начинал в Санкт-Петербурге в СКА, потом – в «Неве», в «Форварде», откуда уже попал в МХЛ, а затем оказался в системе «Салавата Юлаева». Воспитанник Михаила Варенника».

Александр Шепелев: «Родился в Челябинске. Перечислять команды, которые поменял с детства – не хватит вечера. Поиграл во всех челябинских школах. Всегда был защитником, а воспитала меня улица».

Артем Минулин: «Представляю Тюмень. 10 лет занимался в школе «Газовика» под руководством Павла Тихомирова. Потом на два года уехал в Магнитогорск в школу «Металлурга», а следом – в Северную Америку».

Дмитрий Саморуков: «Родился в городе-герое Волгограде. В три года переехал в Москву, с первого набора и до выпуска из школы был в ЦСКА. Тренером у нас был Валерий Черный. Был медленным, поэтому поставили в оборону».

Владислав Семин: «Мой родной город – Нижний Тагил. До 15 лет занимался в школе «Спутника». Потом два года провел в Тюмени – сначала в школе, потом в молодежке, а оттуда попал в СКА. Мой первый тренер – Александр Вейнгард, он меня сразу определил в защиту».

ФОРВАРДЫ. Андрей Алтыбармакян: «Я представляю Санкт-Петербург. Окончил школу №135, в хоккее начинал в команде «Львы», потом играл за школу СКА. Меня воспитали тренеры Павел Тихомиров и Сергей Яровой».

Михаил Мальцев: «Я из Питера. В четыре года пошел в школу «СКА-Петергоф», где играл, пока в 2011 году не сгорел каток. Команда объединилась со школой СКА, с тех пор нахожусь в системе клуба. Михаил Калинин, Дмитрий Цыганов, Николай Акимов – эти тренеры помогали мне расти как хоккеисту».

Герман Рубцов: «Я играл в Чехове, потом переехал в Подольск, где выступал за «Витязь». Юрий Тряскин, Игорь Гришин, Виталий Прохоров – мои тренеры».

Георгий Иванов: «Я родился в Ярославле. Начал заниматься в школе «Локомотива», с семи до 11 лет был в школе СКА, потом вернулся домой. Меня воспитали Валерий Афанасьев, Евгений Перов».

Алексей Полодян: «Родился в Санкт-Петербурге. Начинал в школе «Торнадо», в шесть лет перешел в «Серебряные Львы», где воспитывался до перехода на профессиональный уровень под руководством Валерия Афанасьева, Станислава Комарова, Сергея Ярового и Максима Кузнецова».

Марсель Шолохов: «Родился, вырос и живу в Челябинске. Выступал только за «Трактор». Наш год от начала и практически до самого выпуска из школы вел Владимир Глинкин и потом Владимир Шабунин».

Дмитрий Соколов: «Мой город – Омск. Воспитывался в «Авангарде» с первой тренировки и до отъезда в Северную Америку в 17 лет. Хоккеиста из меня сделали Виктор Зыков и Станислав Фролов».

Виталий Абрамов: «Мой родной город – Челябинск. Играл в школе «Трактора» до отъезда в Северную Америку три года назад. Воспитанник Владимира Глинкина и Владимира Шабунина».

Артур Каюмов: «Я – из Бугульмы. До 11 лет воспитывался в местном «Нефтянике», потом переехал в Ярославль, в «Локомотив». Первым тренером был Риф Нурмеев, а в школе «Локомотива» занимался у Игоря Сельге».

Андрей Свечников: «Место рождения – Барнаул, там делал первые шаги в школе «Алтай». С девяти до 10 лет один сезон играл в Балашихе, дальше была школа «Ак Барса» в Казани, где выступал полтора года назад до отъезда в Северную Америку. Моим первым тренером был Владимир Николаев».

Клим Костин: «Заниматься хоккеем начал в школе «Дизеля» в родном городе Пензе, а в 12 лет перебрался в московское «Динамо». В Пензе тренером был Сергей Кошуров, а в «Динамо» - Вячеслав Максимов».

Артем Манукян: «Родился и всю жизнь играю в Омске. В школе «Авангарда» меня готовили Виктор Зыков, Константин Халин, Игорь Дякив, Юрий Панов. Как защитник не рассматривался, сразу поставили в атаку».